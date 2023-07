PHOENIX

phoenix berichtet Freitag und Samstag live vom AfD-Parteitag und von der AfD-Europawahlversammlung in Magdeburg

Bonn (ots)

Die Alternative für Deutschland (AfD) lädt ihre Delegierten an den kommenden beiden Wochenenden zum Bundesparteitag und zur Europawahlversammlung nach Magdeburg. Der eintägige Bundesparteitag am kommenden Freitag, den 28. Juli 2023, beginnt ab 10.00 Uhr in der Messe Magdeburg. Laut der vorläufigen Tagesordnung will die Partei neue Richter für das Bundesschiedsgericht und neue Rechnungsprüfer wählen. Ferner sollen die Delegierten über diverse Änderungen an Bundessatzung, Schiedsgerichtsordnung, Beitrags- und Finanzordnung, Wahlordnung sowie der Geschäftsordnung Parteitage beraten und entscheiden. Ab Samstag, den 29. Juli 2023, treffen sich die AfD-Delegierten zur insgesamt sechstägigen Europawahlversammlung, um ihre Kandidatinnen und Kandidaten für die 2024 anstehende Europawahl zu wählen. Die Wahlversammlung soll mit Unterbrechungen bis Sonntag, den 6. August 2023, andauern.

phoenix berichtet am kommenden Freitag und Samstag jeweils ab 10.00 Uhr live aus Magdeburg sowohl vom Parteitag als auch von der Europawahlversammlung. Durch die Sendungen führen phoenix-Moderator Alexander Kähler und phoenix-Reporterin Katharina Kühn als Off-Kommentatorin. Als Experten wirken die Journalisten Ann-Kathrin Müller (Der Spiegel) und Alexander Kissler (Neue Zürcher Zeitung) sowie der Politikwissenschaftler Wolfgang Schroeder von der Universität Kassel an der Sendung mit, die das Parteitagsgeschehen analysieren und einordnen. Vorgesehen sind des Weiteren Interviews mit hochrangigen Parteimitgliedern.

Am darauffolgenden Sonntag, den 6. August 2023, sendet phoenix eine einstündige Zusammenfassung der gesamten Europawahlversammlung der AfD.

