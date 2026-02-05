MagentaSport

EuroLeague und EuroCup live bei MagentaSport: Brandheiße Bayern fertigen auch Monaco & Theis ab - und sind im Angriffsmodus: "Wollen uns auf jeden Fall noch irgendwie in die Top 10 mogeln"

Was für ein Abend für Deutschlands Europameister im Bayern-Trikot! Die Bayern-Fraktion schickt Nationalmannschaftskollege Daniel Theis und seine AS Monaco mit 91:82 nach Hause, feiert den vierten Sieg in Folge und fügt den kriselnden Monegassen die fünfte Niederlage am Stück zu. Andi Obst glänzte einmal mehr mit 19 Zählern. Oscar da Silva kommt auf 11, Niels Giffey auf 8 Punkte. Theis hat mit nur 2 Zählern einen denkbar gebrauchten Abend. Auf Seiten der Münchner wird jetzt klar und deutlich das Comeback-Narrativ ausgepackt - Isiaha Mike, der 12 Punkte beisteuert, erklärt: "Wenn wir das so weitermachen, werden wir in der Lage sein, die Tabelle hochzuklettern und uns hoffentlich einen Play-In-Platz sichern." Oscar da Silva bläst ins gleiche Horn: "Jedes Spiel ist für uns wie ein Playoff-Spiel ist. Jedes Spiel ist Do-or-Die. Wir wollen uns auf jeden Fall noch irgendwie in die Top 10 mogeln hinten raus. Unser Basketball zeigt, dass wir das Potential dazu haben."

Einen sehr guten Abend erwischt auch Isaac Bonga mit Partizan Belgrad. Vor eigenem Publikum fertigen die Serben Panathinaikos 78:62 ab und lassen gegen Ergin Atamans Starensemble im 3. Viertel sogar nur 9 Punkte zu. Starke 16 Punkte gehen auf Bongas Konto, der mit breiter Brust konstatiert: "Wenn man in die Festung kommt, muss man für einen Kampf bereit sein."

Im EuroCup hingegen reißt die zwei Spiele andauernde Siegesserie der Hamburg Towers. Gegen Cedevita Olimpija Ljubljana setzt es eine 74:88-Niederlage. Niklas Wimberg: "Auf jeden Fall hätten wir sie nicht ihr Spiel spielen lassen dürfen. Sie haben ihren Stiefel von Anfang bis Ende durchgespielt und gute Würfe kreiert, auch getroffen."

Nachfolgend Clips und Stimmen zum 27. Spieltag der EuroLeague, mit dem Heimspiel des FC Bayern gegen die AS Monaco mit Daniel Theis sowie der Partie von Isaac Bongas Partizan Belgrad gegen Panathinaikos Athen.

FC Bayern München - AS Monaco 91:82

Der FC Bayern fliegt unter Svetislav Pesic weiter durch die EuroLeague. Gegen Daniel Theis und seine kriselnden Monegassen gibt es den vierten Sieg in Folge in der EuroLeague. Bereits am Dienstag bezwangen die Münchener Paris. Für Monaco ist es die fünfte Niederlage nacheinander in der EuroLeague. Daniel Theis bleibt mit nur 2 Punkten blass. Auch eine 30-Punkte-Meisterleistung von Mike James reicht nicht für Monaco. Beim FCBB liefert Andi Obst 19 Punkte und 5 Dreier ab.

Link zu den Highlights des Spiels: clipro.tv/player?publishJobID=QzFZZHhDV0paQXZPL2Jabmk0VVBVUmg5UDdsdWVWbTYyWlFyVUNuTzVZYz0=

Schöne Begegnung: Daniel Theis trifft seine Münchener Europameisterkollegen Andi Obst, Jo Voigtmann, Oscar da Silva und Justus Hollatz sowie Bundestrainer Alex Mumbrú. Der Clip dazu: clipro.tv/player?publishJobID=bGZFZkJMLzdGc2hVa3hHL0hXdUNHU0FWNTFJd0lvNDBxSGhCbnFGZzZQdz0=

Was für ein Brett! Andi Obst und Neno Dimitrijevic werfen direkt hintereinander zwei Dreier und sorgen so dafür, dass der FC Bayern mit 9 Punkten Vorsprung in die Halbzeit geht. Der Clip dazu: clipro.tv/player?publishJobID=TXVKaFNTL1ZzWlJuNjlLcGZuVmY3elF5d3ZqeXd2NXNlYzQ3anRKLzRuVT0=

Isiaha Mike, 12 Punkte für den FC Bayern: "Die Defense war der Schüssel. Wir spielen eine richtig gute Defense in den letzten Runden gespielt. Heute haben wir sie ein bisschen mehr scoren lassen, als wir wollten. Klar, Mike James, der Scorer, der er ist, ist durchgedreht. Abgesehen davon haben wir das ganze Spiel über eine sehr solide Defense gespielt. Wenn wir das so weitermachen, werden wir in der Lage sein, die Tabelle hochzuklettern und uns hoffentlich einen Play-In-Platz sichern."

... zur Serie von drei Auswärtsspielen in der EuroLeague: "Hoffentlich können wir da dieser Identität, die wir uns in den letzten Runden erarbeitet haben, treu bleiben und uns ein paar Auswärtssiege sichern."

Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=THlmc2FBdVRYMUduenpvb0tZVkNUUU5kSEsvSzc0dFJqd0lDUDhMT0doQT0=

Oscar da Silva, 11 Punkte für den FC Bayern, über die neue defensive Identität des FC Bayern: "In erster Linie macht Gewinnen Spaß. Wir arbeiten sehr hart - jeden Tag fast [lacht]. Es ist schön zu sehen, dass das Früchte trägt."

