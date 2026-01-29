MagentaSport

EuroLeague Basketball komplett live bei MagentaSport: FC Bayern siegt in Tel Aviv

"Perfekt gespielt" lobt Wunderheile Pesic - "magische Nacht" des FC Bayern beim bisherigen Tabellenführer

"Es ist eine magische Nacht der Münchner", schwärmt MagentaSport-Kommentator Basti Ulrich über den 79:64-Sieg des FC Bayern beim bisherigen Spitzenreiter Hapoel Tel Aviv und fragt sich: "Diese Top-Defensive - wo kommt die jetzt her?". Die Antwort hat Isiaha Mike parat. "Wir haben uns auf die Defensive und die Rebounds fokussiert. Die Würfe sind gefallen und wir haben sehr gut in der Defensive gespielt. Im 3. Viertel hatten wir die volle Kontrolle über das Spiel." Auch Svetislav Pesic, dem nach 5 Siegen aus 7 Spielen schon fast eine "Wunderheilung" gelungen ist, schwärmt nahezu: "Um hier zu gewinnen, muss man perfekt spielen und muss die Balance zwischen Offensive und Defensive finden. Die Defensivleistung, die wir heute demonstriert haben, hat uns zusätzliches Selbstvertrauen für die Offensive gegeben. Wenn wir unser Schicksal in der Defensive kontrollieren, dann finden wir offensive Lösungen." Für die Bayern war es erst der 2. Auswärtssieg in dieser Saison nach dem Erfolg am 6. November 2025 in Paris. Hapoel Tel Aviv büßt mit der Niederlage die Tabellenführung ein, es gab sogar Pfiffe. Für den FC Bayern war es der 10. Sieg zum 25. Spieltag in der EuroLeague. Der 10. Platz, wichtig für die Play-Ins, rückt ins Blickfeld.

Erster ist nun Fenerbahce nach dem 79:62 im Istanbul-Derby gegen Anadolu Efes. Efes befindet sich unter dem Ex-Bayern-Trainer Pablo Laso im freien Fall. "Die 9. Niederlage in Serie für diesen Edelkader, gespickt mit Stars. Da wird so viel Kohle reingeblasen und die bekommen keinen Zeh auf irgendeine Halle in Europa", rätselt MagentaSport-Kommentator Lukas Schönmüller.

Nachfolgend die wichtigsten Stimmen von der EuroLeague - bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport benennen.Weiter geht's in der EuroLeague mit deutscher Beteiligung am Dienstag, den 03. Februar 2026. Dann hat der FC Bayern München Paris Basketball zu Gast - ab 20.15 Uhr live. Am Freitag spielt Daniel Theis mit Monaco gegen Bologna - live bei MagentaSport und kostenlos zudem bei MagentaTV.

EuroLeague: Hapoel Tel Aviv - FC Bayern München 64:79

Der FC Bayern feiert seinen 2. Auswärtssieg beim bisherigen Tabellenführer Hapoel Tel Aviv. Zudem ist es der 3. Erfolg aus den letzten 4 Spielen. Für Hapoel Tel Aviv ist es die 2. bittere Pleite nach der Overtime-Niederlage gegen Partizan (101:104). Gegen Bayern verpassten sie zum Ende des Spiels 21 Dreier in Folge.

Isiaha Mike, 16 Punkte für FC Bayern München: "Wir haben uns auf die Defensive und die Rebounds fokussiert. Wir sind ein gutes Offensiv-Team. Die Würfe sind gefallen und wir haben sehr gut in der Defensive gespielt. Lm 3. Viertel hatten wir die volle Kontrolle über das Spiel."

Svetislav Pesic, Trainer FC Bayern München: "Um hier zu gewinnen muss man perfekt spielen und muss die Balance zwischen Offensive und Defensive finden. Die Defensivleistung, die wir heute demonstriert haben, hat uns zusätzliches Selbstvertrauen für die Offensive gegeben. Wenn wir unser Schicksal in der Defensive kontrollieren, dann finden wir offensive Lösungen. Das ist heute passiert, Gratulation an meine Spieler."

Fenerbahce SK - Anadolu Efes Istanbul 79:62

Anadolu Efes Istanbul kassiert die 9. Niederlage in Folge. Fenerbahce feiert den 8. Sieg aus den letzten 9 Spielen und bleiben so Kopf an Kopf mit Hapoel Tel Aviv an der Spitze der EuroLeague.

