Vom Prosecco bis zum Lachs: NORMA reduziert die Preise auf Schaumwein, Fisch und Fleischwurst

Spritziges und Deftiges zum Rosenmontag

Nürnberg (ots)

Auch zum Rosenmontag ist auf NORMA Verlass. Der Lebensmittel-Discounter startet direkt mit einer Preissenkung in die siebente Woche 2024. Verbraucherinnen und Verbraucher können sich auf reduzierte Preise bei Hugo, Prosecco, Fleischwust sowie Lachsfilets bis zu 14 Prozent Preisnachlass freuen. Am meisten sparen die Kundinnen und Kunden beim Atlantischen Lachsfilet von ARCTIC FISH: Statt 6,99 Euro kostet die 300-Gramm-Packung nur noch 5,99 Euro. Alleine in diesem Jahr sind damit bereits gut 65 Artikel im Sortiment dauerhaft im Preis gesenkt worden. Der Nürnberger Lebensmittel-Händler NORMA macht seinem Motto "Mehr fürs Geld" alle Ehre und gibt die günstigeren Einkaufspreise direkt weiter. Die aktuellen Preissenkungen bei NORMA im Überblick (regionale Preissenkungen je nach Verfügbarkeit): CAMASELLA Prosecco DOC frizzante, 0,75 l Bislang: 3,99 EUR Jetzt: 3,49 EUR GUT BARTENHOF Schinken-Fleischwurst, 650 g Bislang: 3,59 EUR Jetzt: 3,49 EUR ARCTIC FISH Atlantisches Lachsfilet, 300 g Bislang: 6,99 EUR Jetzt: 5,99 EUR Über NORMA: Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.450 Filialen am Markt.

