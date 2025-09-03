Straubinger Tagblatt

Militärparade - Der chinesische Drache demonstriert seine Macht

Straubing (ots)

Missstände beeinträchtigen die technische Zuverlässigkeit und untergraben das Vertrauen in die Befehlsstrukturen und die Einsatzbereitschaft der Truppe erheblich. Es herrscht weiterhin eine Kultur, in der Posten gekauft werden und Macht missbraucht wird. (...) Entsprechend bezweifeln Experten, dass China schon 2027 in der Lage sein wird, Taiwan einzunehmen. Das ist keine Entwarnung. Es gibt gute Gründe, das chinesische Gehabe ernst zu nehmen. Dennoch gilt es, im Hinterkopf zu behalten, dass der chinesische Drache noch ein Stück davon entfernt ist, seine eigenen Ansprüche zu erfüllen.

