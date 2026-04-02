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rbb präsentiert neue Unterhaltungsshow: "Die Löwentraut&Hermlin Show"

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Berlin (ots)

Der Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) bringt eine neue Unterhaltungsshow ins Fernsehen: "Die Löwentraut&Hermlin Show" lässt den Swing der 1930er Jahre aufleben und feiert den Charme klassischer Showformate - mit Live-Musik, Tanz, spontanen Aktionen und besonderen Gästen. Ausgestrahlt wird die zunächst einmalige Ausgabe am 10. April 2026 um 22.00 Uhr im rbb Fernsehen, die Sendung ist dann ebenfalls in der ARD Mediathek verfügbar.

Glamour trifft Spielfreude

Im Großen Sendesaal des rbb empfangen Sarah Löwentraut und David Hermlin Persönlichkeiten aus Kultur, Musik und Gesellschaft. Die beiden Gastgeber verbindet die Liebe zur Unterhaltung der vergangenen Jahrzehnte und das Improvisationstalent. Für den authentischen Big-Band-Sound sorgt das 15-köpfige "Löwentraut&Hermlin Swing Dance Orchestra".

rbb-Programmdirektor Robert Skuppin: "Als öffentlich-rechtlicher Sender wollen wir Raum für Kultur, Spielfreude, Experimente und gemeinsames Erleben schaffen. Mit der 'Löwentraut&Hermlin Show' verbinden wir die Eleganz und Leichtigkeit großer Unterhaltungstraditionen mit einem heutigen Blick. Die Sendung ist kein Nostalgieprojekt, sondern eine lebendige Einladung: Berlin kann Glamour, kann Swing und kann Gemeinschaft - und der rbb bietet dafür die Bühne."

Spontane Bühnen-Performances von Gästen und Publikum

"Die Löwentraut&Hermlin Show" setzt auf echte Live-Momente: Musik, Artistik, Stepptanz, spontane Aktionen und kurze Sketch-Elemente entstehen direkt im Zusammenspiel der Gastgeber mit ihren Gästen und dem Publikum. In dieser Show bleibt niemand nur Zuschauerin oder Zuschauer. Bevor es zum Gespräch in die ins Bühnenbild integrierte "Künstlerkneipe" geht, werden die Gäste im Rampenlicht spielerisch herausgefordert.

Pasquale Aleardi, Schauspieler und Sänger, gibt musikalische Einblicke, spricht über seinen Weg zur Schauspielerei und zeigt beim entspannten Bar-Talk ungewöhnliche Talente - unter anderem das "Nasenflöten". Die Berliner Artistin Dunja von K, bekannt für ihre außergewöhnlichen Hula-Hoop-Performances, berichtet von ihrer künstlerischen Reise und lädt Zuschauerinnen und Zuschauer zum Tanz auf die Bühne ein.

Die Show kombiniert musikalische Virtuosität und Entertainment mit persönlichen Gesprächen über Herkunft, Lebenswege, Träume und kreative Ideen. Das Ergebnis: ein unterhaltsamer Abend, der Swing-Atmosphäre mit Zeitgeist und Popkultur vereint.

"Die Löwentraut&Hermlin Show" wurde am 28. März im Großen Sendesaal des rbb aufgezeichnet.

Sarah Löwentraut

Sarah Löwentraut, 24 Jahre alt, wurde in Bad Homburg vor der Höhe geboren und ist zwischen dort und Berlin aufgewachsen. Ihre Eltern betrieben ein Seniorenheim, wo sie schon früh von den Bewohner:innen in die Welt der großen Unterhaltung eingeführt wurde - Fernsehabende mit Loriot und Heinz Erhardt, Schallplatten von Hildegard Knef, den Comedian Harmonists und Marlene Dietrich. Sarah ist ausgebildete Musical-Darstellerin und studierte Wirtschaftswissenschaftlerin. Ihr Herz schlägt für die Bühne, für gute Gespräche und für den besonderen Moment mit dem Publikum. Sie hatte die Idee zur "Löwentraut&Hermlin Show" und entwickelte das Format gemeinsam mit dem rbb. Sarah führt als Gastgeberin durch den Abend.

David Hermlin

David Hermlin wurde vor 25 Jahren in Berlin geboren. Das Swing-Fieber begleitet ihn seit seinen ersten Schritten: Mit drei Jahren griff er zu den Drumsticks, lernte zu singen, zu steppen und mehrere Instrumente zu spielen. Sein Vater Andrej Hermlin gründete in den 1980er-Jahren die "Swing Dance Band", deren Leitung David Anfang 2026 übernahm. Als Komponist und Arrangeur des "Swing Dance Orchestra" holt er den Geist der 1930er-Jahre ins Hier und Jetzt. Auf der Bühne ist er ein Multitalent. Die Kompositionen und Arrangements der Musik für "Die Löwentraut&Hermlin Show" stammen aus seiner Feder. Außerdem zeigt David sein Können am Schlagzeug, Mikrofon oder beim Stepptanz.

Video, Fotos, Interviews

Im Audio/Video-Bereich des rbb-Presseportals steht die Sendung vorab zur Verfügung. Sie müssen eingeloggt sein und die Audio/Video-Berechtigung besitzen, um das Video sehen zu können. Auf Anfrage vermitteln wir gern Interviews mit Sarah Löwentraut und David Hermlin. Fotos sind unter www.ard-foto.de abrufbar.

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