news aktuell Academy

Den eigenen PR-Alltag mit KI gestalten: Wie Sie mit hilfreichen Tools smart arbeiten und nützliche Ergebnisse erzielen können.

Eine Inhouse-Schulung der news aktuell Academy

Bild-Infos

Download

Hamburg (ots)

Die Instrumente der Künstlichen Intelligenz sind dabei, den professionellen Alltag von Kommunikatorinnen, PR-Profis und Content-Verantwortlichen nachhaltig zu verändern. In dieser Inhouse-Schulung vermittelt Ulrike Hanky-Mehner eine praxisnahe Übersicht zu den Einsatzmöglichkeiten von KI-Tools in der PR-Arbeit. Nicht für Nerds, nicht für Tekkies, sondern für Kommunikationspraktiker: Hands on und mit konkretem Blick auf die kreativen, zeitsparenden und unterstützenden Potenziale gängiger KI-Tools.

Welche Instrumente und Anwendungen gibt es, was bringen sie und wie lassen sie sich smart in der Kommunikationsarbeit einsetzen? Die Teilnehmenden erhalten eine pragmatische Einführung in die Nutzung von ChatGPT. Dies reicht von den verschiedenen Features und Möglichkeiten bis zu einer konkreten Anleitung, wie ein gutes "Briefing" für die Texterstellung aussieht und wie sich die Ergebnisse im Dialog mit dem Chat immer weiter verfeinern lassen.

Doch KI kann nicht nur schreiben. Wie sich beispielsweise druckfähige Bilder und sogar stimmige PR-Ideen entwickeln lassen, ist ebenfalls Thema dieser Schulung.

Und schließlich geht es um Kür und Feintuning: Sie erfahren, wie Sie ChatGPT als Sparringspartner und Teamplayer in der täglichen Routine von Kommunikationspraktikern nutzen können. Es geht um effiziente Life-Hacks für die Optimierung und Variierung von Texten, um die Erstellung von Zielgruppenprofile, Markt- und Wettbewerbsanalysen bis hin zur Erstellung von Reports und Präsentationen.

Natürlich gibt es auch Risiken und Herausforderungen in der Arbeit mit Künstlicher Intelligenz. Ulrike Hanky-Mehner hilft, die Risiken und Limitationen dieser Technologien zu verstehen und einzuordnen - für einen bewussten, aber eben auch nutzenorientierten Einsatz dieser wirksamen Helfer.

Sie haben die Möglichkeit, Ihre individuellen Gegebenheiten und besondere Fragestellungen vorab mit der Referentin zu teilen, so dass Ulrike Hanky-Mehner sich gezielt auf Ihre spezifischen Anforderungen einstellen kann. Selbstverständlich gibt es während der Schulung ausreichend Raum für Ihre Fragen.

Geeignet ist diese Schulung für Mitarbeitende aus den Bereichen PR, Unternehmenskommunikation und Content-Marketing, die am Anfang ihrer Überlegungen zum Einsatz von KI-Tools in der Arbeit stehen.

Hinweis: Das Training fokussiert auf die Anwendungen im Textbereich. Angesichts der Komplexität des Themas "Bilder generieren mit KI" (Midjourney, Adobe Firefly etc.) ist dies nicht Gegenstand der Schulung.

Ihre Referentin:

Ulrike Hanky-Mehner ist Inhaberin der Strategie-Beratung UHM Kommunikation. Sie ist seit über dreißig Jahren im Bereich PR/Marketing tätig und berät Unternehmen und Organisationen bei der Planung und Umsetzung erfolgreicher Kommunikations-Strategien. Nach langjähriger Tätigkeit als CEO einer internationalen Agenturgruppe gilt ihr Augenmerk heute dem Coaching von jungen Talenten und der individuellen Beratung von Führungskräften. Mehr unter: www.uhm-kommunikation.de

Organisatorisches:

Dauer: bis zu 3 Stunden inkl. Pausen

Gruppengröße: wir empfehlen eine Gruppengröße von max. 20 Teilnehmenden

Kosten für Vorbereitung und Durchführung: abhängig von vereinbarter Dauer, Besonderheiten und individuellem Anpassungsbedarf. Auf Wunsch erstellen wir für Sie gerne ein Angebot.

Termin: nach Absprache

Durchführung: nach Absprache in unseren Räumen, in externen Locations oder bei Ihnen im Unternehmen. Oder als Online-Format auf zoom.

Hier geht´s zur Übersicht aller Inhouse-Schulungen der news aktuell Academy.

Original-Content von: news aktuell Academy, übermittelt durch news aktuell