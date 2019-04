Rheinische Post

Rheinische Post: Ex-Kohlekommissions-Chef Pofalla fordert erste Klimagesetze bis zur Sommerpause

Düsseldorf (ots)

Der frühere Vorsitzende der Kohlekommission, Ronald Pofalla (CDU), hat eine rasche Umsetzung der Beschlüsse und erste Gesetze zum Kohleausstieg bis zur Sommerpause angemahnt. "Die Umsetzung muss jetzt kommen", sagte Pofalla der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Dienstag). "Wir haben Konsens, die roten Linien sind gezogen", sagte der CDU-Politiker. Die ersten Gesetze zur Umsetzung der Kohlebeschlüsse müssten vor der Sommerpause auf den Tisch kommen. Bei den Einsparungen sieht er vor allem die Energieversorger in der Pflicht: "Kaum ein anderer Sektor bietet an so wenigen Schalthebeln so viel CO2-Einsparpotential wie der Energiebereich", sagte Pofalla.

www.rp-online.de

Pressekontakt:

Rheinische Post

Redaktion



Telefon: (0211) 505-2621

Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell