"Was uns Bauchschmerzen macht"- Neue Folge des medizini-Podcasts Taxi ins Mich beleuchtet die Auswirkungen von Mobbing auf Körper und Seele

In der zwölften Folge von Taxi ins Mich dreht sich alles um Malte, der unter wiederkehrenden Bauchschmerzen leidet. Doch die Ursache liegt nicht im Magen, sondern in der Seele: Mobbing in der Schule. Mit diesem wichtigen Thema endet die erste Staffel von Taxi ins Mich mit über 200.000 Downloads und Streams. Doch neue Abenteuer warten schon: Ab Januar 2026 startet Staffel 2 - und bis dahin gibt es ab Juni 2025 jeden Monat eine neue Mini-Folge mit spannenden Rätseln rund um den menschlichen Körper.

Bauchschmerzen, Übelkeit und ständiges Unwohlsein - das kennt Malte nur zu gut. Was zunächst wie eine harmlose Magenverstimmung wirkt, entpuppt sich bald als ein tiefer liegendes Problem: Mobbing in der Schule. In der neuen Folge von Taxi ins Mich, dem beliebten Hörspiel-Podcast aus dem Apotheken Umschau-Audioangebot gesundheit-hören, begeben sich Ärztin Toni und die Kinder Tessa, Yassin und Ella auf eine aufregende Reise durch Maltes Körper - und entdecken, wie seelische Belastungen körperliche Symptome auslösen können.

Auf Spurensuche im Körper

Mit Tonis Nano-Taxi schrumpfen die vier Abenteuer:innen wieder auf winzige Größe und erkunden diesmal Maltes Magen und Gehirn. Sie erfahren, wie Stress und Angst das Brechreizzentrum im Gehirn beeinflussen und dadurch Übelkeit und Schmerzen entstehen können. Eine wichtige Erkenntnis: Körper und Seele sind eng miteinander verbunden - und Mobbing ist nie ein Problem, das man allein bewältigen muss.

Wissen erleben - mit Fantasie, Herz und Humor

Taxi ins Mich verbindet kindliche Abenteuer mit spannendem Gesundheitswissen und macht medizinische Themen für junge Hörer:innen lebendig und verständlich. Moderatorin Shary Reeves führt charmant und einfühlsam durch die neue Episode. In fantasievollen Klangwelten und berührenden Dialogen wird gezeigt, warum es so wichtig ist, über Mobbing zu sprechen und sich Hilfe zu holen. Das Konzept kommt an: Bereits über 200.000 Downloads & Streams verzeichnet der Podcast seit Start der ersten Staffel - Tendenz steigend.

Begleitend zur neuen Podcast-Folge thematisiert auch die Mai-Ausgabe des Kinder-Postermagazins medizini das Thema: Im Artikel "Was tun gegen Mobbing" wird altersgerecht gezeigt, woran Kinder Mobbing erkennen, wie sie selbst etwas tun können und, ganz wichtig, wo sie Hilfe und Unterstützung bekommen.

Staffel 2 kommt - und die Wartezeit wird versüßt

Mit der zwölften Folge endet die erste Staffel von Taxi ins Mich - doch die Pause wird kurzweilig: Ab Juni 2025 erscheint jeden Monat ein Taxi ins Mich Mini. In diesen kurzen Bonusfolgen stellen fantasievolle Organwächter ihr jeweiliges Organ vor - in Form eines kleinen Rätsels. Die Lösung erfahren die Hörer:innen jeweils im aktuellen medizini-Heft in ihrer Apotheke vor Ort. Am 1. Januar 2026 startet dann die zweite Staffel von Taxi ins Mich.

Was die vier Held:innen von Taxi ins Mich bei Ihrer Reise in den Magen so alles erleben, gibt es ab sofort zu hören unter www.apotheken-umschau.de und überall, wo es Podcasts gibt, z.B. bei Spotify oder Apple Podcasts.

Folge 1 (01.06.24) Das Wundertaxi

Folge 2 (01.07.24) Hick, hicks, hurra

Folge 3 (01.08.24) Purzelbäume im Bauch

Folge 4 (01.09.24) Blau, grün, gelb

Folge 5 (01.10.24) Ein winzig kleiner Zeh

Folge 6 (01.11.24) Kleiner Pieks, große Wirkung

Folge 7 (01.12.24) Jedes Böhnchen gibt ein Tönchen!

Folge 8 (01.01.25) Heiser bis wolkig

Folge 9 (01.02.25) Es zuckt

Folge 10 (01.03.25) Ich sehe was, das du nicht siehst

Folge 11 (01.04.25) Hatschi, der Frühling ist da

Folge 12 (01.05.25) Was uns Bauchschmerzen macht

Der Erklär-Hörspiel-Podcast von medizini und gesundheit-hören führt junge Zuhörer:innen auf kindgerechte Weise durch den menschlichen Körper. Aufwendig von der Agentur Wake Word produziert, erscheint jeden Monat eine neue Folge, die thematisch von einem medizini-Heft begleitet wird. Mit hörspielartigen Kinder-Dialogen, der Journalistin und Moderatorin Shary Reeves als Host sowie einem herausragenden Sounddesign aus Musik und Geräuscheffekten verbindet der Podcast Informationsvermittlung mit Spannung und Phantasie beim Zuhören und macht aus Gesundheitsaufklärung ein besonderes Hörerlebnis für Kinder.

