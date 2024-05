Sky Deutschland

Markus Söder am Donnerstag zu Gast bei "Triple - der Schüttflix Fußballtalk" auf Sky Sport News

Zusammen mit Moderator Riccardo Basile, Roman Weidenfeller und Horst Heldt diskutiert der Bayerische Ministerpräsident das aktuelle Fußballgeschehen

Neben Sky Sport News ist die Sendung ab 18:00 Uhr auch im frei empfangbaren Livestream auf skysport.de, in der Sky Sport App und auf dem Sky Sport YouTube Kanal verfügbar

Unterföhring, 8. Mai 2024 - Am morgigen Donnerstag ab 18:00 Uhr ist Markus Söder zu Gast bei "Triple - der Schüttflix Fußballtalk". Im Studio von Sky Sport News wird der Bayerische Ministerpräsident gemeinsam mit Riccardo Basile, Roman Weidenfeller und Horst Heldt unter anderem über das Abschneiden des FC Bayern München in Madrid, ein möglicherweise anstehendes deutsches Finale in Wembley und die derzeitige Trainersuche beim Rekordmeister diskutieren.

Über die Ausstrahlung auf Sky Sport News hinaus ist die Sendung auch im frei empfangbaren Livestream auf skysport.de, in der Sky Sport App sowie auf dem Sky Sport YouTube Kanal verfügbar.

Im neuen Format wird seit dieser Saison immer donnerstags in internationalen Wochen über Fußball diskutiert. Moderator Riccardo Basile, Roman Weidenfeller und Horst Heldt bilden die Stammbesetzung des Formats und unterhalten sich mit wechselnden Gästen über das aktuelle Fußballgeschehen, blicken zurück auf den vorangegangenen Spieltag in der Königsklasse und schauen voraus auf das bevorstehende Bundesliga-Wochenende.

Die letzte Ausgabe von "Triple - der Schüttflix Fußballtalk" in dieser Saison findet am Donnerstag, 23. Mai statt.

Sky Sport News - Mehr als Sportnachrichten

Sky Sport News ist als Bestandteil des Entertainment Pakets exklusiv für alle Sky Kunden empfangbar, wahlweise im klassischen TV oder mit Sky Go auch mobil und unterwegs. Außerdem können Sportfans Deutschlands ersten und bis heute einziger Sportnachrichtensender über den Streaming-Service WOW ganz flexibel erleben (wowtv.de).

