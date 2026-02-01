MagentaSport

3. Liga live bei MagentaSport: MSV Dritter, Verl Zweiter = Sonntag Top-Duell

"Bedrückend, nicht komisch" RWE verhunzt "super Spiel", MSV mit "zu viel Larifari", Ulms neue Defensive + Stürmer-Trick

München (ots)

Rot-Weiss Essen verpasst mit dem 1:1 gegen den SV Wehen Wiesbaden den Sprung auf den 3. Rang. Nach der 1:0-Führung durch Torjäger Marek Janssen (9. Saisontor) versemmelt RWE gute Chancen. "Wenn ich die Qualität des Gegners sehe, haben wir von A bis Z ein super Spiel gemacht - mit einer Ausnahme: das Ausnutzen der Torchancen", mosert Trainer Uwe Koschinat und findet deshalb das Ergebnis "für uns bedrückend, nicht komisch!" Wiesbaden bleibt mit 5 Punkten Rückstand auf Rang 3 in Lauerstellung zur Spitze, RWE ist seit Ende November und 8 Partien ungeschlagen.

"Nur" noch Dritter: Die Duisburger treffen erst am nächsten Sonntag (ab 19.15 live bei MagentaSport) auf den SC Verl. Die Verler überholen den MSV an diesem Sonntagabend, weil sie 4:0 gegen den VfB Stuttgart II gewinnen. Schlüsselszene ist die absurde Gelbrote Karte gegen Stuttgarts Dominik Nothnagel (wegen - Achtung: Beinstellens mit den Händen!!!) kurz vor der Pause. "Die Gelbrote Karte war dann natürlich der Gamechanger. Als Verler Trainer sage ich: den Platzverweis kann man geben", findet Coach Tobias Strobl.

Gut möglich, dass der MSV im Top-Spiel dann anders auftritt wie beim 0:1 im Ulm. "Das war zu viel Larifari", moniert Duisburgs Alexander Hahn die eigene Leistung: "Der Schiedsrichter hat nichts mit der Niederlage zu tun. Wir haben einfach selbst schlecht gespielt." Das hatte sein Trainer Dietmar Hirsch anders gesehen, der erklärte: "Von der Spielleitung war es aber auch unglücklich."

Nachfolgend die wichtigsten Clips und Stimmen aller Partien der 3. Liga am Sonntag- bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport angeben. Weiter geht's in der 3. Liga bei MagentaSport am kommenden Freitag mit dem 23. Spieltag: SV Waldhof Mannheim - SSV Ulm (ab 18.30 Uhr). Ein Krisenduell steigt am Samstag mit Erzgebirge Aue - 1. FC Saarbrücken - alles Spiele der 3.Liga gibt´s live bei MagentaSport. Am Dienstag gib´s eine Sonderausgabe vom 3. Liga-Podcast "4zu3" - die 100. Folge!!!!

Rot-Weiss Essen - SV Wehen Wiesbaden 1:1

RW Essen verpasst den Sprung auf den 3. Rang. Beim 1:1 gegen den SV Wehen Wiesbaden hat RWE eigentlich alles im Griff. Am 119. Geburtstag der Essener setzt Marek Janssen seinen Wahnsinnslauf fort: Sein 9. Saisontor, das 6. Tor in den letzten 4 Spielen, bringt das 1:0. Janssen muss in der Pause Danny Schmidt weichen, muskuläre Probleme sind die Ursache. Dann schlägt Wiesbadens Fatih Kaya mit einer der wenigen Chancen eiskalt für den SVWW zu. Die Wehener ärgern damit nach dem Sieg gegen Verl den nächsten Topklub. Immerhin: RWE baut seine Serie aus, bleibt seit Ende November und somit seit 8 Partien ungeschlagen.

Uwe Koschinat, Trainer Rot-Weiss Essen, sieht nur einen Makel im Spiel von RWE: "Das 1:1 ist für uns bedrückend, nicht komisch. Wenn ich die Qualität des Gegners sehe, haben wir von A bis Z ein super Spiel gemacht - mit einer Ausnahme: das Ausnutzen der Torchancen. Wir müssen uns bei vielen Situationen besser positionieren und den richtigen Pass finden. Bei Ramien Safi haben wir eine Riesenbereitschaft gesehen. Er lernt viel dazu und macht alles im wahnsinnigen Tempo. Wenn wir noch etwas mehr Perfektion in die letzte Aktion bringen, ist er ein Riesengewinn für die Mannschaft. Wir selbst haben keine Chance zugelassen und den Gegner nie ins Spiel kommen lassen. Beim 1:0 hat Marek Janssen den Ball hervorragend platziert. Er hat gerochen, dass der Ball in den langen Raum kommt. Immerhin: das ist mein erster Punkt gegen Daniel Scherning. Bisher habe ich alles verloren gegen ihn."

Daniel Scherning, Trainer SV Wehen Wiesbaden, reagiert mit einem Dreifachwechsel rechtzeitig: "Wir können uns nicht beschweren, wenn es um die 60. Minute 2:0 für Essen steht. Wir waren sehr unbeweglich in der 1. Halbzeit. Nach dem Dreifachwechsel haben wir angefangen uns den Punkt zu verdienen. Uns hat zuvor gefehlt, dass wir einfach mal mit einem Dribbling in den Strafraum kommen. Das hat Ryan Johansson vor dem 1:1 gemacht."

Link zum Doppel-Interview:

Ruben Reisig, RW Essen, feiert sein Startelfdebüt nach dem Winterwechsel von der TSG Hoffenheim II: "Ich hatte mir beim Debüt einen Sieg gewünscht, aber Wehen Wiesbaden ist ein gutes Team. Wir haben es stark gemacht und hatten verdient zu gewinnen. Wir müssen das sauber zu enden spielen. Es bringt nichts, wenn der letzte Pass nicht stimmt." Link zum Interview:

Fatih Kaya, SV Wehen Wiesbaden, trifft mit seinem 5. Saisontor zum 1:1 in Essen: "Wir brauchten auch ein bisschen Glück und Noah Brdar hat ein paar gehalten. Auch in schwierigen Phasen arbeiten wir gut zusammen. Mit dem Punkt können wir zufrieden sein. Wir sind zurückgekommen und immer in der Lage, ein Tor zu machen. Bei uns geht es ruhiger zu als hier, in Osnabrück oder Rostock. Die Mannschaft funktioniert und wir freuen uns füreinander. Das ist eine gute Basis." Link zum Interview:

SC Verl - VfB Stuttgart II 4:0

Mit einer starken Viertelstunde zum 3:0 nach der Pause peilt der SC Verl wieder die Aufstiegsränge an. Nachdem Stuttgarts Dominik Nothnagel nach 2 taktischen Fouls - eines davon mit den Händen hatte absurde Züge - kurz vor der Pause Gelbrot sieht, entwickelt der SVC eine frappierende Dominanz. Der kann auch das hervorragende Keeper-Talent Florian Hellstern nichts mehr entgegensetzen. Während die Verler somit den MSV Duisburg vor dem direkten Duell am kommenden Wochenende überholen, bleiben die Stuttgarter auch im 3. Spiel 2026 ohne Punkt.

