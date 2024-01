NORMA

NORMA senkt die Preise auf Kaffee, Tee und Müsli von BIO SONNE um bis zu 25 Prozent

Mehr als 60 Produkte alleine in diesem Jahr bereits reduziert

Nürnberg (ots)

NORMA hat es schon wieder getan! Ab sofort fallen die Preise - bereits zum siebten Mal in diesem Monat - auf zahlreiche Artikel im Discount-Sortiment. Jetzt liegt der Schwerpunkt der Preissenkung auf beliebten Bio-Produkten: Das Bio Crunchy Müsli, der Bio-Kräuter Tee und auch der Bio Fair Trade Caffè der NORMA-Eigenmarke BIO SONNE werden bis zu 25 Prozent günstiger. Statt 1,59 Euro kostet der Bio-Tee jetzt nur noch 1,19 Euro. Beim Kaffee von BIO SONNE lassen sich nun 50 Cent pro Packung sparen. Der Nürnberger Lebensmittel-Händler NORMA hat in diesem Jahr bereits mehr als 60 verschiedene Sortimentsartikel teilweise deutlich reduziert und bleibt somit seinem Motto "Mehr fürs Geld" auch 2024 treu. Die aktuellen Preissenkungen bei NORMA im Überblick (regionale Preissenkungen je nach Verfügbarkeit): BIO SONNE Bio Crunchy Müsli sort., 325 g / 375 g / 500 g Bislang: 2,99 EUR Jetzt: 2,75 EUR BIO SONNE Bio-Müsli sort., 375 g / 500 g / 750 g Bislang: 2,99 EUR Jetzt: 2,75 EUR BIO SONNE Bio Fair Trade Caffè Crema/ Espresso, 1.000 g Bislang: 10,95 EUR Jetzt: 10,45 EUR BIO SONNE Bio-Kräuter Tee, 43,75 g / 50 g / 56,25 g Bislang: 1,59 EUR Jetzt: 1,19 EUR BIO SONNE Bio-Tee, 43,75 g / 50 g / 56,25 g / 68,75 g Bislang: 1,59 EUR Jetzt: 1,19 EUR Über NORMA: Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.450 Filialen am Markt.

