Vantage Foundation bringt Hoffnung und Lebensfreude in ländliche Gebiete Vietnams

Die Vantage Foundation startete eine inspirierende Initiative in Vietnam, die Schülern in abgelegenen Gemeinden die dringend benötigte Unterstützung und Freude bringt. Dieses neue Programm, das mehrere Schulen im ländlichen Vietnam erreicht hat, spiegelt das Engagement der Stiftung wider, durch die Unterstützung von Kindern mit sinnvollen Beiträgen eine bessere Zukunft zu fördern.

Im Rahmen dieser Initiative verteilte die Vantage Foundation sorgfältig zusammengestellte Geschenke an die Kinder und zauberte damit ein Lächeln, Inspiration und ein neues Gefühl der Hoffnung in viele junge Gesichter. Diese Geste geht über das bloße Überreichen von Geschenken hinaus – sie steht für das große Engagement der Stiftung für die Förderung von Gemeinschaften und die Bewältigung häufig übersehener Herausforderungen, von Bildung und Umweltschutz bis hin zur Verbesserung der Lebensqualität.

Freiwillige, die an der Initiative teilgenommen haben, berichteten über ihre Erfahrungen und machten deutlich, welche Auswirkungen ihre Beiträge hatten. Cuc Le bemerkte: „Während meines Freiwilligendienstes an der Schule habe ich an Aktivitäten wie dem Verteilen von Büchern, Süßigkeiten und Schulmaterial an Kinder teilgenommen. Ihre Freude zu sehen, hat die Mühe gelohnt."

Ngan Bui fügte hinzu: „Ich denke, es ist sinnvoll, wenn Unternehmen einen Beitrag zur Gemeinschaft leisten. Dies zeugt nicht nur vom Geist der sozialen Verantwortung der Unternehmen, sondern trägt auch zum Aufbau eines besseren Lebensumfelds für alle bei. Diese Beiträge verbessern die Lebensqualität, schaffen die Voraussetzung für eine nachhaltige Entwicklung und helfen den Unternehmen, sich stärker mit den Gemeinden zu verbinden. Es ist das erste Mal, dass ich Schulen in ländlichen Gebieten besuche, und ich bin wirklich berührt von der positiven Energie hier. Trotz der schwierigen Umstände sind die Kinder glücklich, begeistert und aktiv. Egal, wie weit die Schule entfernt ist, sie gehen trotzdem gerne zur Schule."

„Im letzten Jahr hat die Vantage Foundation versucht, lokale Unternehmen mit lokalen Wohltätigkeitsorganisationen zusammenzubringen, um das Wachstum der Gemeinschaft zu fördern", sagte Steven Xie, Geschäftsführer der Vantage Foundation. „Diese Initiative in Vietnam ist ein Beweis für unsere Überzeugung, dass jedes Kind Hoffnung und Chancen verdient, und wir sind stolz darauf, ihre Träume zu unterstützen."

Die Vantage Foundation ist eine unabhängige gemeinnützige Organisation, die 2023 im McLaren Technology Centre in Großbritannien gegründet wurde. Die Stiftung hat mit Wohltätigkeitsorganisationen in der ganzen Welt zusammengearbeitet, darunter die iREDE Foundation in Nigeria, Teach For Malaysia in Malaysia und das Instituto Claret in Brasilien.

