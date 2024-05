MDR Mitteldeutscher Rundfunk

MDR-Talk „Fakt ist!“: Weiter so oder alles anders? – Thüringen nach der Kommunalwahl

Liefert das Ergebnis der Kommunalwahl schon einen Trend für das Ergebnis der Landtagswahl im September? Welche Fragestellungen haben die Wählerinnen und Wähler bei ihrer Entscheidung beeinflusst? Wer wird zukünftig mit wem die Politik in den Kommunen gestalten? Diese und andere Fragen diskutieren interessierte Bürgerinnen und Bürger mit Politikerinnen und Politikern bei „Fakt ist! Aus Erfurt“ am Montag, 27. Mai, 20.30 Uhr im Livestream auf mdr.de/fakt-ist und 22.10 Uhr im MDR-Fernsehen.

Andreas Menzel und Lars Sänger moderieren die Sendung, bei der das Live-Publikum im Studio wesentlichen Anteil am Gesprächsverlauf hat und sich mit Meinungen, Standpunkten, Erfahrungen und Fragen einbringt. Im Podium stellen sich der Diskussion folgende Gäste:

Torben Braga, AfD, Landesvorstandsmitglied und Landtagsabgeordneter aus Ronneburg

Christian Herrgott, CDU, Landrat im Saale-Orla-Kreis und Generalsekretär der CDU in Thüringen

Katharina Schenk, SPD, stellv. Landesvorsitzende, Staatssekretärin im Thüringer Ministerium für Inneres und Kommunales für die kommunale Ebene

„Es gibt kein Hauptthema, eher einen bunten Strauß an Themen, der die Menschen interessiert und den sie von den Politikern in den Städten, Gemeinden und Kreisen bearbeitet sehen wollen“, sagt der CDU-Generalsekretär und Landrat im Saale-Orla-Kreis Christian Herrgott. Für ihn ist die Kommunalwahl ein Fingerzeig für die Landtagswahl im Herbst. Letzen Endes käme es darauf an, wer Thüringen in Zukunft regiert: die AfD oder die CDU.

Torben Braga, AfD-Landesvorstandsmitglied und Landtagsabgeordneter gibt sich zuversichtlich. Für ihn bilden die aktuellen Umfragewerte für seine Partei von über 30 Prozent die Realität ab, die ihm von den Bürgerinnen und Bürgern in zahlreichen Gesprächen gespiegelt werde. Die stellvertretende SPD-Landesvorsitzende Katharina Schenk will vom Ergebnis der Kommunalwahl keinen Trend für den Ausgang der Landtagswahl ableiten. Die für Kommunales zuständige Staatssekretärin im Thüringer Innenministerium ist sich sicher, dass die Kommunalwahl eine Personenwahl ist.

