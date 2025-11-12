Gilead Sciences

Patientenveranstaltungen in sechs deutschen Städten

Leben mit Primär Biliärer Cholangitis (PBC)

Aktuelles aus Medizin & Erfahrungsaustausch

Bild-Infos

Download

Martinsried (ots)

Sie leben mit PBC oder möchten mehr darüber erfahren? In einer deutschlandweiten Aktion informieren erfahrene Expert:innen über Symptome, Diagnostik, Therapiemöglichkeiten und das Leben mit der Erkrankung. Während in Berlin, Bochum, Hamburg, Mannheim, München und Münster Interessierte vor Ort die Möglichkeit haben, sich direkt auszutauschen, wird am 22. November auch eine Online-Veranstaltung angeboten. Die Aktionswebseite hält alle Informationen zu den Veranstaltungen parat und bietet die Möglichkeit, sich für einen der Termine zwischen dem 17. und 25. November anzumelden: http://leben-mit-pbc.g2b.events/

Die PBC ist eine chronisch-entzündliche Autoimmunerkrankung der Leber, die unbehandelt zur Zerstörung der Gallengänge führt. Durch die Schädigung kann die Galle nicht mehr richtig abfließen und es kommt zu einem Gallenstau (Cholestase) mit einem Anstieg von Gallensäure im Blut. Die angesammelten Gallensäuren wirken zelltoxisch und schädigen die Leberzellen zusätzlich. Dies kann zu einer Leberfibrose und -zirrhose führen.[1-5]

Verständliche Vorträge und persönliche Gespräche

Was ist PBC, wie wird sie diagnostiziert, welche Auswirkungen auf den Alltag von Patient:innen hat die Erkrankung, und welche Behandlungsmethoden gibt es? Innerhalb von zwei Stunden werden diese und viele weitere Aspekte von erfahrenen Expert:innen näher beleuchtet. Bei jeder Veranstaltung werden auch Patient:innen oder Vertreter:innen von Selbsthilfegruppen involviert sein und ihre Perspektive mit in die Diskussion einfließen lassen. Es bleibt außerdem ausreichend Raum und Zeit für die Fragen der Teilnehmer:innen und den persönlichen Austausch.

Termine in chronologischer Reihenfolge

17. November 2025, 17:00-19:00 Uhr: Dorint Hotel, Mannheim

19. November 2025, 18:00-20:00 Uhr: DesignOffices Humboldthafen, Berlin

20. November 2025, 18:00-20:00 Uhr: Mercure Hotel Bochum City, Bochum

20. November 2025, 18:00-20:00 Uhr: DesignOffices Hammerbrook, Hamburg

21. November 2025, 17:00-19:00 Uhr: DesignOffices Nove, München

22. November 2025, 10:00-12:00 Uhr: Online-Veranstaltung (Zugangsdaten per E-Mail)

25. November 2025, 18:00-20:00 Uhr: Factory-Hotel, Münster

Jetzt informieren und anmelden

Weitere Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung finden Sie hier:

http://leben-mit-pbc.g2b.events/. Die Teilnahme ist kostenlos.

Literatur:

