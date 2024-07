Wort & Bild Verlagsgruppe - Gesundheitsmeldungen

Sommerhitze: So kommen wir gut durch die heißen Tage

Baierbrunn (ots)

Anmoderation: Vielen Menschen machen hohe Temperaturen enorm zu schaffen. Hitze gilt ja auch als das größte durch den Klimawandel verursachte Gesundheitsrisiko bei uns in Deutschland. Wie wir mit ein paar einfachen Regeln trotzdem gut durch die heißen Tage kommen, erklärt uns Marco Chwalek:

Sprecher: Unsere Haut gut und reichlich mit Sonnencreme einreiben, bei Outdoor-Aktivitäten eine Kopfbedeckung tragen und Schatten aufsuchen, wann immer es geht. Diese Basics für die heißen Tage sind uns ja allen vertraut. Aber was sollten wir im Alltag noch beachten? Petra Haas vom Apothekenmagazin "Senioren Ratgeber" weiß mehr:

O-Ton Petra Haas: 15 sec.

"An heißen Tagen sollte man wirklich nur das Nötigste tun und so gut es geht körperliche Arbeit vermeiden. Und hat man Freunde eingeladen, ist es auch eine gute Idee die Kaffeetafel nach drinnen zu verlegen, weil es draußen auf dem Balkon oder der Terrasse einfach zu heiß ist."

Sprecher: Das Erstaunliche ist, dass es Menschen gibt, die auch bei hohen Temperaturen nicht so viel Durst haben. Was und wie viel sollten wir an heißen Tagen trinken?

O-Ton Petra Haas: 18 sec.

"Genug trinken ist wirklich das Wichtigste bei großer Hitze. Der Flüssigkeitsbedarf kann dann deutlich über zwei Liter steigen. Am besten eignen sich abgekühlte Tees, Wasser und stark verdünnte Saftschorlen. Wer Wasser langweilig findet, kann auch eine Scheibe Gurke, Ingwer oder etwas Rosmarin mit ins Glas geben."

Sprecher: Von den Getränken kommen wir zu den Mahlzeiten. Was sollte man an heißen Tagen essen?

O-Ton Petra Haas: 21 sec.

"Viele Menschen haben bei Hitze automatisch keine Lust auf schweres Essen. Ideal sind mehrere kleine und wasserreiche Mahlzeiten wie Suppe mit Gemüse oder Salat mit Gurke, Tomaten und Radieschen. Obst wie Erdbeeren oder Melonenscheiben sind gesunde Snacks, weil sie vergleichsweise wenig Zucker und viel Flüssigkeit enthalten."

Abmoderation: Damit wir für die Sommerhitze gewappnet sind, sollten wir die Wetter-App im Auge behalten, um dann rechtzeitig Termine zu verschieben und wasserreiche Lebensmittel im Haus zu haben, rät der "Senioren Ratgeber".

Original-Content von: Wort & Bild Verlagsgruppe - Gesundheitsmeldungen, übermittelt durch news aktuell