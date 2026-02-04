MagentaSport

FC Bayern gewinnt jetzt "wilde Spiele", Pesic rechnet, Theis-Coach orakelt nach Absturz: "Andere Dinge beeinflussen uns negativ"

Harte Arbeit gegen die unkonventionellen Pariser, aber: das Team FC Bayern und ihr Trainer Svetislav Pesic haben sich "eingegrooved", gewinnen jetzt auch "wilde Spiele". Niels Giffey erklärt nach dem 81:75 gegen die Franzosen: "Vom Gefühl her ist die erste Eingewöhnungsphase, neuer Coach kommt, vorbei.

Wir haben ein Verständnis für den Trainer aufgebaut. Wir können uns besser darauf einstellen, was von ihm aus auf uns zukommt." Der 3. Sieg in Folge "war ein wildes Spiel, in dem nicht viele Würfe für uns gefallen sind. Unsere Defensive hat uns diesen Sieg beschert", erklärt Justinian Jessup. Welt- und Europameister Johannes Voigtmann absolvierte dabei sein 300. Spiel in der EuroLeague.

Die Chancen der Münchener auf die Play-Ins - Bayern-Coach Svetislav Pesic glaubt daran: "Im Sport ist alles möglich, es ist eine Herausforderung. Man muss versuchen 2, 3, 4 Spiele zu gewinnen, dann kann man, wie in der Mathematik, den Rechner nehmen und rechnen." Da passt es gut, dass am Donnerstag der AS Monaco im SAP Garden gastiert (live ab 20 Uhr). Das Team um Welt- und Europameister Daniel Theis kassierte bei Maodo Los Kaunas die 4. Niederlage in Folge, stürzt von der Spitze auf eben jenen Platz 10, den der FCB für die Play-Ins noch erreichen muss. Monaco-Coach Vassilis Spanoulis orakelte nach dem 87:104: "Es ist nicht nur Basketball, sondern auch andere Dinge, die unsere Gedanken negativ beeinflussen. Das zerstört unsere Konzentration."

In der Halbzeit des Bayern-Spiels sprach Bundestrainer Alex Mumbru am MagentaSport-Mikrofon über seinen Gesundheitszustand. "Ich bin wieder zu 100 Prozent fit, komplett genesen. Ich hatte 22 Kilos verloren, aber jetzt geht es mir perfekt." Zudem lobte er seinen Nationalspieler Andreas Obst in den höchsten Tönen. "Er spielt eine tolle Saison, trifft so viele Dreier, er spürt den Rhythmus, er fühlt sich komfortabel auf dem Weg zum Korb. Er ist einer der Schlüssel, warum Bayern zuletzt so viele Spiele gewonnen hat."

FC Bayern München - Paris Basketball 81:75

Bayern gewinnt auch das 2. Duell mit Paris und feiert den 3. Sieg in Folge. Dennoch sind es noch 4 Siege Rückstand auf Platz 10, den aktuell Monaco mit 15 Erfolgen innehat. Das Team von Daniel Theis ist dann am Donnerstag zum direkten Duell im SAP-Garden zu Gast. Für Paris ist es die 4. Niederlage aus den letzten 5 Partien.

Er gibt keine Ruhe! Bayern-Coach Svetislav Pesic kassiert ein technisches Foul und treibt es anschließend auf die Spitze. Mit Applaus und zwei gehobenen Daumen in Richtung der Schiedsrichter reagiert er auf deren Entscheidung.

"Lebensversicherung" Andreas Obst bringt die Bayern mit einem spektakulären Dreier mit 7 Punkten in Führung. Aber das "Überfallkommando" aus Paris antwortet blitzschnell.

Meilenstein für Welt- und Europameister Johannes Voigtmann. Der Bayern-Star absolviert sein 300. EuroLeague-Spiel.

Svetislav Pesic, Trainer FC Bayern München, vor dem Spiel über die Chance auf die Play-In-Teilnahme: "Das ist die Frage, die jeder Fan stellt, aber es ist sehr schwer die richtige Antwort zu geben. Wir haben viele Spiele verloren, 8 hintereinander, da haben wir ein bisschen den Rhythmus im Standing der EuroLeague verloren. Im Sport ist alles möglich, es ist eine Herausforderung. Man muss versuchen 2, 3, 4 Spiele zu gewinnen, dann kann man, wie in der Mathematik, den Rechner nehmen und rechnen. Wir als Trainer und auch die Mannschaft denken überhaupt nicht daran."

Justinian Jessup, FC Bayern München: "Es war ein wildes Spiel, in dem nicht viele Würfe für uns gefallen sind. Unsere Defensive hat uns diesen Sieg beschert. Das Tempo war hoch, es ging ständig hin und her, weswegen man schnell müde wird. Wir haben uns durchgekämpft. Es muss unser Fokus sein das nächste Spiel zu gewinnen. Wir brauchen nicht auf die Tabelle schauen. Das Team wächst immer mehr zusammen und auch das Selbstbewusstsein wird größer."

Niels Giffey, FC Bayern München: "High Pace. Es war vom Charakter her nicht so unser Spiel, eher das Paris-Spiel. Du kannst fast nicht anders gegen die spielen. Vom Gefühl her ist die erste Eingewöhnungsphase, neuer Coach kommt, vorbei. Wir haben ein Verständnis für den Trainer aufgebaut. Wir können uns besser darauf einstellen, was von ihm aus auf uns zukommt."

Alex Mumbru, Bundestrainer, über seinen Gesundheitszustand: "Ich bin wieder zu 100 Prozent fit, komplett genesen. Ich habe mich erholt und bin wieder bei meinem alten Gewicht. Ich hatte 22 Kilos verloren, aber jetzt geht es mir perfekt."

Über den FC Bayern: "Jetzt mit Svetislav Pesic fühlen sie den Rhythmus und spielen mit mehr Fokus auf die Defensive. Die letzten Spiele waren schon sehr gut."

Über Andreas Obst: "Er spielt eine tolle Saison, trifft so viele Dreier, er spürt den Rhythmus, er fühlt sich komfortabel auf dem Weg zum Korb. Er ist einer der Schlüssel, warum Bayern zuletzt so viele Spiele gewonnen hat."

Zalgiris Kaunas - AS Monaco 104:87

Zalgiris Kaunas feiert den 3. Sieg aus den letzten 4 Spielen und bleibt damit nur 1 Sieg hinter den TOP-6. Die AS Monaco setzt dagegen den Negativtrend fort und verliert das 4. Spiel hintereinander.

Monaco-Coach Vassilis Spanoulis tritt aus Frust ein Loch in die Bande.

Tolle Atmosphäre! Zalgiris Kaunas feiert den Sieg gegen AS Monaco mit ihren Fans.

Daniel Theis überzeugt mit 12 Punkten, 3 Rebounds und 2 Assists, kann die deutliche Niederlage aber nicht verhindern.

Vassilis Spanoulis, Trainer AS Monaco: "Wir haben auf dem Court nicht existiert. Es ist nicht nur Basketball, sondern auch andere Dinge, die unsere Gedanken negativ beeinflussen. Das zerstört unsere Konzentration. Zalgiris hat uns zerstört."

Eurocup: ratiopharm Ulm - Buducnost VOLI Podgorica 90:103

Im letzten Heimspiel dieser Eurocup-Saison verliert Ulm gegen Podgorica und verpasst somit die Chance, ernsthaft im Rennen um die Playoffs mitreden zu können. Für die Gäste war es der 3. Sieg aus den vergangenen 4 Spielen.

Ty Harrelson, Trainer ratiopharm Ulm: "Wir haben auf dieselben Starter gesetzt, die in München gewinnen konnten. Leider konnten wir dieses Mal nicht den Job erledigen. Turnovers und wir haben sie 40-mal an die Freiwurflinie geschickt. Das ist zu viel. Das Team muss seine Identität finden. Ich dachte wir haben sie in München gefunden, haben sie dann aber heute wieder ein wenig verloren. Wir haben Potenzial, jeder kann das sehen, das Talent ist da. Es geht darum, alles zusammenzubringen."

Thorsten Leibenath, Sportdirektor ratiopharm Ulm, bilanziert in der Halbzeitpause die Eurocup-Saison: "Ich hätte vor der Saison gesagt, dass es eine knappe Geschichte wird, ob wir unter die letzten 12 kommen oder eben nicht. Das ist es jetzt auch. Wir haben ein paar tolle Leistungen gezeigt, aber eben auch ein paar deutliche Niederlagen kassiert. Die Mannschaften, die vor sind, sind vor uns, weil sie ein deutlich höheres Budget haben und auch gut mit diesem Budget arbeiten. Die Partie, die wirklich wehtut ist die Niederlage gegen Lietkabelis Panevezys. Da waren wir Favorit und hätten die Partie nicht verlieren sollen. Hätten wir dieses Spiel geholt, wären wir tabellenmäßig im Soll. Es ist schwierig in so einem hochkarätig besetzten Eurocup die Siege zu holen."

