Vantage Foundation

VANTAGE FOUNDATION SCHLIESST SICH MIT SOS-KINDERDÖRFERN AUF DEN PHILIPPINEN ZUSAMMEN, UM BENACHTEILIGTE KINDER UND FAMILIEN ZU STÄRKEN

Manila, Philippinen (ots/PRNewswire)

Die Vantage Foundation gibt stolz ihre Partnerschaft mit SOS-Kinderdorf Philippinen bekannt, einer Nichtregierungsorganisation, die sich für die Bereitstellung einer sicheren, familienbasierten Betreuung für Kinder einsetzt, die keine elterliche Unterstützung mehr erhalten oder Gefahr laufen, von ihren Familien getrennt zu werden.

Die Organisation wurde 1967 gegründet und betreibt ein umfassendes Netzwerk von Programmen, die darauf abzielen, schutzbedürftige Kinder zu betreuen und gefährdete Familien zu stärken. Im Mittelpunkt ihrer Arbeit steht das familienbasierte Betreuungsmodell, bei dem Kinder, die verwaist sind oder deren Eltern nicht in der Lage sind, für sie zu sorgen, in SOS-Dörfern untergebracht werden.

Diese Dörfer bestehen aus kleinen Familienhäusern, die jeweils von einer SOS-Mutter geleitet werden, die den Kindern die Aufmerksamkeit, Liebe und Fürsorge einer echten Familie entgegenbringt. Die Kinder wachsen in diesen Heimen zusammen mit ihren leiblichen Geschwistern (falls vorhanden) und anderen Kindern auf und werden dabei kontinuierlich von Betreuern unterstützt, die als Vorbilder dienen und emotionale, pädagogische und psychologische Unterstützung bieten.

SOS-Kinderdörfer bieten Kindern von klein auf bis zum Abschluss ihrer Ausbildung oder ihres Studiums und dem Übergang ins Erwachsenenalter fortlaufende, ganzheitliche Betreuung. Durch Programme, die Bildungsunterstützung, Berufsausbildung, Stipendien und Berufsberatung bieten, stärken sie Jugendliche und statten sie mit den Werkzeugen aus, die sie benötigen, um den Kreislauf der Armut zu durchbrechen, ihre Träume zu verwirklichen und zukünftige Entscheidungsträger und Mitwirkende in der Gesellschaft zu werden.

Im Januar besuchte die Vantage Foundation ein SOS-Dorf in Manila, um sich aus erster Hand ein Bild von der wirkungsvollen Arbeit zu machen, die zur Unterstützung gefährdeter Kinder und Jugendlicher geleistet wird. Steven Xie, der Geschäftsführer der Vantage Foundation, fasste seine Erfahrungen im Rückblick wie folgt zusammen: „Die unglaubliche Arbeit zu sehen, die bei SOS geleistet wird, hat uns in unserem Engagement bestärkt, Initiativen zu unterstützen, die nicht nur Pflege bieten, sondern jungen Menschen auch die Möglichkeit geben, sich eine bessere Zukunft aufzubauen."

Ivy Evangelista, Philanthropie- und Partnerschaftsmanagerin bei SOS-Kinderdorf Philippinen, sagte: „Unsere Partnerschaften sind für uns von entscheidender Bedeutung, um unsere Reichweite und Wirkung zu vergrößern. Durch die Zusammenarbeit mit Organisationen wie der Vantage Foundation können wir Kindern und Jugendlichen die Unterstützung bieten, die sie benötigen, um eine bessere Zukunft aufzubauen und den Kreislauf der Armut zu durchbrechen."

Wenn Sie mehr über die wunderbare Arbeit von SOS-Kinderdorf Philippinen erfahren möchten und darüber, wie Sie dazu beitragen können, die nächste Generation zu stärken, besuchen Sie bitte https://www.sosphilippines.org/. Für Unternehmenspartnerschaften wenden Sie sich bitte an: Care.Partner@sosphilippines.org

Informationen zur Vantage Foundation

Die Vantage Foundation ist eine unabhängige gemeinnützige Organisation, die 2023 im McLaren Technology Centre in Großbritannien gegründet wurde. Die Stiftung hat mit Wohltätigkeitsorganisationen in der ganzen Welt zusammengearbeitet, darunter die iREDE Foundation in Nigeria, Teach For Malaysia in Malaysia und das Instituto Claret in Brasilien.

Weitere Informationen finden Sie unter www.vantage.foundation

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2610277/VANTAGE_FOUNDATION_PARTNERS_WITH_SOS_CHILDREN_S_VILLAGES_PHILIPPINES_TO_EMPOWER.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2299654/Vantage_Foundation_Logo.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/vantage-foundation-schliesst-sich-mit-sos-kinderdorfern-auf-den-philippinen-zusammen-um-benachteiligte-kinder-und-familien-zu-starken-302365530.html

Original-Content von: Vantage Foundation, übermittelt durch news aktuell