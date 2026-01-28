MagentaSport

DEL bei MagentaSport, Mittwoch: Eishockey Show mit Bundestrainer Kreis

Aubin murrt: "Müssen disziplinierter sein" - Haie-Serie gerissen, Kammerer im Jubi-Spiel verletzt, Mitchell kündigt Abschied an

Im 17. Spiel ist Schluss - die Kölner Haie verlieren nach 16 Siegen wieder eine Partie: 1:4 gegen den Vorletzten Frankfurt. Die über 17.000 Fans hatten trotzdem gereimt: "Rekordsieger und Spitzenreiter - nach Olympia genauso weiter". Schmerzlich auch die Verletzung von Maxi Kammerer, der in seinem 500. DEL-Spiel nach einem Bandencheck verletzt raus musste. Daniel Bokk nach dem 1:4 gegen seinen Ex-Klub: "Frankfurt war hungriger als wir und hat mehr in das Spiel investiert. Es war klar, dass wir vielleicht irgendwann mal verlieren. Schade, dass es kurz vor der Olympia-Pause war." MagentaSport-Experte Rick Goldmann sieht "einen Dämpfer zum richtigen Zeitpunkt" für die Haie, denn: "Es waren einige 50:50 Spiele dabei, die glücklich gewonnen wurden - das wissen auch die Kölner."

Zerknirscht! Berlins Trainer Serge Aubin, trotz Wackel-Saison stets um Besonnenheit bemüht. Nach dem 1:2 in Augsburg waren die Ansagen recht deutlich: "Wir waren nicht bereit. Wir müssen disziplinierter sein, wenn wir ein Spiel gewinnen wollen. Wir wollten ab dem 2. Durchgang einfach zu viel. Die Pause kommt für uns zu einem guten Zeitpunkt. Wir müssen unsere Identität wiederfinden." Platz 7 kann nicht der Anspruch des Meisters sein.

Hoher Stressfaktor, auch wenn die Saison viel besser läuft: Bei den Augsburger verrät Sportdirektor Larry Mitchell vor der Partie, dass er seinen Job nicht mehr allzu lange ausführen werde. "Mir macht das immer noch sehr viel Spaß, aber ich werde 59 im Sommer und ich glaube nicht, dass ich den Job noch mit 65 machen werde."

Der EHC Red Bull München und Verteidiger Fabio Wagner schaffen es beim 1:3 in Schwenningen nicht, "mit einem guten Gefühl in die Pause zu gehen", rutschen nach 3 Niederlagen aus den letzten 4 Spielen auf Platz 4 ab. Die Zielsetzung nach dem Olympia-Break: "Wir müssen in der Pause einen Reset finden, dann die letzten Spiele Vollgas geben und wieder zurück zu unserem Spiel finden", so Wagner.

Besser läuft es bei den Adler Mannheim, die durch "eine sehr zähe Nummer" bei den Iserlohn Roosters den 2. Platz festigen, wie Adler Marc Michaelis findet. Das 2:1 gehe "definitiv nicht in die Kategorie unserer besten Spiele."

Nachfolgend die wichtigsten Clips und Stimmen zur DEL am Dienstag - bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport benennen. Weiter geht's mit der "Eishockey Show" am Mittwoch ab 19.30 Uhr, u.a. mit Bundestrainer Harold Kreis. Vor Olympia testet Deutschland noch am Mittwoch, 04.02., ab 19.15 Uhr gegen Italien - live und kostenlos bei MagentaTV und Magentaport. Nach den Olympischen Winterspielen kehrt die DEL am Mittwoch, 25.02., ab 19 Uhr in der XXL-Konferenz zurück - live bei MagentaSport.

Kölner Haie - Löwen Frankfurt 1:4

Den Haien fehlt nach dem am Wochenende aufgestellten DEL-Rekord von 16 Siegen in Folge die Konzentration, die Löwen sind dafür griffiger und drehen die Kölner Führung noch eindrucksvoll mit 4 Treffern im Schlussdurchgang. Während Köln mit 101 Punkten und großem Abstand an der Spitze thront, bleiben die Löwen nach 2 Siegen in Serie Vorletzter.

