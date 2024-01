Wort & Bild Verlagsgruppe - Gesundheitsmeldungen

Abnehmen wie Elon Musk und Kim Kardashian?

Chancen und Risiken der "Abnehmspritze"

Baierbrunn (ots)

Anmoderation: Im neuen Jahr ein paar Pfunde abzuspecken, diesen Vorsatz kennen wir fast alle. Seit einigen Monaten gibt es nun Hoffnung, den Wunsch in die Tat umzusetzen: eine neue Abnehmspritze scheint gut zu wirken. Worum es sich handelt, weiß Petra Terdenge:

Sprecherin: Die Abnehmspritze hat in Amerika schon für Aufsehen gesorgt. Prominente wie Elon Musk und Kim Kardashian haben bekannt, sie zu nutzen. Eigentlich sind die dafür verwendeten Medikamente aber zu einem anderen Zweck entwickelt worden, sagt Sonja Gibis von der Apotheken Umschau:

O-Ton Sonja Gibis 24 sec.

"Diese Medikamente stammen aus der Behandlung von Diabetes Typ 2. Sehr bald war allerdings schon klar, dass sie eine durchaus willkommene Nebenwirkung haben. Die meisten Patienten verlieren stark an Gewicht, im Schnitt zwischen 15 und 20 Prozent. Inzwischen sind diese Medikamente auch in Deutschland zum Abnehmen zugelassen. Da es sich allerdings um so genannte Lifestyle-Medikamente handelt, sind sie derzeit keine Kassenleistung, man muss sie also selbst bezahlen."

Sprecherin: Der Preis hängt von der Dosis sowie dem Mittel ab und beträgt schätzungsweise 300 Euro pro Monat. Die neuen Medikamente funktionieren so gut, weil sie körpereigene Stoffe imitieren:

O-Ton Sonja Gibis 18 sec.

"Die darin enthaltenen Wirkstoffe ahmen Hormone nach, die für den Blutzuckerstoffwechsel und die Verdauung wichtig sind. Über das Sättigungszentrum im Gehirn hemmen sie den Appetit, man isst also einfach weniger. Häufig bezahlt man das allerdings vor allem zu Beginn der Behandlung mit Magen-Darm-Problemen und Übelkeit."

Sprecherin: Die Abnehmspritze sorgt für einen deutlichen Gewichtsverlust, zumindest kurzfristig:

O-Ton Sonja Gibis 18 sec.

"Wenn man sie aber absetzt und seinen Lebensstil nicht ändert, kann es zu einem Jo-Jo-Effekt kommen, ähnlich wie man das von Diäten kennt. Isst man weniger, aber nicht ausgewogen, kann das auch zu einer Mangelernährung führen. Insgesamt kann man also sagen, eine wertvolle neue Hilfe im Kampf gegen Übergewicht, aber wohl kein Wundermittel."

Abmoderation: Ob mit oder ohne Abnehmspritze: Um nachhaltig Gewicht loszuwerden, sollten wir uns auf jeden Fall ausgewogen ernähren, rät die Apotheken Umschau. Wenn wir uns jeden Tag ausreichend bewegen, tun wir außerdem etwas für unsere Gesundheit und im besten Fall purzeln die Pfunde auch ohne Medikamente.

