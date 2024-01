Wort & Bild Verlagsgruppe - Gesundheitsmeldungen

So wichtig ist der Darm für Wohlbefinden und Gesundheit

Was ein Mikrobiom ist und wie wir unseren Darm positiv beeinflussen können

Baierbrunn (ots)

Anmoderation: Haben Sie sich vorgenommen, dass Sie dieses Jahr mehr für sich tun wollen? Gute Idee! Dann fangen Sie doch gleich damit an, Ihr Augenmerk auf Ihren Darm zu legen, denn der ist fürs Wohlbefinden und auch für die Gesundheit immens wichtig. Marco Chwalek berichtet:

Sprecher: Im Zusammenhang mit der Darmgesundheit hört man immer wieder auch den Begriff Mikrobiom. Aber was beinhaltet dieses Wort? Das haben wir Dr. Laura Weisenburger vom Apothekenmagazin "Diabetes Ratgeber" gefragt:

O-Ton Laura Weisenburger: 12 Sekunden

"Zum Darmmikrobiom gehören alle, alle Bakterien und Pilze, die in unserem Verdauungstrakt leben. Das fängt schon im Mund an und geht durch bis zum Ausgang, also zum After."

Sprecher: Dass unser Darm für unser Wohlbefinden sorgt, wissen wir ja alle nur zu gut, wenn wir uns schon mal einen Magen-Darm-Virus eingefangen haben. Aber warum ist der Darm auch für unsere Gesundheit so wichtig?

O-Ton Laura Weisenburger: 19 Sekunden

"Die Forschung ist da dran und hat inzwischen rausgefunden, dass ganz, ganz viele Krankheiten auch eine Art Ursprung oder Einfluss vom Mikrobiom ausgehend haben. Dazu gehören große Sachen wie Alzheimer, Depressionen, Diabetes, Rheuma. Also quasi der ganze Körper wird vom Darmmikrobiom beeinflusst."

Sprecher: Es wird natürlich auch geforscht, wie man den Darm positiv beeinflussen kann. Was hat man denn bisher rausgefunden?

O-Ton Laura Weisenburger: 22 Sekunden

"Was wir wissen ist: je gesünder ich mich ernähre, desto mehr freut das auch meine Darmbakterien. Sprich, also ausgewogene Ernährung, nicht so viel Salz, nicht so viel Fett und Zucker, ausreichend Gemüse und Obst. Vollkornprodukte mögen die Darmbakterien sehr gerne, weil da Ballaststoffe drin sind. Und je mehr ich mich bewege, desto mehr freut das auch mein Mikrobiom."

Abmoderation: Dann sollten wir heute noch damit beginnen, unseren Darm zu hegen und zu pflegen, damit es uns richtig gutgeht, empfiehlt der "Diabetes Ratgeber".

Original-Content von: Wort & Bild Verlagsgruppe - Gesundheitsmeldungen, übermittelt durch news aktuell