Alle Tore der Partie im Clip:

Kammerer macht die 500 voll: Der Kölner Stürmer Maximilian Kammerer absolviert gegen Frankfurt sein 500. DEL-Spiel und wird dafür vor der Partie geehrt.

Schmerzhafte Momente für den Jubilar: Kölns Maximilian Kammerer bekommt einen heftigen Check gegen die Bande von Frankfurts Daniel Wirt. Kammerer fliegt sehr unglücklich und muss erst einmal auf der Bank durchatmen. Nachdem er sich auf dem Eis anschließend permanent die Schulter hält, verlässt er das Eis in Richtung Kabine.

Doppeltes Empty Net! Mit einem Doppelschlag machen Matthew Wedman und Tommy Pasanen die Frankfurter Sensation in der Schlussminute klar.

"Rekordsieger & Spitzenreiter, nach Olympia genauso weiter", lautet die Aufschrift des Banners, mit dem die Kölner Fans ihre Schützlinge nach dem Spiel aufmuntern.

Dominik Bokk, Kölner Stürmer, über die gerissene Siegesserie - ausgerechnet gegen seinen Ex-Verein: "Frankfurt war hungriger als wir und hat mehr in das Spiel investiert. Wir waren nicht ganz so da, es hat leider nicht gereicht. Klar, hätten wir gerne wieder gewonnen. Es war klar, dass wir vielleicht irgendwann mal verlieren. Schade, dass es kurz vor der Olympia-Pause war. Es fühlt sich gerade nicht gut an. Aber da kann man nichts machen, man muss jetzt die Pause genießen und dann wieder ins nächste Spiel gehen."

... über Stand der Verletzung von Maximilian Kammerer: "Ich weiß es nicht, ich habe ihn leider nicht mehr gesehen. Gute Besserung an Maxi! Das ist saubitter, wir hätten ihn heute sehr gebraucht. So ist leider der Sport Eishockey, es kommt sehr unerwartet." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=eEpUckl4V2FQckM1RThLQlZVWWdJcDkremtzQkVncnNCWnc2azRydFhvdz0=

Daniel Wirt, Verteidiger Löwen Frankfurt, über den Überraschungssieg: "Es fühlt sich gut an. Sie haben 16 Spiele in Folge gewonnen, irgendwann müssen die auch mal verlieren. Wir haben uns vorgenommen, vor der Pause nochmal einen Push zu machen, den Sieg zu holen und dann in die Pause zu fahren. Das ist uns gelungen, wir sind alle zufrieden. Die letzten Spiele haben wir in allen 3 Dritteln konstant gut gespielt, das Haus gut verteidigt und unsere Chancen genutzt. Dann gewinnst du solche Spiele."

... über den Check gegen Maximilian Kammerer: "Es war ein Zweikampf. Der Puck lag in der Ecke, wir beide haben vorher einen Counter Hit gemacht. Er ist unglücklich gefallen, ich bin noch stabil geblieben. Tut mir leid für ihn, wenn er sich verletzt hat. Es war keine Absicht. So ist der Sport." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=Mnp4bnNhaW5Ydk91bnRUdUlDVmcwMEVNbjk3elNXMUFoeDhacUVKYXhmdz0=

Iserlohn Roosters - Adler Mannheim 1:2

Mannheim holt den Arbeitssieg und festigt den 2. Platz durch 4 Siege in Serie. Iserlohn kämpft tapfer, muss sich nach 2 Niederlagen aber weiterhin mit Platz 12 begnügen.

Alle Tore der Partie im Clip:

Iserlohn wird zu Beginn der Partie bitter bestraft: Für die Roosters führt Anthony Camara die Scheibe nach einem feinen No-Look-Pass von Kollege Daniel Fischbuch gekonnt um das Mannheimer Gehäuse, verfehlt den Schuss auf das leere Tor aber aus spitzem Winkel. Auf die Riesenchance der Hausherren folgt im Gegenzug der Führungstreffer der Adler durch Anthony Greco.

Stefan Nyman, Iserlohner Trainer: "Das 1. Drittel war ausgeglichen, im 2. waren wir besser. Am Ende des Tages hatten wir genug Chancen, um mehr Tore zu machen. Wir sind ein gutes Hockey-Team und haben gezeigt, dass wir gegen jedes Team bestehen können. Wir haben ein gutes Gefühl, ich hätte nur gerne mehr Punkte." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=aGl5UTkybkoxU0ZPNlM1YWhCQmljVGFrTzNybjM1SjIyR2lmOXBxZEhFaz0=

Marc Michaelis, Spieler Mannheim: "Es war eine sehr zähe Nummer. Definitiv geht das nicht in die Kategorie unserer besten Spiele. Es ist nicht unser Standard, aber solche Spiele passieren nun mal. Letztendlich sind wir glücklich, dass wir das Spiel gewonnen haben, aber es geht um einiges besser." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=U3BocmlwazVqVlIzckplbXVpQ3V1UXBYVHZsd1FXUnBTV3dwUXZ2WEx5ST0=

Augsburger Panther - Eisbären Berlin 2:1

Die Eisbären geben die Partie nach einem starken Anfangsdrittel und einer 1:0-Führung her und kassieren die 2. Pleite in Folge. Auf Rang 7 beträgt der Rückstand auf Bremerhaven und die Berechtigung zum Playoff-Viertelfinale 3 Punkte. Die Panther haben als Elfter 3 Punkte Rückstand auf die Qualifikation für die 1. Playoff-Runde.

Alle Tore der Partie im Clip:

Penalty oder kein Penalty? Eisbär Lean Bergmann läuft im Konter frei auf das Augsburger Gehäuse zu, wird im letzten Moment aber von Gegenspieler Maximilian Renner per Crosscheck gestoppt. Renner muss für den Rempler von hinten für 2 Minuten auf der Strafbank Platz nehmen, das Schiedsrichtergespann entscheidet aber nicht auf Penalty.

Fies nachgehakt von Ronning: Zunächst fängt Augsburgs Goalie Peyton Jones einen Berliner Schuss und begräbt den Puck unter sich, Berlins Ty Ronning stochert mit dem Stock trotzdem nochmal nach und trifft Jones dabei an der Hand. Der Torhüter liegt mit Schmerzen am Boden, kann aber weitermachen.

Maximilian Renner, Spieler Augsburg: "Wir standen defensiv deutlich stabiler und haben cleverer gespielt. Am Schluss haben sie eine Strafe nach der anderen genommen. Das mussten wir dankend annehmen und das Spiel gewinnen." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=OWlhNWxlb0FESG1ERmkvTWt2L1BOYkJyQjN3VDBsTTVFWjVQOTZJc1UvQT0=

Larry Mitchell, Sportdirektor Augsburger Panther, über das Ziel der Qualifikation für die 1. Playoff-Runde: "Ich weiß, wie wir das sehen. Ich hoffe, dass unsere tollen Fans das ähnlich sehen. Es ist schon ein Erfolg, was wir diese Saison erreicht haben: Wir haben am Spieltag 43 den Klassenerhalt geschafft. An so etwas war die letzten 3 Saisons nicht zu denken. Aber man wäre kein Sportler, wenn man so nah an den Playoffs dran ist und sich mit dem 11. Platz zufriedengibt. Unser erstes Ziel war es immer, nichts mit dem Abstieg zu tun zu haben. Das haben wir erreicht. Wenn man ein Ziel erreicht, muss man auch ein nächstes Ziel haben. Das wäre Platz 10 und das peilen wir jetzt noch an."

... wie viel Zeit er Augsburg gibt, um wieder ganz oben anzukommen: "So lange werde ich nicht mehr mitmachen. Ich werde irgendwann mal in den Ruhestand gehen und mehr Golf spielen. Aber ich bin hierhin zurückgekommen mit dem Ziel, die Augsburger Panther dahin zu bringen, wo wir mal waren. In den 6 Saisons, in denen ich von Anfang an und bis zum Schluss agiert habe, waren wir viermal in den Playoffs. Wenn wir das in Augsburg wieder erreichen würden, wäre es ein großer Schritt. Augsburg habe ich viel zu verdanken. Sie haben mir damals die Chance gegeben, als Zweitligatrainer in der DEL arbeiten zu dürfen. Wir haben eineinhalb Schritte nach vorne gemacht, aber wir sind noch lange nicht am Ende. Stetig nach oben ist der richtige Weg."

... für welches Jahr sein Ruhestand geplant ist: "Ich habe einen Plan im Kopf, aber Pläne kann man auch ändern. Deswegen werde ich das noch für mich behalten. Ich mache es schon sehr lange und es ist ein Job, der viel Stress mit sich bringt. Mir macht das immer noch sehr viel Spaß, aber ich werde 59 im Sommer und ich glaube nicht, dass ich den Job noch mit 65 machen werde." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=TW9wakxzdU85elNoYTlNdVhxRVV2dmJGN3Zic1k1OVI4RUs2cmdMVFBQOD0=

Serge Aubin, Trainer Berlin, über den nicht gegebenen Penalty: "Ich kommentiere keine Penaltys, nur Spiele. Wir waren nicht bereit. Uns gelingt die Führung und im 2. Drittel kommen wir raus und wir schenken ihnen den Puck her, geben ihnen das Momentum. Wir müssen disziplinierter sein, wenn wir ein Spiel gewinnen wollen. Wir wollten ab dem 2. Durchgang einfach zu viel. Wir müssen aus dem lernen, was wir das ganze Jahr durchgemacht haben und nach der Pause stärker zurückkommen. Die Pause kommt für uns zu einem guten Zeitpunkt. Wir müssen unsere Identität wiederfinden." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=bGh5dHh5TVNWTXpmVVlianU0c0VncFhmaEk3ZDdZVm4vS1ZGUnBZbVpHVT0=

Kai Wissmann, Spieler Berlin, über die Suche nach der Identität: "Wir sind im Moment auf jeden Fall ein Stück weit davon entfernt."

... über die Vorfreude auf Olympia: "Die Vorfreude ist riesengroß. Es ist immer eine Ehre, wenn man für sein Land spielen darf. Ich freue mich einfach, dass das Camp am Samstag losgeht." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=dGhjc0hJT1B2QWdmMjVHVkUyc09hd1ErUkxoa01FdkRaSVhOcmxnK2NiUT0=

Schwenninger Wild Wings - EHC Red Bull München 3:1

Schwenningen dreht die Partie durch Mirko Höfflins Doppelschlag im 2. Drittel und spielt den Heimsieg souverän herunter. Die Wild Wings feiern nach 2 Pleiten wieder einen Sieg und landen damit auf Rang 10. München rutscht durch die 3. Niederlage aus den letzten 4 Spielen auf Platz 4 ab.

Alle Tore der Partie im Clip:

Höfflin schockt München! Für die Wild Wings dreht Mirko Höfflin den 0:1-Rückstand im Mittelabschnitt mit einem Doppelschlag innerhalb von 83 Sekunden.

In den Schlusssekunden kochen die Emotionen hoch: Vor dem Schwenninger Tor kommt es zur Rudelbildung, in deren Zentrum zwischen Schwenningens Jordan Szwarz und Münchens Jeremy McKenna heftig die Fäuste fliegen.

Mirko Höfflin, Schwenninger Doppeltorschütze: "Wir haben einfach Selbstvertrauen gefunden viel Druck gemacht. Wir hatten nicht so viel negativen Respekt und haben gepusht, hatten viele Chancen, haben die Scheiben zum Tor gebracht und uns belohnt. Es ist angenehm, mit einem Sieg in so eine lange Pause zu gehen." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=OHNhSVBISE42V2RyWTgwUnp1RGwvRVBGQXprNktqU2ZPMlVhY2haVjNudz0=

Fabio Wagner, Spieler München: "Wir sind gut gestartet und haben im 1. Drittel die Dinge richtig gemacht, die uns im 2. Drittel völlig abhandengekommen sind. Wir waren immer einen Schritt zu spät und haben die Zweikämpfe verloren. Einem 3:1-Rückstand hinterherzulaufen, ist dann nicht ganz so einfach. Es hat nicht gelangt. Wir wollten mit einem guten Gefühl in die Pause gehen, das ist uns nicht gelungen. Das ist ärgerlich. Wir müssen in der Pause einen Reset finden, dann die letzten Spiele Vollgas geben und wieder zurück zu unserem Spiel finden."Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=NFZaVkdVd1RWKzBBVWZIQzl1WFF4amdjM0h6MUpOR09wSUxXOGFGUUsxZz0=

ERC Ingolstadt - Dresdner Eislöwen 4:1

Ingolstadt dreht den 0:1-Rückstand nach dem Anfangsdrittel im 2. Durchgang in ein 3:1 und bringt den Sieg im Schlussdrittel souverän nach Hause. Der ERC feiert den 5. Sieg aus den letzten 6 Spielen und klettert in der Tabelle auf Rang 3. Dresdens Niederlagenserie weitet sich als abgeschlagener Letzter auf 8 Spiele aus.

Alle Tore der Partie im Clip:

"Das gibt's ja nicht!" Kommentator Patrick Ehelechner ist fassungslos, nachdem der Dresdner Dane Fox die Scheibe vor dem leeren Tor nicht trifft und Teamkollege C. J. Suess dann nur einschieben muss, aber weit vorbeischießt. In der Anschlussaktion pariert ERC-Goalie Brett Brochu den nächsten Schuss von Suess sensationell aus kurzer Distanz. "What a save!", lautet Ehelechners Reaktion diesmal.

Schockmoment für den ERC! Kurz vor dem Ende des 2. Drittels checkt Dresdens Emil Johansson seinen Gegner Nicolas Schindler mit voller Wucht gegen die Bande. Der Ingolstädter liegt zunächst benommen auf dem Boden und verlässt das Eis schließlich mit der Unterstützung von zwei Betreuern. Nach langem Videobeweis entscheidet das Schiedsrichtergespann auf eine 2-Minuten-Strafe für Johansson.

Fischtown Pinguins Bremerhaven - Grizzlys Wolfsburg 2:3 (OT)

Die Pinguins gleichen 2 Rückstände aus, bekommen das 3:2 im Schlussdrittel aber aberkannt und müssen sich durch den Treffer von Wolfsburgs Jimmy Lambert in der Overtime geschlagen geben. Durch die 5. Niederlage aus den letzten 6 Spielen kann Bremerhaven auf Rang 6 den Vorsprung vor Verfolger Berlin nicht um mehr als 3 Punkte ausbauen. Die Grizzlys stehen nach dem 2. Sieg in Folge auf Platz 8.

Alle Tore der Partie im Clip:

Die Entscheidung: Mit seinem Treffer in der Overtime beschert Jimmy Lambert den Grizzlys den Extrapunkt.

Der Aufreger der Partie: Die Pinguins erzielen im Schlussdrittel das vermeintliche 3:2, das nach dem Check des Videobeweises wegen einer Behinderung des Wolfsburger Goalies Dustin Strahlmeier aberkannt wird.

Straubing Tigers - Nürnberg Ice Tigers 3:1

Straubing lässt zu keinem Zeitpunkt Zweifel aufkommen und trifft in jedem Drittel einmal. Durch den 3. Sieg in Folge festigen die Tigers mit 83 Zählern den 5. Platz. Nürnberg verliert auch das 4. direkte Duell der Saison gegen Straubing und bleibt mit 59 Punkten Neunter.

Alle Tore der Partie im Clip:

Kuriose 2-Minuten-Strafe für Straubing! Den Tigers unterläuft ein Wechselfehler: Plötzlich stehen jenseits der Wechselzone vor Goalie Henrik Haukeland 6 weitere Straubinger auf dem Eis. Die Folge ist ein Nürnberger Power-Play.

