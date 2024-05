Sky Deutschland

Die MotoGP(TM) zu Gast in Le Mans: das komplette Rennwochenende beim Grand Prix von Frankreich live und exklusiv bei Sky Sport

Unterföhring (ots)

Von Freitag bis Sonntag berichtet Sky Sport insgesamt über 20 Stunden live aus Le Mans und überträgt alle Sessions der MotoGP, Moto2(TM) und Moto3(TM) sowie das Qualifying und die Rennen der FIM Enel MotoE(TM) live

Lisa Hofmann führt durch die Übertragungen, Eddie Mielke und Sky Experte Florian Alt kommentieren am Samstag und Sonntag die Rennen aller Klassen sowie die Qualifyings der MotoGP, Moto2 und Moto3

MotoGP 2024 bei Sky Sport: Nur bei Sky und WOW können Motorsportfans alle 21 Grand-Prix-Wochenenden und mit rund 370 Stunden mehr als jemals zuvor im deutschen Fernsehen live erleben

Unterföhring, 9. Mai 2024 - Nach den ersten vier Rennwochenenden hält die MotoGP-Saison 2024, was sie versprochen hatte. Nur 33 Punkte trennen nach dem Rennen in Jerez die ersten sieben Fahrer in der Gesamtwertung. Während Jorge Martín trotz des Ausfalls im Grand-Prix-Rennen das Feld weiterhin anführt, konnte Weltmeister Francesco Bagnaia mit seinem zweiten Saisonsieg wieder heranrücken. Auch Sechsfach-Champion Marc Márquez erlebte beim Heim-Grand-Prix sein bislang erfolgreichstes Rennwochenende seit dem Wechsel zu Ducati.

An diesem Wochenende geht es mit einem echten Highlight weiter. Auf den Traditionskurs von Le Mans strömten in der vergangenen Saison mehr Fans als zu jedem anderen Rennen. Insgesamt knapp 280.000 Zuschauer bedeuteten nicht nur den Spitzenwert 2023, sondern in der Geschichte der MotoGP.

Von Freitag bis Sonntag berichtet Sky Sport insgesamt über Stunden 20 live vom fünften Grand-Prix-Wochenende der Saison in Frankreich. Alle Trainings, alle Qualifyings, der Tissot Sprint und die Grand-Prix-Rennen werden live auf Sky Sport Mix übertragen. Am Samstag und Sonntag wird Eddie Mielke zusammen mit Sky Experte Florian Alt die Rennen der MotoGP, Moto2, Moto3 und MotoE sowie die Qualifyings der MotoGP, Moto2 und Moto3 kommentieren. Als Moderatorin im Studio führt Lisa Hofmann die Zuschauer*innen durch das MotoGP-Wochenende in Le Mans.

Neben der regulären Live-Übertragung wird Sky Sport beim Grand-Prix-Rennen, dem Tissot Sprint und dem Qualifying der MotoGP auch sieben frei wählbare Perspektiven und Feeds anbieten, die den Kunden auf Sky Q und WOW zur Verfügung stehen. Hier haben Fans die Auswahl zwischen vier Onboard-Kameras, zwei Daten-Feeds sowie einem Kanal aus der Helikopter-Perspektive.

Am Rennsonntag können Fans bereits vor Beginn der Übertragung von Sky Sport live an der Strecke in Le Mans dabei sein. Ab 9:35 Uhr läuft dann "Warm Up - GP Frankreich" mit dem englischen Originalkommentar live auf Sky Sport Mix.

Alle 21 Grand-Prix-Wochenenden 2024 live nur bei Sky Sport

Ab dieser Saison ist Sky Sport das neue Zuhause der FIM MotoGP(TM) World Championship in Deutschland und überträgt als einziger Anbieter in Deutschland alle 21 Rennen live. Mit rund 370 Stunden berichtet Sky Sport in diesem Jahr umfangreicher als jemals zuvor im deutschen Fernsehen live aus den aufregendsten Motorrad-Rennserien der Welt.

Sky Sport wird an allen 21 Rennwochenenden alle Sessions der MotoGP, Moto2 und Moto3 live übertragen - alle Trainings und Qualifyings sowie alle Tissot Sprints und Grand-Prix-Rennen. An acht Wochenenden zeigt Sky Sport zudem die Qualifyings und Rennen der FIM Enel MotoE(TM) World Championship live. Darüber hinaus wird Sky Sport auch die zwölf Rennen der sechs Veranstaltungen der FIM Women's Circuit Racing World Championship übertragen.

