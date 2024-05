MDR-Projekt zu Klischees über Ost und West in der Nachwendegeneration

MDR Mitteldeutscher Rundfunk

Am 9. November 2024 jährt sich der Mauerfall zum 35. Mal. Dennoch herrschen in vielen Teilen der deutschen Gesellschaft noch immer Vorurteile und Klischees – sowohl über West-, als auch über Ostdeutschland. Doch was macht das mit einer Generation, die die deutsche Teilung nur aus Erzählungen kennt – der Generation Z? Ein neues Projekt des Mitteldeutschen Rundfunks möchte das Thema der Ost- und Westklischees durch die Augen der jungen Menschen betrachten. Zum Auftakt des Projekts findet am 29. Mai 2024 eine Debatte auf dem ARD Twitch-Kanal statt.

Die einen sind arrogant, die andere nur am Meckern? Ost und West gibt es nicht mehr? 35 Jahre nach dem Mauerfall ist die Arbeitslosigkeit in Ostdeutschland höher als in Westdeutschland. Keines der DAX-Unternehmen hat seinen Hauptsitz im Osten der Bundesrepublik. Im Osten ist die Lohnlücke zwischen Frauen und Männern (Gender Pay Gap) deutlich kleiner als bei westdeutschen Beschäftigten.

Mit welchen Klischees über Ost- und Westdeutschland ist die Nachwendegeneration konfrontiert? Welche Vorurteile halten sich bis heute? Welche Relevanz haben Unterschiede zwischen Ost- und Westdeutschland im Leben der jungen Menschen? Und wie setzt sich die Generation Z selbst mit den Klischees auseinander? Mit diesen Fragen beschäftigt sich ein neues Projekt des Mitteldeutschen Rundfunks.

Ein erster Impuls findet am 29. Mai 2024 ab 20.30 Uhr statt. In Kooperation mit dem SWR wird im Rahmen des Online-Debattenformats „MixTalk“ auf dem ARD Twitch-Kanal diskutiert. Der Titel der Diskussion lautet „Ostdeutschland – underrated oder overhated?“ Ziel des interaktiven Formates ist es, mit der Generation Z in einen Austausch zu kommen und weitere relevante Aspekte und persönliche Erfahrungen zu dem Thema zu diskutieren.

Diese diverse Debatte wird später in eine Doku-Serie und eine Podcast-Reihe des Projektes einfließen. Begleitet werden darin junge Menschen der Generation Z, die verschiedene Berührungspunkte mit Ost- und Westdeutschland haben.

Der interaktive Livestream, bei dem alle mitdiskutieren können, ist am 29. Mai 2024 ab 20.30 Uhr unter folgendem Link abrufbar: https://www.twitch.tv/ard

