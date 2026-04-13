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CDU-Europapolitiker Kuban begrüßt Regierungswechsel in Ungarn

Berlin (ots)

Aus der deutschen Politik kommen erleichterte Reaktionen auf den Wahlsieg von Peter Magyar mit seiner Tisza-Partei in Ungarn.

Der CDU-Europapolitiker Tilman Kuban sprach am Montag im rbb24 Inforadio von einem "riesigen Erfolg" mit der Wahlbeteiligung der Bevölkerung von fast 80 Prozent.

"Die Standleitung nach Moskau wird vorbei sein", sagte Kuban. "Die pro-europäische Bewegung von ihm wird sicherlich ein deutlich verlässlicherer Partner in Europa sein." Auch das Vetorecht Ungarns in der EU werde Magyar nicht mehr "so hart ziehen" wie der bisherige Ministerpräsident Viktor Orbán.

Dennoch werde man bei einigen Themen weiter hart ringen müssen - wie der Migration oder NATO oder EU-Beitritt der Ukraine.

Das komplette Interview: https://ots.de/tFovKe

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