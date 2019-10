BERLINER MORGENPOST

BERLINER MORGENPOST: Kein Selbstläufer

Leitartikel von Jens Anker zu landeseigenen Unternehmen

Berlin (ots)

Es ist noch nicht allzu lange her, da ächzte Berlin unter der Belastung der landeseigenen Betriebe. Das hat sich geändert. Die Landesbetriebe verbuchen Jahr um Jahr Gewinne. Die Anstrengungen, aus den Sorgenkindern der Berliner Wirtschaft etwas Besseres zu machen, haben sich gelohnt. Doch diese Entwicklung ist kein Selbstläufer. Es drängen Fragen: Kommt der Wohnungsbau endlich in Gang, schafft die BVG die Mobilitätswende, eröffnet der Flughafen tatsächlich im kommenden Jahr und muss Berlin sich wirklich an 54 Unternehmen beteiligen - oder sind neue strategische Partnerschaften nötig, um den Anschluss nicht zu verlieren? Diese Fragen muss der Senat in den kommenden Jahren beantworten - und auch Ergebnisse liefern. Sonst könnte die Berliner Erfolgsgeschichte der vergangenen 20 Jahre bald schon Geschichte sein.

Pressekontakt:

BERLINER MORGENPOST



Telefon: 030/887277 - 878

bmcvd@morgenpost.de

Original-Content von: BERLINER MORGENPOST, übermittelt durch news aktuell