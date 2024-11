Zuckerkontrolle mit Sensor: Für wen kommt das infrage - und wie klappt die Handhabung gut?

Baierbrunn (ots) - Menschen, die abhängig von Medikamenten sind, fallen nicht auf: Sie torkeln nicht, man sieht und riecht es nicht. Und doch stecken sie in einem Teufelskreis. Schätzungen zufolge sind in Deutschland rund 1,9 Millionen Menschen arzneimittelabhängig. Wie es zu einer Medikamentensucht kommen kann - und was Betroffene beim Weg aus der Abhängigkeit beachten sollten, zeigt das Gesundheitsmagazin "Apotheken ...

mehr