blue Umweltservice GmbH

Diskrete Entrümpelung: Ralf Gerstenlauer und die blue Umweltservice GmbH in München

Dießen (ots)

Für Rechtsanwälte und Kanzleien ergeben sich im Rahmen von Nachlassabwicklungen und rechtlichen Angelegenheiten oft komplexe Hürden. Besonders der Umgang mit persönlichen Hinterlassenschaften, vertraulichen Dokumenten und mitunter umfangreichen Inventaren erfordert einen hohen zeitlichen Aufwand und eine professionelle Handhabung. Mit der blue Umweltservice GmbH hat sich Geschäftsführer Ralf Gerstenlauer als ultimativer Ansprechpartner für Fälle dieser Art etabliert. Wie er seinen Kunden bei Haushaltsauflösungen rund um München zur Seite steht und weshalb gerade Rechtsanwälte auf seine Fähigkeiten setzen, erfahren Sie hier.

Die Auflösung von Wohnungen ist besonders komplex: persönliche Hinterlassenschaften, umfangreiche Inventare und spezifische Anforderungen an die Entsorgung sind nur einige der Herausforderungen, mit denen sich die Betroffenen konfrontiert sehen. Rechtsanwälte, die solche Fälle verwalten, agieren mit äußerst sensiblen Informationen und persönlichen Gegenständen - die sorgfältig und fachgerecht gehandhabt werden müssen. Der Schutz der Privatsphäre und die rechtlich einwandfreie Entsorgung solcher Elemente sind von entscheidender Bedeutung. "Rechtsanwälten und Kanzleien geht es in diesen Nachlassabwicklungen besonders darum, effektiv und sorgfältig voranzukommen. Sie suchen einen Dienstleister, der ihnen die fachgerechte Entsorgung oder auch Einlagerung abnimmt. Geraten sie dabei an den Falschen, drohen neben zusätzlichen Stress auch rechtliche Konsequenzen für alle Beteiligten", warnt Ralf Gerstenlauer, Geschäftsführer der blue Umweltservice GmbH.

"Zusammen mit meinem Team unterstütze ich Rechtsanwälte, Kanzleien, Privatpersonen und Unternehmen dabei, ihren Pflichten nachzukommen", erklärt der Unternehmer weiter. Die blue Umweltservice GmbH ist darauf spezialisiert, Rechtsanwälten eine umfassende Lösung für die anspruchsvollen Prozesse von Wohnungsauflösungen und die Entsorgung von Hinterlassenschaften zu bieten. Mit einem Fokus auf Effizienz und Vertrauen kombiniert das Unternehmen Fachkenntnisse in der Entsorgung mit nachhaltigen Praktiken. Dabei umfasst der Service des Unternehmens nicht nur die fachgerechte Entrümpelung und Entsorgung von Sperrmüll, sondern auch einen Containerdienst. So wird ein Container vor Ort beim Kunden platziert und wieder abgeholt. Die fachgerechte Asbestsanierung gehört ebenfalls zum Programm.

Klare Verhältnisse: So läuft die Zusammenarbeit mit der blue Umweltservice GmbH ab

Die Zusammenarbeit mit der blue Umweltservice GmbH gestaltet sich besonders sorgfältig und unkompliziert. "Bei jeder Nachlassverwaltung stellt sich zuerst die Frage nach den möglichen Wertgegenständen vor Ort", erklärt Ralf Gerstenlauer. "Zusammen mit dem Kunden begeben wir uns also auf eine Besichtigung nach dem Vier-Augen-Prinzip und schauen, welche davon erfasst werden können." Besonderheiten, wie etwa Probleme mit akuter Geruchsbildung oder Lebensmitteln, werden dabei ebenso berücksichtigt. "Sollte es vor Ort Probleme geben, beseitigen wir diese natürlich umgehend - ohne die restlichen eventuell wertvollen Nachlass zu beeinträchtigen", versichert der Unternehmer. Auch die Suche nach wichtigen Dokumenten erfolgt präzise und effektiv. "Idealerweise muss der Kunde die Wohnung nur einmal betreten, bevor wir die gesamte Verwaltung übernehmen können", erklärt Ralf Gerstenlauer. "Gerade für schwer beschäftigte Juristen ist das natürlich von Vorteil."

