3. Liga & Frauen-Bundesliga bei MagentaSport: Ulm verliert bei Seegerts Mannheim-Rückkehr: "Hatte ich so noch nie, dass ich gegen meinen Herzensverein spielen durfte" - Bayern-Frauen: Sieg in Freiburg

München (ots)

Zum Auftakt des 23. Spieltags in der 3. Liga gewinnt Mannheim mit 2:1 gegen Ulm. Ganz große Gefühle bringt die Partie vor allem für Marcel Seegert mit sich - der 31-Jährige tritt nach insgesamt neun Jahren und 315 Spielen mit der gegnerischen Mannschaft in Mannheim an: "Es war brutal intensiv, emotional. Der ganze Tag ist etwas ganz, ganz anderes als jedes andere Pflichtspiel. Das hatte ich so noch nie, dass ich gegen meinen Heimatverein, gegen meinen Herzensverein spielen durfte", erklärt der Abwehrspieler sichtlich gerührt. Vor dem Spiel wurde Seegert noch offiziell verabschiedet: "Vielen Dank an den Verein für die wirklich nette Geste! Das hat mich zutiefst berührt!"

Seegert und seine Ulmer liefern eine Topleistung ab, wie auch Trainer Pavel Dotchev konstatiert: "Wir haben leider durch zwei Stellungsfehler zwei Kontertore bekommen, die wir auf jeden Fall auch hätten verhindern können." In der Schlussphase fanden sich die Ulmer sogar in Überzahl wieder, nachdem Niklas Hoffmann mit Rot vom Platz flog. Streli Mamba bestätigt, dass es sich um eine Beleidigung gehandelt hat: "Die Worte, die er genannt hat, will ich nicht sagen. Aber das war ein bisschen dumm von ihm, dass er etwas gesagt hat."

Und die "Waldhof-Buwe"? Die haben zumindest zwischenzeitlich nur noch 5 Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz. Vom Aufstiegskampf wollen die Mannheimer man aber nichts wissen. Felix Lohkemper: "Wir sind mit zwei Niederlagen in die Rückrunde gestartet. Jetzt haben wir zwei Siege geholt. Wir müssen da schon auf dem Boden bleiben. Nach oben schielen wir nicht." Trainer Luc Holtz schließt sich an: "Ich habe den Jungs gesagt: Der Sieg heute war nach unten extrem wichtig. Wir schielen immer nach unten und wollen damit nichts zu tun haben. Wenn wir die 45-Punkte-Marke erreicht haben, kann man über andere Ziele oder was auch immer reden."

In der Google Pixel Frauen-Bundesliga feiert der FC Bayern ein 4:1 in Freiburg. Neuzugang Edna Imade feiert eine traumhafte Premiere und erzielt ihr erstes Tor für die Münchnerinnen. Jubiläum dagegen für Doppeltorschützin Pernille Harder: Die 33-jährige Dänin freut sich über ihr 100. Bundesliga-Tor im 125. Spiel: "Es ist ein großer Erfolg und etwas, auf das ich sehr stolz bin!"

Nachfolgend die wichtigsten Aussagen und Clips vom Freitagspiel des 23. Spieltags in der 3. Liga zwischen Waldhof Mannheim und dem SSV Ulm sowie dem 17. Spieltag der Google Pixel Frauen-Bundesliga mit dem FC Bayern München zu Gast beim SC Freiburg. Bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport angeben. Weiter geht es mit der 3. Liga am Samstag: Ab 13.30 Uhr gibt es die Konferenz und ab 13.45 Uhr die Einzelspiele, unter anderem mit dem Abstiegsgipfel zwischen Erzgebirge Aue und dem 1. FC Saarbrücken. In der Frauen-Bundesliga steht morgen live ab 13.45 Uhr die Partie Eintracht Frankfurt gegen Bayer Leverkusen auf dem Programm

3. Liga | 23. Spieltag

SV Waldhof Mannheim - SSV Ulm 1846 2:1

Zweiter Sieg in Folge für die Mannheimer nach zwei Pleiten zu Jahresbeginn: Felix Lohkemper und Kushtrim Asallari sorgen noch vor der Pause für eine 2:0-Führung. Für Ulm reicht es nur noch zu Max Brandts Anschlusstreffer, obwohl die Ulmer nach dem Platzverweis von Niklas Hoffmann in Überzahl spielen. Mannheim springt über Nacht auf Rang 8, während Ulm nach zwei Siegen am Stück wieder eine Niederlage einstecken muss.

