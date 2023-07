PHOENIX

phoenix richtet den Blick nach Russland - Donnerstag, 27. Juli 2023, ab 20.15 Uhr

phoenix richtet am Donnerstagabend mit zwei ZDF-Dokumentationen den Blick ins Innere von Russland. Zum einen geht es um die Machtposition Waldimir Putins nach dem vermeintlichen Putsch-Versuch der Söldnergruppe Wagner unter ihrem Anführer Prigoschin. Wie angeschlagen ist der russische Präsident seitdem wirklich? Die Autorin Shahida Tulaganova untersucht in ihrer Dokumentation Putins Abgrund - Diktatoren-Dämmerung in Russland (20.15 Uhr) die Hintergründe und Auswirkungen dieses überraschenden Putschversuchs, der die Welt in Atem hielt und der ebenso erstaunlich schnell wieder abgebrochen wurde.

Die zweite Dokumentation des Abends rückt das Leben der Menschen im unterdrückten und kriegführenden Russland in den Mittelpunkt. Die Journalistinnen Ksenia Bolchakova und Veronika Dorman konnten Szenen einfangen, Bilder drehen und Interviews führen, wie es Journalisten aus dem Westen seit dem Beginn des Angriffskrieges Russlands gegen die Ukraine sonst faktisch unmöglich ist. Ihre Dokumentation Geheim in Russland - Reise durch ein unterdrücktes Land (21.00 Uhr) ist so zu einem einzigartigen Zeitdokument geworden.

Hier die Donnerstagabend-Primetime im Überblick:

20:15

Putins Abgrund

Diktatoren-Dämmerung in Russland

Film von Shahida Tulaganova, ZDF 2023

Die Welt hält den Atem an, als am 24. Juni 2023 Einheiten des Söldnerführers Prigoschin auf Moskau vorrücken: Kommt es zum Machtwechsel in Russland?

Dann endet der Marsch auf die Hauptstadt ebenso rasch, wie er begonnen hat. Eine Episode, die das Bild der Ära Putin nachhaltig verändert hat. Wie angeschlagen ist der Präsident?

Ausgehend von den Ereignissen des 24. Juni analysiert die Dokumentation die wichtigsten Pfeiler von Putins Herrschaft. Warum haben die Geheimdienste so offenkundig versagt? Welche Mechanismen und persönlichen Fehden führten zur Revolte der Wagner-Gruppe? Und welche Folgen hat der Aufstand für Russland und Putin selbst?

21:00

Geheim in Russland

Reise durch ein unterdrücktes Land

Film von Ksenia Bolchakova und Veronika Dorman, ZDF 2023

"Geheim in Russland" ist eine investigative Reise durch ein traumatisiertes Land, in dem Willkür und Rechtlosigkeit um sich greifen. Die Journalistinnen Ksenia Bolchakova und Veronika Dorman konnten Szenen einfangen, Bilder drehen und Interviews führen, wie es Journalisten aus dem Westen nach dem Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine faktisch unmöglich ist. Ihre Dokumentation wird so zu einem einzigartigen Zeitdokument.