Neben spektakulären Rennbildern dürfen sich die Zuschauer*innen während der Live-Übertragungen auch auf Kompetenz und Erfahrung am Mikrofon freuen. Edgar "Eddie" Mielke und Lukas Gajewski sind Fans des Motorradrennsports schon seit Langem bekannt und werden als Kommentatoren für Sky Sport im Einsatz sein. An ihrer Seite werden die aktiven Fahrer Lukas Tulovic (MotoE) und Florian Alt (amtierender Meister IDM Superbike) als Sky Experten und Co-Kommentatoren das Geschehen begleiten. Ihr Arbeitsplatz wird der Kommandostand im neuen MotoGP-Studio von Sky Sport in Unterföhring sein. Durch die Sendungen führen Lisa Hofmann und Sandra Baumgartner.

Mehr MotoGP bei Sky Sport

Neben den Live-Übertragungen wird auch Sky Sport News regelmäßig aus der Königsklasse des Motorradrennsports berichten. Und auf dem Sky Sportportal skysport.de, in der Sky Sport App sowie auf den Social-Media-Kanälen von Sky Sport (@skysportde) erfahren Sportinteressierte alles Wissenswerte aus der MotoGP.

Kunden mit Sky Q können zudem zahlreiche weitere MotoGP-Inhalte nutzen. Im Sportbereich stehen dort unter anderem Erklärvideos, Dokus und Reportagen sowie Highlight-Zusammenfassungen und Interviews des jeweiligen Rennwochenendes rund um die Uhr auf Abruf zur Verfügung.

Die MotoGP mit Sky und WOW live erleben

Sämtliche Übertragungen der MotoGP(TM) World Championship bei Sky Sport sind mit Sky für Kunden mit einem Sky Sport Paket (sky.de) empfangbar, wahlweise im klassischen TV oder mit Sky Go auch mobil und unterwegs.

Mit WOW können Fans die Sport-Übertragungen von Sky ganz flexibel erleben (wowtv.de) - ganz einfach online buchen und sofort losstreamen. Der Streaming-Service bietet den besten Live-Sport von Sky zu attraktiven Konditionen an. WOW kann entweder im Jahresabo oder alternativ für volle Flexibilität monatlich kündbar abgeschlossen werden. Der Zusatzservice WOW Premium bietet Kunden ein noch besseres Streaming-Erlebnis.

Der MotoGP Grand Prix von Frankreich live bei Sky Sport:

Freitag:

8:25 Uhr: Pressekonferenz der Fahrer auf Sky Sport Mix

8:55 Uhr: Moto3: Freies Training auf Sky Sport Mix

9:40 Uhr: Moto2: Freies Training auf Sky Sport Mix

10:35 Uhr: MotoGP: 1. Freies Training auf Sky Sport Mix

13:10 Uhr: Moto3: 1. Training auf Sky Sport Mix

13:55 Uhr: Moto2: 1. Training auf Sky Sport Mix

14:50 Uhr: MotoGP: Training auf Sky Sport Mix

17:00 Uhr: MotoE: Qualifying auf Sky Sport Mix

Samstag:

8:35 Uhr: Moto3: 2. Training auf Sky Sport Mix

9:15 Uhr: Moto2: 2. Training auf Sky Sport Mix

10:00 Uhr: MotoGP: 2. Freies Training auf Sky Sport Mix

10:45 Uhr: MotoGP: Qualifying auf Sky Sport Mix + die Bonusstreams auf Sky Q und WOW

11:55 Uhr: MotoE: 1. Rennen auf Sky Sport Mix

12:45 Uhr: Moto3: Qualifying auf Sky Sport Mix

13:40 Uhr: Moto2: Qualifying auf Sky Sport Mix

14:35 Uhr: MotoGP: Sprint auf Sky Sport Mix + die Bonusstreams auf Sky Q und WOW

15:55 Uhr: MotoE: 2. Rennen auf Sky Sport Mix

Sonntag:

9:35 Uhr: "Warm Up - GP Frankreich" auf Sky Sport Mix

10:35 Uhr: Moto3: Rennen auf Sky Sport Mix

12:00 Uhr: Moto2: Rennen auf Sky Sport Mix

13:20 Uhr: MotoGP: Rennen auf Sky Sport Mix + die Bonusstreams auf Sky Q und WOW

Original-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell