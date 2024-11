Wort & Bild Verlagsgruppe - Unternehmensmeldungen

Vom Urwalddoktor zum Nobelpreisträger: Das unglaubliche Leben von Albert Schweitzer im gesundheit-hören-Podcast "Siege der Medizin"

Bild-Infos

Download

Baierbrunn (ots)

Albert Schweitzer, deutsch-französischer Arzt, Philosoph, Theologe, Organist - und als Pazifist engagiert gegen atomare Rüstung und Krieg: Die neue Folge des gesundheit-hören-Podcasts Siege der Medizin erzählt das spannende Leben des berühmten Urwalddoktors und Friedensnobelpreisträgers.

Was bringt einen elsässischen Theologen, Philosoph und Musiker dazu, Medizin zu studieren und als Missionsarzt nach Afrika zu gehen? Auf eine spannende Reise durch das unglaubliche Leben Albert Schweitzers nimmt uns die neue Folge von Siege der Medizin mit. Host des erfolgreichen medizinhistorischen Podcastformats von gesundheit-hören aus dem Wort & Bild Verlag ist die bekannte Schauspielerin Andrea Sawatzki. Und sie hat auch diesmal einen Experten an ihrer Seite: Dr. Roland Wolf, Vorsitzender des Deutschen Hilfsvereins für das Albert-Schweitzer-Spital in Lambaréné.

Nach Hospitalarbeit in Afrika sah´s anfangs bei Albert Schweitzer aber gar nicht aus: 1875 wurde er als Sohn eines Pfarrers im elsässischen Colmar geboren, er studierte zunächst Theologie und Philosophie, wurde Universitätsprofessor für evangelische Theologie. Daneben widmete er sich intensiv der Musik, insbesondere den Kompositionen von Johann Sebastian Bach, über den er auch ein gefragtes Buch schrieb. Trotz seiner akademischen Erfolge schwenkte Schweitzer mit 30 Jahren beruflich komplett um: Ab 1905 studierte er Medizin, 1913 ging er mit seiner Frau Helene ins zentralafrikanische Gabun und gründete in der Stadt Lambaréné das Albert-Schweitzer-Spital, das bis heute in Betrieb ist.

Für seinen Kampf gegen atomare Aufrüstung und Krieg wurde Albert Schweitzer 1954 mit dem Friedensnobelpreis geehrt. Warum es im Leben von Albert Schweitzer, der als Dickkopf galt, neben viel Licht auch einige Schattenseiten gab und was es mit der Wildschweindame namens Josephine, einem Brief von Joseph Goebbels und einem verpatzten Auftritt als Trauzeuge auf sich hat, erfahren Sie in der neuen Folge des Podcasts Siege der Medizin.

Siege der Medizin auf einen Blick

Der Podcast dreht sich um die größten medizinischen Errungenschaften und die Persönlichkeiten, die sie vorantrieben - in der ersten und zweiten Staffel spannend und plastisch erzählt von Ulrich Noethen, ab der dritten Staffel von Schauspielerin Andrea Sawatzki. Neben Expert:innen lassen die Erzähler:innen die Geschichte selbst zu Wort kommen und nehmen die Hörer:innen mit auf eine Zeitreise in die jeweiligen Situationen und Orte der medizinhistorischen Meilensteine. Mit hörspielartigen Dialogen, Expert:innenstimmen sowie einem herausragenden, sparsam eingesetzten Sounddesign aus Musik und reduzierten Geräuscheffekten verbindet der Podcast Informationsvermittlung mit Gänsehaut beim Zuhören und macht aus Medizingeschichte ein besonderes Hörerlebnis. Das kommt bei den Hörer:innen an: Mit inzwischen mehr als 1 Million Downloads und Streams und einer Top-Platzierung in den Apple-Charts der Gesundheitspodcasts gehört das Format zu den Publikumslieblingen.

Siege der Medizin kommt alle vierzehn Tage neu von gesundheit-hören, dem Audio-Angebot der Apotheken Umschau. Kostenlos abrufbar ist Siege der Medizin auch überall sonst, wo es Podcasts gibt, z.B. bei Spotify oder Apple Podcasts.

Original-Content von: Wort & Bild Verlagsgruppe - Unternehmensmeldungen, übermittelt durch news aktuell