Neben der fachgerechten Entsorgung kümmert sich die blue Umweltservice GmbH um diverse Aufgaben, vergleichbar mit Hausmeister-Diensten, die bei einem Objekt nötig werden können. Dazu gehören unter anderem der Garten- und Baumschnitt, Heckenschnitt, das Leeren des Briefkastens, das Ablesen von Zählerständen sowie das Lüften der Räumlichkeiten. Während dieser langfristigen Betreuung, die bis zur Veräußerung oder Weitervererbung des Objekts reicht, kommen jedoch gelegentlich ungeahnte Probleme ans Licht. "Der Albtraum eines jeden Nachlassverwalters, Käufer oder Erben ist Asbest, das leider in jedem zweiten deutschen Haushalt vorkommt", erklärt Ralf Gerstenlauer. "Besonders in Häusern und Wohnungen, die zwischen 1950 und 1990 gebaut oder saniert wurden, lässt sich Asbest oft finden." Wenn hier nicht das nötige Fachwissen umgesetzt wird, kann es zur gesamten Kontaminierung des Objekts kommen. "Reißt etwa jemand den Bodenbelag heraus, ohne vorher zu schauen, ob sich Asbest darunter befindet, stellt dies eine Gefahr für alle dar", erklärt er. "Gerade bei älteren Häusern und Wohnungen ist es also wichtig, sich auf einen Experten zu verlassen."

Ralf Gerstenlauer: Von der Bundeswehr zum Entrümpelungs-Experten

Juristen, Unternehmen und Privatkunden entscheiden sich für eine Zusammenarbeit mit der blue Umweltservice GmbH aufgrund ihrer Zuverlässigkeit. "Wir streben, wenn möglich, immer eine langfristige Partnerschaft an", erklärt Ralf Gerstenlauer. "Wir wollen gerne mit dem Kunden wachsen - dementsprechend bildet Vertrauen die Basis für eine erfolgreiche Zusammenarbeit." Der Geschäftsführer steht mit seinem Unternehmen für Pünktlichkeit und distanziert sich bewusst von schnellen, oberflächlichen Lösungen. Ihr Credo lautet: Qualität vor Quantität. "Wir streben nicht danach, die billigsten Anbieter auf dem Markt zu sein", lässt er wissen. "Schließlich ist das nur auf Kosten der Dienstleistungsqualität möglich und das kommt für uns nicht infrage." Stattdessen setzt die blue Umweltservice GmbH auf ein ausgewogenes Preis-Leistungs-Verhältnis, um ihren Kunden gerecht zu werden.

Ralf Gerstenlauer hat schon immer Wert auf Sorgfalt und Vertrauen gelegt. Mit einer handwerklichen Ausbildung und beeindruckenden 12 Jahren Erfahrung bei der Bundeswehr bringt er nicht nur handwerkliche Fähigkeiten mit, sondern weiß, wie wichtig Zuverlässigkeit, Pünktlichkeit und akkurates Arbeiten ist. Durch seine Zeit als Soldat hat er gelernt, auch unter anspruchsvollen Bedingungen höchste Qualität zu liefern. Nach seiner Technikerausbildung ist er erfolgreich in die Entrümplungsbranche eingestiegen und konnte in den letzten 12 Jahren sein Fachwissen stetig erweitern. "Im Entrümpelungsdienst gibt es immer neue Herausforderungen und besondere Anforderungen - doch mit meiner Erfahrung und meinem Fachwissen kann ich mittlerweile stolz behaupten, meinen Kunden jede Frage beantworten zu können."

Sie sehen sich mit einem Nachlass oder einer Entrümpelung konfrontiert und suchen einen zuverlässigen Partner, der Sie bei der Haushaltsauflösung und Entrümpelung unterstützt? Dann melden Sie sich bei Ralf Gerstenlauer und vereinbaren Sie ein unverbindliches Beratungsgespräch!

