Der Traum vom Auswandern - Eugen Zimbelmann von Dubai Finanz verrät, wie man Dubai einen Schritt näher kommt

München (ots)

Viele Menschen träumen davon, in die faszinierende Weltmetropole Dubai auszuwandern. Doch bevor es so weit ist, sind einige Überlegungen anzustellen, weiß Eugen Zimbelmann, Experte für Immobilien in Dubai. Mit Dubai Finanz hat er sich auf die Immobilienfinanzierung für deutschsprachige Investoren spezialisiert. Was aber kann jeder Interessierte selbst unternehmen, um seinem Traum etwas näherzukommen?

Immer mehr Menschen erwägen, Deutschland zu verlassen, weil sie sich ein besseres Lebensumfeld wünschen. Oft tragen sie nicht nur Verantwortung für sich selbst, sondern auch für ihren Partner und ihre Kinder. Die allgemeine Entwicklung der Lage in Deutschland bewegt sie irgendwann dazu, weltweit nach Alternativen zu suchen - eine davon ist Dubai. "Das Juwel der Vereinigten Arabischen Emirate ist für viele Deutsche ein Traumziel", erläutert Eugen Zimbelmann von Dubai Finanz. "Die politische Stabilität, die robuste Wirtschaft, hohe Sicherheitsstandards, das angenehme Wetter und die ausgezeichnete Infrastruktur machen die Weltmetropole zu einem echten Sehnsuchtsort, der sich durch einen einzigartigen Lebensstil auszeichnet. Für Familien mit Kindern bietet Dubai zudem eine breite Auswahl an internationalen und deutschsprachigen Schulen, die eine erstklassige Bildung versprechen."

"Darüber hinaus ist es natürlich reizvoll, an einem Ort zu leben, der für andere Menschen ein Urlaubsziel ist", fährt der Immobilienexperte fort. "Ein Pool und ein Fitnessstudio gehören in den meisten Gebäuden zur Standardausstattung. Die Menschen in Dubai sind offen und positiv eingestellt." Eugen Zimbelmann weiß aus eigener Erfahrung, wovon er spricht: Nach jahrelanger Tätigkeit als Unternehmer und Immobilieninvestor in Deutschland wagte er schließlich gemeinsam mit seiner Familie den Schritt nach Dubai. Heute unterstützt er deutschsprachige Investoren mit Dubai Finanz in sämtlichen Belangen des Immobilienkaufs in der Wüstenmetropole - von der Objektsuche über die Finanzierung bis hin zur Kontoeröffnung. Aber auch in Visa-Fragen ist er der richtige Ansprechpartner. Wie man dem Traum vom Auswandern nach Dubai einen Schritt näher kommt, veranschaulicht der Immobilienexperte anhand der folgenden fünf Tipps.

Tipp 1: Auf die richtige Vorbereitung achten

Idealerweise informieren sich Auswanderungswillige zunächst gründlich über die verschiedenen Visumsoptionen in Dubai: Nicht immer muss es gleich eine Unternehmensgründung sein, um eine Aufenthaltsgenehmigung zu erhalten. Ebenso ist es ratsam, sich über Krankenversicherungen zu erkundigen, da die lokale Krankenversicherung möglicherweise nicht immer die beste Option ist. Auswanderer, die auf Jobsuche sind, tun gut daran, sich sowohl bei internationalen Konzernen als auch bei aufstrebenden Technologieunternehmen umzusehen. Dabei kommt ihnen die Tatsache zugute, dass in den meisten Unternehmen und Einrichtungen in Dubai Englisch gesprochen wird.

Tipp 2: Steuerliche Besonderheiten nicht vergessen

Für Auswanderer, die in Deutschland an einer Kapitalgesellschaft beteiligt sind, ist es wichtig, frühzeitig mit ihrem Steuerberater zu sprechen. Denn die kürzlich verschärfte Wegzugsbesteuerung kann Gesellschafter von Kapitalgesellschaften bei ihrem Wegzug enorm belasten und sogar existenzbedrohlich sein. Entsprechend wichtig ist es, dieses Risiko ernst zu nehmen und eine umfassende Beratung zu beanspruchen. Das gilt selbstverständlich auch für alle anderen steuerlichen Aspekte.

Tipp 3: Ausreichend finanzielle Reserven mitbringen

Obwohl die Lebenshaltungskosten in Dubai im Allgemeinen niedriger sind, gibt es einige Bereiche, in denen sie höher liegen als in Deutschland. Zum Beispiel sind Produkte des täglichen Bedarfs oft günstiger, Mieten und Schulgebühren dagegen vergleichsweise teurer. Entsprechend wichtig ist es, ausreichend finanzielle Rücklagen mitzubringen, da die Auswanderung nach Dubai ansonsten schnell zu einer finanziellen Belastung werden kann. So ist bei der Anmietung einer Wohnung zum Beispiel oft eine Vorauszahlung von einem Jahr erforderlich. Hinzu kommen Kautionen und Maklerprovisionen. Auswanderungswillige sollten daher auf jeden Fall einen finanziellen Puffer einplanen, um unliebsame Überraschungen zu vermeiden.

Tipp 4: Immobilie kaufen statt mieten

Tatsächlich ist der Kauf einer eigenen Immobilie für Auswanderer oft wirtschaftlicher als eine Mietwohnung, denn die Mieten in Dubai sind in den vergangenen Jahren erheblich gestiegen. Hinzu kommt, dass Mietverträge üblicherweise jährlich abgeschlossen werden. Als Mieter ist man folglich oft den Launen des Vermieters ausgesetzt. Für diejenigen, die Sicherheit und Planbarkeit schätzen, kann es daher vorteilhaft sein, eine Immobilie zu erwerben statt zu mieten. Auf diese Art und Weise kann man langfristig von der positiven Marktentwicklung im Immobilienmarkt in Dubai profitieren.

Tipp 5: Immobilie vor der Auswanderung finanzieren

Dubai gilt aus gutem Grund als einer der führenden Immobilienstandorte der Welt: Hohe Mietrenditen zwischen acht und zehn Prozent machen die Metropole zu einem attraktiven Ziel für Investoren aus aller Welt. Entsprechend sinnvoll kann es sein, als Ausländer bereits vor der Auswanderung eine Immobilie zu finanzieren. Statt eine Jahresmiete im Voraus zu zahlen, wie es bei Mietwohnungen üblich ist, können Auswanderer ihr Eigenkapital für die Anzahlung einer Wohnung verwenden. Dabei kommt ihnen die Tatsache zugute, dass lokale Banken in Dubai bis zu 60 Prozent des Kaufpreises finanzieren. Sollten sich die Pläne ändern, kann die Wohnung jederzeit wieder verkauft oder vermietet werden.