Wunderbare Szenen! Nach 315 Spielen für Waldhof Mannheim sowie 177 in der 3. Liga wird Marcel Seegert, der im vergangenen Sommer nach Ulm wechselte, offiziell verabschiedet. Der Clip dazu: clipro.tv/player?publishJobID=cmFHZ2ZsUXZtdXpHRGhWQVZtczNMNGhEc0JKS2pabFhKSVFFaXVJWThQQT0=

Felix Lohkemper, Mannheimer Torschütze zum 1:0: "In der 1. Halbzeit haben wir es echt gut gemacht, auch abgeklärt. Wir haben gute Umschaltmöglichkeiten gehabt und genutzt. In der 2. Halbzeit waren wir zu tief, ein bisschen zu passiv hinten drin. Da hat Ulm schon sehr viele gefährliche Dinge und Flanken reingeschlagen. Da haben wir am Ende schon Glück. Aber ich glaube, das haben wir uns auch erarbeitet. Gerade in der 1. Halbzeit war ich sehr zufrieden mit unserem Spiel."

... über sein Tor: "Ich war ehrlich gesagt überrascht, dass rechts neben mir der Torwart war. Deswegen bin ich an ihm vorbeigelaufen. Ich hatte nicht damit gerechnet. Aber ich rechne immer mit Aris [Ferati, Anm.d.Red.] Pässen, der diese Zauberpässe spielen kann. Ich biete immer die Laufwege an. Da bin ich schon froh, dass Ari bei uns im Team ist."

... ob Mannheim mit 5 Punkten Rückstand auf den Relegationsplatz vom Aufstieg träumen darf: "Nein, wir sind mit zwei Niederlagen in die Rückrunde gestartet. Jetzt haben wir zwei Siege geholt. Wir müssen da schon auf dem Boden bleiben. Das war heute schon ein wichtiger Sieg, dass wir von unten wegkommen. Aber nach oben schielen wir nicht."

...zu seinem kuriosen "Tampon-Jubel": "Das war tatsächlich ein Tampon. Der Hintergrund ist: Gestern beim Abschlusstraining habe ich eins auf die Nase bekommen. Dann hat meine Nase doll geblutet. Dann ist heute unsere Medienleiterin zu mir gekommen und hat mir den Tampon gegeben. Dann hab' ich den als Jubel verwendet. Fand ich ganz lustig!"

Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=blg3N0gvZ2xXRFdXMjJzc2dsK3hDNHQ4MC9MUS91QStyK2tqMlpOVzVKND0=

Luc Holtz, Trainer Mannheim: "Ich habe den Jungs in der Pause noch gesagt, dass sie nur die Umschaltsituationen zu nutzen brauchen, dann würden wir hier auch das dritte Tor machen. Aber wir müssen weitermachen, weiter Fußball spielen. Das haben wir in der 2. Hälfte leider zu wenig gemacht. Wir waren auch gegen den Ball zu passiv. Und mit dem Ball haben wir nur noch lange Bälle gespielt. Wir haben nicht das gespielt, was wir können und was wir sollen. Im Grunde genommen, haben wir den Gegner zu den Tormöglichkeiten eingeladen. Am Ende haben wir mit etwas Glück und viel Bereitschaft das 2:1 gehalten."