Tobias Strobl, Trainer SV Verl, hat mit Jonas Arweiler einen Top-Joker. Der trifft zum 6. Mal von der Bank: "Jonas Arweiler ist ein super Mensch, der hervorragend damit umgeht, dass er gerade den Stammplatz verloren hat. Für ihn ist es natürlich etwas scheiße, dass er als Top-Joker von der Bank trifft. Stuttgart hat uns bereits in der Vorrunde alles abverlangt. Das ist ihnen in der 1. Halbzeit wieder gelungen. Die Gelbrote-Karte war dann natürlich der Gamechanger. Als Verler Trainer sage ich: den Platzverweis kann man geben. Wir haben nach der Pause geschaut, welche Dynamik das Spiel annimmt und keine Wechsel vollzogen." Link zum Interview:

Marco Wörner, SV Verl, trifft erstmals in der 3. Liga. Gegen den VfB Stuttgart II erzielt er das 1:0. Er kam im Winter vom SC Freiburg II nach Verl: "Ich muss ehrlich sagen, dass ich nach meiner ersten Chance dachte: Es wird nix mehr. Die Truppe macht es mir sehr einfach. Ich habe lang nicht mehr als 60 Minuten gespielt. So langsam ging es auch auf die Beine. Dann sah ich, dass ich gleich raus muss und habe die letzte Chance genutzt. Ich kenne bereits 2 Spieler aus meiner Freiburger Zeit." Link zum Interview:

Nico Willig, Trainer VfB Stuttgart II: "Ich war sehr zufrieden mit der 1. Halbzeit. Da haben wir einen Schlagabtausch geliefert. Wir hätten da in Führung gehen können, wenn nicht sogar müssen. Wir waren im 11:11 gegen die beste Mannschaft der Liga gut dabei. Die Aktion vor der Pause ist sehr, sehr unglücklich. Da hätte ich mir an der gegnerischen Eckfahne mehr Fingerspitzengefühl gewünscht und er hätte nicht Gelbrot ziehen müssen. Wir hätten nach der Pause in Unterzahl trotzdem besser verteidigen können." Link zum Interview:

SSV Ulm 1846 - MSV Duisburg 1:0

Kleine Serie von 2 Siegen, erstmals, für den SSV Ulm. Ulms Trainer Pavel Dotchev stoppt nach dem 3:0 in der Vorwoche in Aue seinen 2. Ex-Klub. Die zweitschwächste Defensive der 3. Liga scheint sich langsam stabilisiert zu haben.

Pavel Dotchev, Trainer SSV Ulm 1846, feiert den 1. Heimsieg: "Wir haben gegen eine der besten Mannschaften der Liga gespielt und wieder zu null gespielt. In der 1. Halbzeit waren wir klar die bessere Mannschaft. Mit Abu-Bekir El-Zein hatten wir einen Spieler, den man nicht packen kann. Ich kenne die großen Verteidiger der Duisburger, gegen die ist das ein gutes Mittel. Dann macht er auch noch das Tor. Das freut mich sehr! Dann hat Duisburg sehr oft den langen Ball gespielt, das ist schwer zu verteidigen. Da standen wir zu tief. Ich habe mich schon dran gewöhnt, dass wir unten in der Tabelle sind. Nun ist es nur noch 1 Punkt aufs rettende Ufer. Aber das ist wie beim Tennis, wenn du 5:0 führst: Nun musst du weiter punkten!" Link zum Interview:

Abu-Bekir El-Zein, SSV Ulm 1846, trifft zum 1:0 für Ulm: "Der Trainer hat mich diese Woche gefragt, ob ich auf der 9 spielen kann. Da meinte ich, dass ich dies bereits in der Jugend in Dortmund getan habe und bereit bin. Das habe ich auf dem Platz bewiesen. Wenn der Trainer mir das Vertrauen gibt, lass ich das Herz auf dem Platz liegen! Wir waren vorn sehr effizient. Nun haben wir gut Selbstvertrauen getankt gegen Aue und Duisburg. Für uns sind es Woche für Woche Endspiele. Pavel Dotchev hat mit allem, was er sagt, immer Recht." Link zum Interview:

