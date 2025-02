Radio Bremen

Jessy Wellmer und Ingo Zamperoni zu Gast bei 3nach9 am 14. Februar

Gemeinsame Talkshowpremiere bei 3nach9: Jessy Wellmer und Ingo Zamperoni sind die beiden Hauptmoderatoren der "tagesthemen" im Ersten. Da sie im Wechsel moderieren, laufen die beiden Journalisten sich eher selten über den Weg. Das ändert sich nicht nur in der Februarausgabe von 3nach9 - auch für die Reportage "Was bewegt Deutschland?" haben beide sich damit auseinandergesetzt, was die Bürgerinnen und Bürger vor der vorgezogenen Bundestagswahl Ende Februar beschäftigt. Über diese Begegnungen und ihre persönlichen Einschätzungen, welche politischen und gesellschaftlichen Herausforderungen das neue Jahr mit sich bringt, sprechen beide Nachrichtenspezialisten bei 3nach9.

Außerdem begrüßen Judith Rakers und Giovanni di Lorenzo in der Radio Bremen-Talkshow 3nach9 am Freitag, 14. Februar 2025, um 22 Uhr im NDR/Radio Bremen-Fernsehen:

Eckart von Hirschhausen

Gerade aktuell ist ein bisschen Inspiration und Herzenswärme notwendig. Das denkt sich auch Eckart von Hirschhausen und verzaubert 3nach9 im Februar mit einer Geschichte, die sich zuträgt, als er vor einigen Jahren einen Pinguin beobachtet. Er hält den flugunfähigen Seevogel für eine Fehlkonstruktion der Natur, ändert aber seine Meinung schlagartig, als sich dieser mit einem Sprung ins Wasser in dessen Element befindet. Warum diese Beobachtung für den Wissenschaftsjournalisten lehrende Mahnung wird, hat der Bestsellerautor nun in seinem neuesten Werk aufgeschrieben. Eckart von Hirschhausen will seine Leserschaft dazu ermutigen, sich eine Umgebung zu schaffen, in der individuelle Stärken entfaltet werden können. Wann er zuletzt Stellschrauben seines Lebens verändert hat und wie er dagegen ankämpft, dass sein Name immer wieder mit falschen Versprechungen in Verbindung gebracht wird, berichtet der Publikumsliebling bei 3nach9.

Bela B Felsenheimer

Unter seinem Künstlernamen Bela B kennen und schätzen Musikliebhaber den gebürtigen Berliner als Schlagzeuger und Sänger der Kultband "Die Ärzte". Seit mehr als 40 Jahren liefert er gemeinsam mit Farin Urlaub und Rodrigo González Punkrock der Extraklasse. Im Jahr 2020 treten sie sogar im "tagesthemen"-Studio neben Ingo Zamperoni auf. Im vergangenen Jahr ruft die Band zum Schutz der Demokratie zur Europawahl auf. Als Romanautor gönnt sich Bela B seinen Nachnamen Felsenheimer und steigt vor sechs Jahren mit seinem Debütroman direkt hochplatziert in die Bestsellerlisten ein. Nun legt er mit dem Gesellschaftsroman "Fun" nach. Er schreibt über das Geschäft mit Macht, Ruhm und Erfolg, über Scham, Schuld und Gerechtigkeit - und über diejenigen, die den Preis dafür zahlen, dass der Spaß für andere grenzenlos ist.

Emilia Schüle

Ihre erste Hauptrolle spielt sie in der Komödie "Freche Mädchen"; den ganz großen Durchbruch erlangt sie im "Tatort" als sogenanntes "Wegwerfmädchen": Damals beeindruckt Schauspielerin Emilia Schüle als junge Larissa, die sexuell missbraucht und anschließend auf einer Müllkippe entsorgt wird. Nach dieser Rolle geht es für die heute 32-Jährige steil bergauf: Sie spielt in großen historischen Produktionen wie "Charité" und "Ku'damm 56", ist außerdem in diversen amerikanischen Produktionen zu sehen. Dabei war für Emilia Schüle zunächst ein anderer Weg vorgesehen. Die Tochter eines Psychiaters und einer Internistin kommt als Kleinkind mit ihren Eltern aus Russland nach Deutschland. Hier nimmt sie bereits im Alter von sieben Jahren professionellen Ballett- und Tanzunterricht. Wieso sie sich anstelle des Tanzens für die Schauspielerei entschieden hat und ob sie sich trotz Aufwachsens in Deutschland auch mit der russischen Kultur verbunden fühlt, erzählt Emilia Schüle bei 3nach9.

Mike Krüger

Seit nunmehr 50 Jahren sind der Song "Mein Gott, Walther" und Mike Krüger geradezu untrennbar miteinander verbunden. Bundesweit bekannt wird der Komiker und Schauspieler damit in der Unterhaltungsshow "Am laufenden Band" von Rudi Carrell aus Bremen. Es folgen riesige musikalische Erfolge wie "Der Nippel" und "Bodo, der Bagger". Im Fernsehen startet Mike Krüger als Moderator durch, bestreitet von 1991 bis 1993 eine eigens nach ihm benannte Show. Krüger ist und bleibt der Liebling aller Deutschen - und zum ersten Mal in 50 Jahren 3nach9-Geschichte dürfen Judith Rakers und Giovanni di Lorenzo den 73-jährigen Komiker und Schauspieler jetzt im Bremer Talkshowstudio begrüßen! Wie unverhofft Mike Krüger im Sommer 1975 zum Unterhaltungsliebling der Deutschen wurde, welches Jahrzehnt er im Rückblick besonders genossen hat und wie er und seine Frau in diesem Jahr ihre Goldene Hochzeit feiern werden, erzählt Mike Krüger bei 3nach9.

Elena Semechin

Doppelolympiasiegerin - diesen Traum hat sich Elena Semechin erfüllt. Der Weg dahin ist steinig: Im Alter von elf Jahren zieht sie gemeinsam mit ihren Eltern als Spätaussiedlerin aus Kasachstan nach Deutschland. Kurze Zeit später erlernt sie das Schwimmen, welches für sie herausfordernd ist - Elena hat die Erbkrankheit Morbus Stargardt. Die Sehfähigkeit der 31-Jährigen hat sich mittlerweile auf zwei Prozent reduziert. Die Athletin ist ein Ausnahmetalent, erreicht schnell die Weltspitze. Die größte Herausforderung hat sie jedoch noch vor sich: Kurz nachdem die Sportlerin bei den Olympischen Spielen in Tokio 2021 die Goldmedaille gewinnt, diagnostizieren Ärzte bei ihr einen schweroperablen, bösartigen Hirntumor. Es folgt eine lange Therapie aus Bestrahlung, Operation und Chemotherapie. Kraftvoll denkt Elena während des Genesungsprozesses an ihr großes Ziel: Noch einmal Gold bei den Olympischen Spielen gewinnen. Im September 2024 erkämpft sich die Athletin die paralympische Medaille in Paris über 100 Meter Brustschwimmen und unterbietet ihren eigenen Weltrekord.

Amélie van Tass und Thommy Ten

Sie zählen zu den berühmtesten Magiern der Gegenwart: Amélie van Tass und Thommy Ten. Mit etwa 500 Shows stand das Magier-Ehepaar bereits am weltberühmten Strip in Las Vegas auf der Bühne und begeisterte mit seiner grandiosen Performance ein Millionenpublikum. Bei Thommy Ten beginnt die Leidenschaft fürs Zaubern schon früh: Im Alter von zwölf Jahren wird der gebürtige Österreicher das bislang jüngste Mitglied der Vereinigung "Die magische Zehn / Niederösterreich". Im Rahmen der ORF-Talentshow "Die große Chance" lernt er im Jahr 2011 seine Bühnenpartnerin Amélie van Tass kennen. Zwei Jahre später werden die beiden privat ein Paar - und zusammen erfolgreich. Es folgen zahlreiche internationale Shows, das Zauberpaar feiert weltweit Erfolge. Im vergangenen Jahr sind Amélie van Tass und Thommy Ten Eltern eines Sohnes geworden - und gehen passend zum Thema mit ihrer neuen Show "Dreifach zauberhaft" ab März auf Tour.

Erstsendung auf NDR/Radio Bremen-Fernsehen, WDR und hr.