... wie gut der Matchplan aufgegangen ist: "Gut. Ich glaube, phasenweise ist es immer verbesserungsfähig. Aber wir haben uns vorgenommen, die guten 1-gegen-1-Spieler in Isolationssituationen möglichst mit zwei oder drei Männern zu verteidigen. Das ist uns meistens gut gelungen. Am Ende haben wir vielleicht noch ein bisschen nachgelassen. Aber ich glaube, wir haben unseren Plan gut ausgeführt."

... darüber, dass der FC Bayern noch in die Play-Ins kommen kann: "Ich habe es schon ein paar Mal gesagt, dass jedes Spiel für uns wie ein Playoff-Spiel ist. Jedes Spiel ist Do-or-Die. Wir wollen uns auf jeden Fall noch irgendwie in die Top 10 mogeln hinten raus. Unser Basketball zeigt, dass wir das Potential dazu haben. Es wäre verdient, wenn wir so weiterspielen. Wir haben das Schicksal noch in unseren Händen."

Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=SjJRam9keDZ1cmxaa2YyOWkvSXY0VnY5ZUQ2TzcwUHVDcll3Z3hvYlYvOD0=

Daniel Theis, Spieler AS Monaco, vor dem Spiel über das "Klassentreffen" mit seinen Europameisterkollegen: "Rückkehr nach Deutschland, ja. Heimat, nein. Aber klar, es ist immer etwas Besonderes. Vor allem, wenn du Leute hast, aus der Nationalmannschaft, gegen sie zu spielen. Wir haben über die letzten Jahre viel erreicht in der Nationalmannschaft. Ich kenne viele Leute schon lange, vor allem Johannes Voigtmann, den ich seit der U18 schon kenne, gut befreundet bin. Es ist immer etwas Besonderes [lacht]."

Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=WUZtV1prUFBPaGYrSlNjcmx3UVhkVkF3Nk5QdU93b1ArM3RFb0JaNk9UZz0=

Partizan Belgrad - Panathinaikos Athen 78:62

Was für ein Coup für Partizan und Isaac Bonga! Mit 16 Punkten verhilft der Welt- und Europameister seinem Team zu einem deutlichen Erfolg gegen Panathinaikos. Nach drei Vierteln führten die Serben bereits 66:42 - Partizan lässt gegen das Team von Ergin Ataman im 3. Viertel nur 9 Punkte zu. In der Tabelle springt Partizan auf Platz 18. Panathinaikos belegt Rang 6.

Link zu den Highlights des Spiels: clipro.tv/player?publishJobID=V2Roek9CK3RvNlpTSGlSaEExV3VVa0tHOWFaaHJTMThmM0U5WVRrbGR3bz0=

16 Punkte! Der Gala-Abend von Isaac Bonga im Clip: clipro.tv/player?publishJobID=RXB5bEJFSWswRGlsZ3ExcjdnNlZpTFZINlZxZEdsY3Bma0g3NUtGdW5VRT0=

Isaac Bonga, 16 Punkte für Partizan: "Für mich ist es schön, wieder zuhause mit den Fans zu sein. Man konnte sehen, dass wir gespielt haben, wie wir spielen wollten. Es gab Dinge, die für uns gelaufen sind. Es gab Dinge, die gegen uns gelaufen sind. Aber die Energie war unglaublich und es ist einfach eine gute Sache zu gewinnen."

... was ein solcher Abend für ihn und Partizan bedeutet: "Für mich bedeutet das, dass wir zu großen Dingen in der Lage sind. Wir versuchen, Momentum aufzubauen, einen Tag nach dem anderen zu nehmen und so weiterzumachen."

... darüber, dass Partizan nicht aufgibt: "Wir sind alle in schwierigen Situationen gewesen. Am Ende des Tages sind wir alle professionelle Basketballer. Wenn man es eine Festung nennt. Wenn man in die Festung kommt, muss man für einen Kampf bereit sein."

Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=K1NKQXNCNEtQbWZzREdKcVB2WVhoaGNXQWhLQkVodFhIWVNEd2U3L0wyQT0=

Ergin Ataman, Trainer Panathinaikos: "Wir haben furchtbar in der Offense gespielt, wir haben sehr schlecht gespielt. Wir hatten viele Turnovers. Wir haben alle Open Shots nicht getroffen - und dann haben wir aufgegeben. Partizan hat stark gespielt, aggressiv gespielt. Glückwunsch!"

Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=Q2cwS1FoNFY3anhiTjlPa0ZZa3dnMDBiSFMrTXpyV2ttcmlVdVZZRloycz0=

Veolia Towers Hamburg - Cedevita Olimpija Ljubljana 74:88

Die kurze, zwei Spiele andauernde Siegesserie der Hamburger ist schon wieder vorbei. Gegen Cedevita Olimpija Ljubljana holten die Towers zwar die beiden Schlussviertel. Der Halbzeitstand von 32:50 war letztlich aber eine zu große Hypothek. In der Tabelle bleibt alles beim Alten und Hamburg ganz unten.

Link zu den Highlights des Spiels: clipro.tv/player?publishJobID=aXBvT04yZWl0cEdFRTdwZnlIT25nRU45ZnlVK24yMVVJMjNJVDNvTWJXcz0=

Niklas Wimberg, Spieler Hamburg: "Auf jeden Fall hätten wir sie nicht ihr Spiel spielen lassen dürfen. Sie haben ihren Stiefel von Anfang bis Ende durchgespielt und gute Würfe kreiert, auch getroffen. Da müssen wir auch einen guten Tag erwischen, dass wir unsere Würfe treffen und ein bisschen physischer dagegenhalten."

Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=dkdIcm00UDhoWkNqUmMwbXFYdG1MYWFlTFJpTXI1QTJaOUMvcXFxYkVWYz0=