Dietmar Hirsch, Trainer MSV Duisburg, kritisiert sein Team aber auch die Schiedsrichter nach dem 0:1 gegen Ulm: "Wir waren nicht griffig und nicht gierig auf die 2. Bälle. Wir waren nicht kompakt genug. So haben wir den Gegner ins Spiel kommen lassen. Auf Leon Dajakus gefährliche Bälle in die Mitte haben wir hingewiesen. Das hatten wir aber nicht im Griff und so fällt das 0:1. Von der Spielleitung war es aber auch unglücklich. Vor dem Tor wird Patrick Sussek ganz klar gehalten. Das ist ein glasklares Foul! Zudem hätten wir einen Strafstoß bei der Aktion gegen Florian Krüger bekommen müssen. Das ist extrem ärgerlich bei solchen entscheidenden Szenen. Wir hatten so ein schlechtes Spiel schon in Hoffenheim. Da haben wir mehr auf die Mütze bekommen." Link zum Interview:

Alexander Hahn, MSV Duisburg: "Das war zu wenig und wir haben nicht mal einen Punkt verdient. Wir hatten aus dem Spiel heraus nicht mal eine Chance. Wir haben die 2. Bälle fast immer verloren und keine Spielkontrolle. Das war zu viel Larifari. Das sollte nicht passieren. Der Schiedsrichter hat nichts mit der Niederlage zu tun. Wir haben einfach selbst schlecht gespielt." Link zum Interview:

MagentaSport feiert Jubiläumsausgabe #100: Der 3. Liga PODCAST 4zu3

Ein kleines Jubiläum, ein besonderer Ort - und ganz viel Fußballkultur zum Anfassen: MagentaSport feiert in Köln die 100. Ausgabe des Podcasts "4zu3" - erstmals als Live-Podcast mit Publikum. In der mit 120 Zuschauern bereits absolut ausverkauften Kneipe "Gottes Grüne Wiese" im Belgischen Viertel wird am 2. Februar ab 18.30 Uhr eine bunte, launige XXL-Jubiläumsausgabe im typischen "4zu3"-Style produziert: zwei Halbzeiten à 45 Minuten plus Nachspielzeit, nahbar, direkt und mit echtem Kneipenflair.

Auf der Bühne stehen die Hosts Christian Straßburger, Yannick Bakic, Tobi Schäfer und Thomas Wagner, die sich nicht nur gegenseitig, sondern auch dem Publikum stellen. Als Gäste der Jubiläumsausgabe begrüßt MagentaSport unter anderem Klaus Gjasula (Rot-Weiss Essen, Torschütze bei der EURO 2024) sowie MagentaSport-Experten, die für Einordnung, Diskussion und Unterhaltung sorgen. Beim Quiz-Teil fordern Fans und Besucher die Crew mit eigenen Fragen heraus - interaktiv, spontan und garantiert meinungsstark.

Fußball live bei MagentaSport

Google Pixel Frauen-Bundesliga | 16. Spieltag

Montag, 02.02.2026

ab 17.30 Uhr: VfL Wolfsburg - 1. FC Köln

Mittwoch, 11.02.2026

ab 17.45 Uhr: FC Carl Zeiss Jena - FC Bayern München

3. Liga | 23. Spieltag

Freitag, 06.02.2026

ab 18.30 Uhr: SV Waldhof Mannheim - SSV Ulm 1846

Samstag, 07.02.2026

ab 13.30 Uhr in der Konferenz, Einzelspiele ab 13.45 Uhr:

FC Ingolstadt - Energie Cottbus, Erzgebirge Aue - 1. FC Saarbrücken, VfL Osnabrück - TSV Havelse, SV Wehen Wiesbaden - 1. FC Schweinfurt, Jahn Regensburg - FC Viktoria Köln

ab 16.15 Uhr: VfB Stuttgart II - TSV 1860 München

Sonntag, 07.02.2026

ab 13.15 Uhr: TSG Hoffenheim II - Hansa Rostock

ab 16.15 Uhr: Alemannia Aachen - Rot-Weiss Essen

ab 19.15 Uhr: MSV Duisburg - SC Verl

Original-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuell