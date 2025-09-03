PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Peking und Washington müssen verstehen: Die EU kann es noch

Straubing (ots)

Der Deal könnte zu keinem besseren Augenblick kommen. Deshalb darf er nun nicht von den Gegnern sabotiert werden. Naturschützer und Landwirte sollten zunächst die Details des Abkommens studieren, bevor sie reflexhaft in den Widerstand ziehen. Auf ihre berechtigten Bedenken wurde eingegangen. Jetzt ist es an der Zeit, ein starkes Zeichen gegen den Protektionismus und für den Freihandel auszusenden sowie Washington und Peking zu verstehen zu geben: Die EU gewinnt global an Einfluss. Und die Zeiten des fairen Handels sind eben doch nicht vorbei.

Original-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell

