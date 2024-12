Radio Bremen

Tim Mälzer bei "3nach9": Berührender Weihnachtsmann-Einsatz im Hochhaus

Bremen (ots)

In der Radio Bremen-Talkshow spricht der bekannte Fernsehkoch, Gastronom und Autor über einen länger zurückliegenden Feiertagsjob. Außerdem verrät er, warum er sich von Geschenken nur schwer trennen kann und wie er die Sache mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum sieht. Die Weihnachtsausgabe von Deutschlands dienstältester Talkshow läuft am Freitag, den 20. Dezember 2024 ab 22:00 Uhr - inklusive Schrottwichteln!

Starkoch Tim Mälzer war als junger Mann u. a. als Weihnachtsmann im Einsatz. In der aktuellen Ausgabe der Radio Bremen-Talkshow "3nach9" erinnert sich der heute 53-Jährige, dass er dabei vergleichsweise gut verdient habe. "Das war ein Vielfaches von einem normalen Job. Ich meine 40 Mark die Stunde", so Mälzer im Gespräch mit Gastgeber Giovanni di Lorenzo. Außerdem habe er gelernt, was Demut und Bodenhaftung bedeuten - auch wenn er diese Begriffe eigentlich nicht mag.

"Was mich am meisten berührt hat, war wirklich der Besuch in einem Hochhaus", berichtet er im Studio an der Weser. "Da war eine alleinerziehende Mutter mit einem Kind und sie hat eine gebrauchte Barbie verschenkt." Die Freude über das bisschen, was da war, und das Bemühen der Mutter, ihrem Kind mit nichts ein schönes Weihnachtsfest zu ermöglichen, haben ihn beeindruckt: "Das war so, wo ich sagte: Wow!" Wie schwierig die Situation für diese Mutter und ihre Tochter war, habe er deutlich gespürt. Er habe schon eine gewisse Empathie für gewisse Situationen, "auch wenn ich mit meiner grobschlächtigen Sprache oft versuche, den Eindruck darzustellen, dass ich ein Asi bin".

Ein gutes Gespür für die Weihnachtssendung von "3nach9" bewies Tim Mälzer außerdem. Er brachte die Idee ins Studio, Gäste und Gastgeber mögen sich doch untereinander Wichtelgeschenke machen, wobei er auf die Variante des "Schrottwichtelns" setzte. Dabei werden nutzlose oder skurrile Dinge verschenkt - je nutzloser und skurriler, desto besser. Er habe jedoch große Schwierigkeiten gehabt, ein passendes "Geschenk" aus seinem Fundus auszuwählen, so Mälzer im Talk mit Gastgeberin Judith Rakers: "Wenn ich Sachen geschenkt bekomme, selbst wenn sie geschmacklos und so dermaßen daneben sind, lagere ich sie ein." Er könne sie einfach nicht abgeben, weil er sonst ein schlechtes Gewissen habe. "Deshalb hoffe ich heute inständig, dass derjenige, der mir das heutige Schrottwichtelgeschenk geschenkt hat, nicht zuschaut und hoffentlich auch nicht allzu viel Emotionen darein gepackt hat."

Mälzer selbst erwichtelte übrigens eine Bündner Nusstorte. Ob diese nun alt oder neu zu ihm komme, sei ihm gleich. Er halte sich nicht so an das Mindesthaltbarkeitsdatum, so der Beschenkte: "Generell denke ich immer: Das kann ja mein Auge auch beurteilen. Wenn's winkt oder sich bewegt oder Fell entwickelt, dann nicht mehr essen! Aber ansonsten..."

Die Weihnachtsausgabe von "3nach9" läuft am 20. Dezember 2024 um 22.00 Uhr im NDR/Radio Bremen Fernsehen sowie in den Fernsehprogrammen von hr, WDR und SWR. Ab 22.45 Uhr folgt das MDR Fernsehen.

Weitere Gäste sind die Schauspielerin Andrea Sawatzki, die Torwartlegende Uli Stein, der Schauspieler Oliver Masucci, die Unternehmerin Yaël Meier sowie die Kinderklinikkonzerte-Gründerin Nicole John.