... über den Aufstiegskampf: "Ich habe den Jungs gesagt, der Sieg heute war nach unten extrem wichtig. Wir schielen immer nach unten und wollen damit nichts zu tun haben. Wenn wir die 45-Punkte-Marke erreicht haben, kann man über andere Ziele oder was auch immer reden. Aber wir spielen von Spiel zu Spiel. Man hat heute gesehen, wie schwer es war, gegen einen guten Gegner die Punkte hier zu behalten. Trotzdem haben wir es hinbekommen. Das wird jedes Spiel so sein. Wir wissen um die Qualität der Mannschaften, die im unteren Tabellendrittel spielen. Wir dürfen da keinen Millimeter loslassen und von irgendwas träumen. Wir müssen mit beiden Füßen auf dem Boden bleiben, weiter hart arbeiten und dann von Spiel zu Spiel schauen."

Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=cU9sQ0IwU0ZqdmxoTzFNMW95Wi9COVNYaWlvT0VHTjcrSWl6SkdIbFN0ST0=

Marcel Seegert, Spieler Ulm und langjähriger Mannheimer (315 Spiele), über die Rückkehr nach Mannheim und die offizielle Verabschiedung durch den SV Waldhof: "Es war brutal intensiv, emotional. Der ganze Tag ist etwas ganz, ganz anderes als jedes andere Pflichtspiel. Das hatte ich so noch nie, dass ich gegen meinen Heimatverein, gegen meinen Herzensverein spielen durfte. Vielen Dank an den Verein für die wirklich nette Geste. Das hat mich zutiefst berührt. Wir stecken als Ulmer absolut im Abstiegskampf. Von daher ist das dieser Spagat zwischen Emotionalität und das Ganze seriös anzugehen, weil wir die Punkte im Abstiegskampf dringend brauchen. Wir haben ein gutes Auswärtsspiel gemacht und wurden zweimal aus eigenem Ballverlust ausgekontert. Hinten raus war es nochmal unfassbar emotional, da vor dem Waldhöfer Kasten. Da war es sehr ärgerlich für uns, dass wir da keine Punkte mitgenommen haben."

... über die nächsten Wochen im Abstiegskampf: "Das ist der knallharte Abstiegskampf. Wir waren in Aue [3:0, Anm.d.Red.] schon bei einem Do-or-Die-Spiel und haben da performt, haben uns da schon ein bisschen rausgerettet. Ansonsten sieht es ganz düster aus. Wir konnten dann im Spiel gegen Duisburg [1:0, Anm.d.Red.] gegen ein Spitzenteam nachlegen. Heute war für uns eine weitere Bewährungsprobe, wo wir unseren Flow weiter beibehalten und nochmal ausbauen wollten. Ich finde, der Inhalt hat gestimmt. Wir haben auch alles dafür getan, hier zu punkten. Das ist mega ärgerlich, dass wir jetzt hier mit leeren Händen dastehen."

Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=UXhBZHdxelJOYi91NG9GYk9QSTl5QmJHSDFYUG95eDl6Vks4SjkvUjdLRT0=

Streli Mamba, Spieler Ulm: "In der 2. Hälfte haben wir ein sehr gutes Spiel gemacht, auf ein Tor gespielt. Ein Unentschieden wäre verdient gewesen. Nichtsdestotrotz auch ein Lob an die Waldhöfer. Sie haben in der 1. Hälfte ein gutes Spiel gemacht und wir haben die ersten Minuten verpennt."

... zu Hoffmanns Platzverweis: "Die Worte, die er genannt hat, will ich nicht sagen. Aber das war ein bisschen dumm von ihm, dass er etwas gesagt hat. Das werde ich jetzt nicht erwähnen. Der Schiedsrichter stand daneben, hat es klar gehört. Dementsprechend hat er dann die rote Karte gezogen."

Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=SE0yMVdsWWIwdmZuaStXR09paW1JR3J2YmJMTFFoeWZaVEJKMGVPa25ldz0=

Pavel Dotchev, Trainer Ulm: "Wir hätten heute auf jeden Fall einen Punkt verdient. Wir haben leider durch zwei Stellungsfehler zwei Kontertore bekommen, die wir auf jeden Fall auch hätten verhindern können. Das Problem war, dass nach dem 1:0, das fast aus dem Nichts gefallen ist, die Mannschaft von Mannheim sich zurückgezogen und auf Konter gelauert hat. Das war ein ganz, ganz schmaler Grat für uns, wie weit wir unsere Defensive aufmachen. Leider kassieren wir mit dem Halbzeitpfiff das zweite Tor. Trotzdem hat man gesehen, dass wir in der 2. Halbzeit zurück ins Spiel gekommen sind. Die Jungs haben bis zum Schluss gekämpft. Das war ein Abnutzungskampf. Ich muss ehrlich sagen, das Ergebnis ist zwar schlecht. Aber die Leistung war top!"

Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=bUpzQVo5MmxzZHI3OUNXallIRVljTXp4bnYranJBTEFiZmgxRWEzTjNhWT0=

Google Pixel Frauen-Bundesliga | 17. Spieltag

SC Freiburg - FC Bayern München 1:4

Souveräner Sieg der Bayern-Frauen im Spitzenspiel! Nachdem es zur Pause nur 1:1 stand, drehten die Münchenerinnen im zweiten Durchgang auf. Pernille Harder erzielte für den Deutschen Meister mit ihrem 100. Bundesligator die Führung und brachte den FCB nach dem Ausgleich von Lisa Kolb mit dem 2:1 wieder auf die Siegerstraße, bevor Edna Imade ihr erstes Tor für den FC Bayern erzielte und Linda Dallmann die Geschichte rund machte. Die Münchenerinnen bleiben ganz oben und haben aktuell 9 Punkte Vorsprung auf den VfL Wolfsburg. Die Breisgauerinnen finden sich auf Platz 6 wieder.

Edmond Kapllani, Trainer Freiburg: "Ich mache meiner Mannschaft gar keinen Vorwurf. Das Engagement war da. Wir haben versucht, die Momente auf unsere Seite zu ziehen. Aber um gegen Bayern etwas zu holen, muss man ein perfektes Spiel machen. Wir haben am Ende des Tages kein perfektes Spiel gemacht. Kurz nach der Pause, als wir die Hoffnung hatten, die Momente besser auszuspielen, wurden wir direkt mit einem Konter von Bayern bestraft."

Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=ZXpYSU1PZC9IalVlN3hJNUhrYUZseDhZUUdkT3gxbXAyUkRNNkhRTWdiMD0=

Pernille Harder, Doppel-Torschützin des FC Bayern, über ihr 100. Bundesligator: "Ich bin begeistert. Es ist ein großer Erfolg und etwas, auf das ich sehr stolz bin!"

... was zu ihrer positiven Leistung beiträgt: "Wir sind ganz gut. Wir haben diese Saison mit José [Barcala, Anm.d.Red.] viele Entwicklungen. Es gibt uns großes Vertrauen. Daher können wir mutig sein."

Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=Ymh4UTQxVk9JQmVzZEFBWWUyQUQrQjRwdURVQTFCdmtRdVA0TjZFRW1Caz0=

Tabea Kemme, MagentaSport Expertin, vor dem Spiel dazu, dass es nicht das Joint Venture zwischen dem DFB und der FBL e.V. geben wird: "Natürlich bedauern sie [der DFB, Anm.d.Red.) es. Sie haben letztlich die Liga der Frauen noch bei sich. Das ist ein Element, das das größte Wachstumspotenzial hat. Natürlich will der DFB das nicht abgeben. Das ist sehr, sehr klar. Auf der anderen Seite hat man die Jahre endlich mal hinblicken können, dass man sagt: Die Liga ist jetzt so fokussiert und so bereit, dass sie jetzt ihre eigenen Wege gehen wollen. Da ist Kathi Kiel diejenige, die das richtig proaktiv angeht und da federführend mit am Start ist und ganz klar sagt: Wir brauchen diese Unabhängigkeit. Ich selbst befürworte das absolut. Wir sehen das international - auch, um diese internationale Wettbewerbsfähigkeit wiederzukriegen und eine Attraktivität der Liga zu zeichnen."

Link zur Aussage: clipro.tv/player?publishJobID=bVpFUFp6MHlMdmtIdUdCakMxcEhtSFhpd2hjSWcxUXVCeVZsbFU2WXBWUT0=

