3. Liga & Frauen-Bundesliga live bei MagentaSport: Für Jens Härtel wird die Luft immer dünner - Männel schreitet ein: "Wäre falsch, irgendjemanden vor das Loch zu schieben"

"Das Fragezeichen hinter Jens Härtel ist riesengroß", konstatiert MagentaSport Kommentator Benni Zander nach Aues dritter Pleite im 3. Spiel in diesem Jahr. Zum Auftakt des 22. Spieltags in der 3. Liga verlieren die "Veilchen" mit 1:3 beim direkten Abstiegskonkurrenten TSV Havelse. "Es ist immer dasselbe Lied", hadert der angezählte Coach Jens Härtel: "Havelse wusste auch nicht so richtig, wie sie die Tore gemacht haben." Auf die Frage, ob er die Mannschaft erreiche, antwortet Härtel knapp: "Das denke ich schon." Als MagentaSport Experte Fabian Klos von einem neuen Trainer-Impuls spricht, hakt Aues Torwart-Urgestein Martin Männel ein: "Es geht bei uns niemals um Personen. Wir wissen, wir haben einen kleinen Verein mit bescheidenen Mitteln und versuchen, das Optimale rauszuholen. Da wäre es falsch, irgendjemanden vor das Loch zu schieben." Für Diskussionen sorgt auch der Torwartwechsel von Louis Lord zurück zu Martin Männel - auch hier wird der Schlussmann deutlich und klärt auf: "Da wurde viel reininterpretiert von außen, das hat für viel Unruhe gesorgt. Das tut mir auch für Lou [Louis Lord, Anm.d.Red.]leid, weil der nicht in Ruhe seine Spiele machen konnte. Sauber wäre gewesen, dass von allen akzeptiert worden wäre, dass ich erst vor kurzem wieder im Mannschaftstraining dabei war, auch kein Testspiel gemacht habe." Aue bleibt mit 22 Punkten auf einem Abstiegsplatz, während Havelse Morgenluft schnuppert. Der Rückstand auf das rettende Ufer beträgt nur noch vier Punkte. "Ich spiele den Ball an meine Mannschaft zurück, bin unfassbar stolz. Wenn man mal sieht, wie wir uns diese Woche aufgrund der Witterungsverhältnisse vorbereiten mussten. Wir waren wieder im Soccerpark, wir haben zwei Tage vor dem Spiel eine Athletik-Einheit gehabt. Wir waren gestern das 1. Mal auf dem Platz", freut sich Havelses Trainer Samir Ferchichi, der seinen Schützlingen drei freie Tage verspricht.

3. Liga | 22. Spieltag

TSV Havelse - Erzgebirge Aue 3:1

In einer zerfahrenen 1. Hälfte bringt Jonah Fabisch die Gäste nach einer Ecke in Führung (45.+1). In der Schlussphase dreht Havelse dann auf: Nassim Boujellab erzielt den Ausgleich (74.), Lorenzo Paldino legt in der 81. Minute nach. In der Nachspielzeit sorgt Robin Müller für die Entscheidung. Havelse ist nur noch drei Punkte hinter Aue. Beide Teams belegen weiterhin einen Abstiegsplatz.

Aues Trainer Jens Härtel hadert: "Es ist immer dasselbe Lied: Wir haben eine gute 1. Halbzeit gespielt, wir haben in der 2. Halbzeit zwei richtig gute Möglichkeiten, das 2. Tor zu machen und sind dann hinten inkonsequent. Havelse wusste auch nicht so richtig, wie sie die Tore gemacht haben."

Härtel über die Fans, die die Mannschaft nach Schlusspfiff zur Rede stellen: "Das kann ich absolut nachvollziehen. Es ist ja nicht so, dass wir die Hände in den Schoß legen und nichts machen. Wir arbeiten hart, wir fordern die Jungs, wir geben ihnen Sachen mit, die funktionieren. Ich kann nachvollziehen, dass sie stinksauer sind. Am Ende zählen Ergebnisse - und die haben wir nicht gebracht."

Die Partie galt als Schicksalsspiel für Härtel. Auf die Frage, mit was er rechne, antwortet er: "Mit was rechnen Sie? Das ist eine Frage, die kann ich ad-hoc nicht beantworten."

Auf die Frage, ob er die Mannschaft erreiche, antwortet Härtel knapp: "Das denke ich schon."

Aues Torwart-Urgestein Martin Männel - frisch zurückgekehrt ins Tor - spricht über den Austausch mit den Fans: "Bei all den Leuten und bei uns auf dem Platz ist Frustration da. Wir fahren viele, viele Kilometer - auch unsere Fans, um uns zu unterstützen. Denen wollten wir ein schönes Ergebnis liefern. Da ist es verständlich, dass man aufgrund das Ergebnisses frustriert ist."

Als MagentaSport Experte Fabian Klos von einem neuen Trainer-Impuls spricht, hakt Männel ein: "Es geht bei uns niemals um Personen. Wir wissen, wir haben einen kleinen Verein mit bescheidenen Mitteln und versuchen, das Optimale rauszuholen. Da wäre es falsch, irgendjemanden vor das Loch zu schieben."

Der Keeper klärt über den Torwartwechsel von Louis Lord zurück zu Männel auf und wird deutlich: "Da wurde viel reininterpretiert von außen, das hat für viel Unruhe gesorgt. Das tut mir auch für Lou [Louis Lord, Anm.d.Red.]leid, weil der nicht in Ruhe seine Spiele machen konnte. Sauber wäre gewesen, dass von allen akzeptiert worden wäre, dass ich erst vor kurzem wieder im Mannschaftstraining dabei war, auch kein Testspiel gemacht habe. Letzten Endes geht es um das Team. [...] Es geht um die Mannschaft, um den Verein und die Region."

Havelses Trainer Samir Ferchichi analysiert: "Wir haben keine gute 1. Halbzeit gespielt. Da ist auch die eine oder andere klare Meinung gegenüber meiner Spieler in der Kabine gekommen, weil ich mit der 1. Halbzeit absolut nicht zufrieden war. Es war nur eine Frage der Zeit, dass wir aus so einem Not-gegen-Elend-Spiel das 0:1 bekommen."

Ferchichi hat dennoch ein riesiges Lob für die 2. Hälfte seiner Mannschaft übrig: "Ich spiele den Ball an meine Mannschaft zurück, bin unfassbar stolz. Wenn man mal sieht, wie wir uns diese Woche aufgrund der Witterungsverhältnisse vorbereiten mussten. Wir waren wieder im Soccerpark, wir haben zwei Tage vor dem Spiel eine Athletik-Einheit gehabt. Wir waren gestern das 1. Mal auf dem Platz. Da haben ein paar Fans und der eine oder andere mitgeholfen, damit wir überhaupt trainieren können."

