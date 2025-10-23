Inanna GmbH

Inanna Wellness® gewinnt den Gloria Award 2025: Gold für Ambiente, Silber für Medical Beauty - Wo Wissenschaft auf Seele trifft - und jedes Detail Absicht hat.

Berlin (ots)

Leise verborgen im Herzen von Berlin-Mitte wurde Inanna Wellness® beim diesjährigen Gloria Award 2025 doppelt ausgezeichnet: mit dem ersten Platz in der Kategorie Ambiente und dem zweiten Platz in Medical Beauty.

Die Jury würdigte eine Haltung, in der Atmosphäre nicht Dekor, sondern Designsprache ist - und Behandlung kein Ablauf, sondern ein lebendiger Dialog zwischen Evidenz und Berührung.

Benannt nach der antiken Göttin der Erneuerung, ist Inanna Wellness® eine sichtbar gewordene Philosophie. Geleitet von der Inanna Method® beginnt jede Reise mit präziser Haut- und Haardiagnostik von Canfield Scientific® und entfaltet sich in maßgeschneiderten Ritualen - Präzision trifft Präsenz, Technologie trifft Intuition. Leinen, das atmet, Licht, das sich wie Musik ordnet, und ein Hauch von Gardenie in der Luft: Jedes Element ist komponiert, um Lärm zu senken und Wahrnehmung zu schärfen, damit Verwandlung spürbar wird - nicht laut, sondern leise.

"Diese Auszeichnungen berühren mich, weil sie das Unsichtbare anerkennen - Vertrauen, Stille, die Würde der Zeit", sagt Siddharth Raja, Gründer & Geschäftsführer von Inanna Wellness®.

"Für Ambiente und Medical Beauty gleichermaßen gesehen zu werden, bedeutet, dass unsere Balance verstanden wurde: Wissenschaft, Handwerk und Seele im Einklang zu halten, damit Schönheit zu sich selbst zurückfinden kann."

Das Team von Inanna Wellness® schult sich bei internationalen Meisterinnen und Meistern, um nicht nur Technik, sondern Aufmerksamkeit zu verfeinern. Bewegungen bis zur Stille studiert, Druck bis zur Absicht kalibriert - ihre Zurückhaltung verleiht Inanna jene Ruhe, die man nicht erklären, sondern nur spüren kann. Gäste trinken Single-Estate-Kaffee oder Sirocco Tee, durchschreiten Räume, die nicht gestaltet, sondern kuratiert sind, und erleben eine Langsamkeit, in der Haut, Haar und Nervensystem ihren Rhythmus neu finden.

International ausgezeichnet und CIDESCO-zertifiziert, steht Inanna Wellness® für die Verbindung von Wissenschaft und Seele - kein Versprechen, sondern eine Praxis: ein Ort, an dem die Zeit sich verlangsamt und Schönheit ihre Gestalt wiedererkennt.

Über Inanna Wellness®

Diskret verborgen in Berlin-Mitte ist Inanna Wellness® ein Refugium für die sanfte Transformation von Haut und Haar. Geleitet von der Inanna Method® vereint es wissenschaftliche Diagnostik mit handwerklicher Kunst - Biologique Recherche®-Rituale, Sculptural Face Lifting und Kobido®, VI Peel®, Candela Exceed®-Microneedling, regenerative Radiofrequenz und fortschrittliche Lichttherapie, die den zellularen Rhythmus harmonisiert. International geehrt und CIDESCO-zertifiziert, ist Inanna Wellness® ein Ort, an dem jedes Detail eine Absicht trägt.

Die Inanna Erfahrung: Erleben, Erstrahlen, Erneuern

Weitere Informationen zur Inanna Methode® und unseren Angeboten finden Sie auf unserer Website https://inanna.beauty oder telefonisch unter 0800 0808 800.

Original-Content von: Inanna GmbH, übermittelt durch news aktuell