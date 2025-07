Bikeleasing-Service GmbH & Co. KG

Bikeleasing-Gruppe veröffentlicht ersten CSRD-Bericht

Unternehmensgruppe setzt Zeichen für Transparenz und Verantwortung

Uslar (ots)

Die Bikeleasing-Gruppe hat ihren ersten Nachhaltigkeitsbericht für das Geschäftsjahr 2024 veröffentlicht. Damit dokumentiert die Unternehmensgruppe nicht nur zentrale Entwicklungen und Maßnahmen im Bereich Nachhaltigkeit, sondern legt zudem erstmals strukturiert offen, wie es seine unternehmerische Verantwortung mit Blick auf Umwelt, seine Mitarbeitenden und gute Unternehmensführung wahrnimmt.

Zur Bikeleasing-Gruppe gehören neben dem Bikeleasing-Service auch die Multibenefit-Plattform Probonio, die Gebrauchtradexperten von BIKE2FUTURE sowie die Leasinggesellschaft Lesora - gemeinsam gestalten sie moderne Mobilitäts- und Benefitlösungen für Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Der gemeinsame Bericht wurde auf freiwilliger Basis erstellt und orientiert sich an den Vorgaben der European Sustainability Reporting Standards (ESRS). Er stellt einen wichtigen Schritt in der nachhaltigkeitsbezogenen Berichterstattung der Bikeleasing-Gruppe dar und unterstreicht das klare Bekenntnis zu mehr Transparenz.

"2024 war für uns ein Jahr voller Veränderungen und Meilensteine. Wir haben entscheidende Weichen für eine nachhaltige Zukunft gestellt - mit erstmals definierten Nachhaltigkeitszielen, dem Aufbau einer strukturierten Datenerhebung und der Veröffentlichung dieses Berichts", sagt Bastian Krause, CEO der Bikeleasing-Gruppe. "Als wachstumsstarkes Unternehmen im Bereich der betrieblichen Mobilität wollen wir nicht nur ökologisch Wirkung entfalten, sondern auch gesellschaftlich Verantwortung übernehmen - sichtbar, nachvollziehbar und mit klaren Zielen."

Systematische CO2-Bilanz und klare Regeln für nachhaltiges Handeln

Ein zentrales Element des Nachhaltigkeitsberichts ist die erstmalige Erfassung der Treibhausgasemissionen der gesamten Bikeleasing-Gruppe inklusive der indirekten Emissionen entlang der Wertschöpfungskette nach Scope 3. Die systematische COâ''-Bilanz bildet die Grundlage, um gezielt Reduktionspotenziale zu identifizieren und Fortschritte messbar zu machen. Darüber hinaus wurde der unternehmensweite Code of Conduct auf Basis der EU-Taxonomie-Kriterien überarbeitet.

Konkrete Schritte auf dem Weg zur 1,5-Grad-Zielmarke

Mit Blick auf die kommenden Jahre verfolgt die Bikeleasing-Gruppe zwei übergeordnete Nachhaltigkeitsziele: die konsequente Ausrichtung am 1,5-Grad-Ziel des Pariser Klimaabkommens sowie wirtschaftliches Handeln, das ressourceneffizient und kreislauforientiert gestaltet ist. Erste Maßnahmen wurden bereits erfolgreich umgesetzt - unter anderem die Umstellung auf Ökostrom an sämtlichen Unternehmensstandorten. Zusätzlich wird derzeit die unternehmensweite Dienstwagenregelung überarbeitet, um klimafreundlichere Mobilitätslösungen noch stärker zu fördern.

"Nachhaltigkeit ist kein abgeschlossener Zustand, sondern ein kontinuierlicher Prozess, in dem wir uns als Unternehmen stetig weiterentwickeln wollen", sagt Jessica Baldreich, CSR-Managerin der Bikeleasing-Gruppe. Mit dem CSRD-Bericht schafft die Bikeleasing-Gruppe eine verlässliche Informationsgrundlage für Partner, Kunden und Mitarbeitende - und formuliert zugleich den Anspruch, Nachhaltigkeit langfristig und systematisch in allen Unternehmensbereichen zu verankern.

Der vollständige Bericht steht ab sofort auf der Website der Bikeleasing-Gruppe zum Download bereit: https://bikeleasing.de/nachhaltigkeitskonzept

Über die Bikeleasing-Gruppe

Die Bikeleasing-Gruppe zählt zu den führenden Anbietern für nachhaltige Radmobilität und moderne Mitarbeiter-Benefits im deutschsprachigen Raum. Unter ihrem Dach bündelt sie die Expertise der BLS Bikeleasing-Service GmbH & Co. KG, der Bikeleasing-Service Österreich GmbH, der BLS Bikeleasing Versicherungs GmbH & Co. KG, der Probonio GmbH, der BIKE2FUTURE GmbH sowie der Lesora GmbH.

Mehr als 75.000 Unternehmen mit über 3,7 Millionen Mitarbeitenden vertrauen bereits auf die Lösungen der Unternehmensgruppe. Das umfassende Leistungsportfolio vereint alle relevanten Services aus einer Hand - vom Dienstrad-Leasing mit umfänglichem Versicherungsschutz und Servicepaket über steuerfreie Mitarbeiter-Benefits per App bis hin zur Vermarktung hochwertiger, qualitätsgeprüfter Gebrauchträder.

An zehn Standorten in Deutschland und Österreich - darunter Berlin, Freiburg, Innsbruck, Landshut, München, Schönhagen, Uslar, Vellmar - engagieren sich über 500 Mitarbeitende dafür, nachhaltige Mobilität und attraktive Benefits in Unternehmen einfach zugänglich zu gestalten.

