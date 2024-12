Radio Bremen

"Märchenreisen" an den Feiertagen: Wissenswertes zu den Märchenklassikern

Die Märchenfilme im Ersten gehören alle Jahre wieder zu beliebten Klassikern beim jüngeren und älteren Publikum. Das ist der Anlass für Moderatorin Clarissa Corrêa da Silva, mit ihren "Märchenreisen" auf den Spuren der Bremer Stadtmusikanten zu wandeln, den Froschkönig zu suchen und des Kaisers neue Kleider zu probieren. Die neuen ARD-Produktionen unter Federführung von Radio Bremen und dem WDR ergründen die magische Wirkung, die diese Märchen jedes Jahr wieder haben. Zu sehen sind die Dokumentationen schon jetzt in der ARD Mediathek und im Feiertagsprogramm von Das Erste im Anschluss an die Märchen.

Märchenreise: Die Bremer Stadtmusikanten

Wer "Bremen" sagt, sagt auch "Stadtmusikanten" - kaum ein Märchen der Brüder Grimm ist so bekannt, kaum ein Fotomotiv so beliebt wie die Statue am Bremer Marktplatz. Warum zieht die Geschichte über einen lahmen Esel, einen sehschwachen Hund, eine Katze ohne Jagdtrieb und einen kraftlosen Hahn so viele in ihren Bann? Welcher Funken Wahrheit steckt in dem Märchen? Erstausstrahlung im Ersten am Dienstag, 24. Dezember 2024 (Heiligabend), 13:10 Uhr. mehr Infos

Märchenreise: Der Froschkönig

Der äußere Schein kann trügen! Alle kennen die Moral vom Märchen "Der Froschkönig". Als Prinzessin Sophie im ARD-Film den Frosch an die Wand wirft, wird aus dem glitschigem Tier ein hübscher Prinz. Aber was lässt sich noch von diesem Märchen lernen? Um das herauszufinden, begibt sich Moderatorin Clarissa Corrêa da Silva auf eine weitere erlebnisreiche "Märchenreise" quer durch Deutschland. Erstausstrahlung im Ersten am Donnerstag, 26. Dezember 2024 (2. Weihnachtsfeiertag), 13:00 Uhr. mehr Infos

Märchenreise: Des Kaisers neue Kleider

Ein Kaiser regiert sein Volk nackt. Was völlig verrückt klingt, ist im berühmten Märchen "Des Kaisers neue Kleider" die überraschende List eines vermeintlichen Webers. Denn der Kaiser lässt sein Volk hungern, während er sich nur Gedanken um sein nächstes Outfit macht. Märchenhafter Protest gegen größenwahnsinnige Despoten! Wie viel Wahres steckt in dieser Geschichte? Erstausstrahlung im Ersten am Dienstag, 31. Dezember 2024 (Silvester), 11:35 Uhr. mehr Infos

Außerdem wiederholt das Erste "Märchenreise: Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" am Mittwoch, 25. Dezember 2024 um 11:15 Uhr und "Märchenreise: Die Salzprinzessin" am Mittwoch, 1. Januar 2025, um 10:00 Uhr

Produktionen der Bremedia Produktion im Auftrag der ARD unter Federführung von Radio Bremen (Redaktion Michaela Herold und Lena Oldach) und dem WDR (Redaktion Manuela Kalupke) 2024.

Zauberhafte Märchen: Die in der ARD-Reihe "6 auf einen Streich" neu verfilmten Märchen sind abrufbar in der ARD Mediathek und die Hörfassungen auch in der ARD Audiothek.

