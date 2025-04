Bikeleasing-Service GmbH & Co. KG

Bikeleasing-Service ruft Firmen auf, neue Wege zu wagen: Dienstrad-Leasinganbieter startet aufmerksamkeitsstarke Kampagne

Uslar (ots)

Mit dem Motto "Firmen wagen neue Wege" startet der Bikeleasing-Service in die Fahrradsaison 2025 und setzt ein klares Zeichen für nachhaltige und zukunftsweisende Mobilität. Die neue Marketing-Kampagne des Dienstrad-Leasinganbieters fordert Arbeitgeber und Arbeitnehmer auf, den Status des Firmenwagens zu überdenken und gegen das Dienstrad einzutauschen. Der Bikeleasing-Service setzt dabei auf plakatives Design und klare, wortwitzige Botschaften.

"Firmenwagen? Ist grauer Anzug. Bonner Republik. Firmen wagen heute mehr. Mehr Verantwortung. Mehr Nachhaltigkeit. Mehr Spirit.", heißt es auf der Kampagnen-Website des Dienstrad-Leasinganbieters. Ein Appell an Unternehmen, den Firmenwagen als Standard zu überdenken. Mit Slogans wie "Spirit statt Sprit", "Fahrspaß statt Abgas" oder "Lenker mit Steuervorteil" motiviert der Bikeleasing-Service, aktiv Verantwortung zu übernehmen und das Dienstrad in den Fokus zu rücken.

Bikeleasing-Service will Impuls zum Umdenken geben

"In einer Zeit voller Veränderungen braucht es den Mut, in neue Richtungen zu denken - auch beim Thema Mobilität. Wir wollen mit dieser Kampagne einen Impuls geben und aufzeigen, dass nachhaltige Mobilität nicht nur machbar, sondern auch wirtschaftlich attraktiv ist. Das Dienstrad bietet Vorteile für Arbeitgeber, Arbeitnehmer, Fahrradhändler und die Umwelt - ein Gewinn für alle Beteiligten", erklärt Bikeleasing-CEO Bastian Krause die Intention der Kampagne. "Unsere Botschaften sollen nicht nur informieren, sondern vor allem inspirieren. Um eine reichweitenstarke Durchdringung in unserer Zielgruppe über alle Kanäle zu erreichen, haben wir mit ,Firmen wagen' das erste Mal eine Kampagne auf Cross-Channel Ebene in diversen digitalen und offline Medien umgesetzt", ergänzt Bikeleasing-Group CMO Anja Steinkönig.

Die Vorteile des Dienstrad-Leasings

Mit dem Modell des Dienstrad-Leasings können Arbeitgeber einen besonderen Mitarbeiter-Benefit in ihrem Unternehmen anbieten. Sie profitieren dabei selbst von einer 100 % kostenneutralen Lösung ohne Risiko und mit minimalem Verwaltungsaufwand: Dank umfassender Arbeitgeber-Absicherung und digitalem Bikeleasing-Portal läuft der gesamte Prozess effizient und bequem. Gleichzeitig steigern Unternehmen ihre Attraktivität als Arbeitgeber und fördern nachhaltige Mobilität. Arbeitnehmer wiederum sparen dank der Gehaltsumwandlung bis zu 40 % im Vergleich zum klassischen Fahrradkauf, haben Zugriff auf eine riesige Auswahl bei über 6.800 Partnerhändlern in Deutschland und sind umfassend abgesichert - bei Diebstahl, Unfall und Verschleiß. Auch alle vertraglichen Anliegen lassen sich bequem online erledigen.

Privatnutzung und gesteigerte Lebensfreude

Zudem kann das Leasingrad auch zu 100 % privat genutzt werden. Ob Einkauf mit City-E-Bike, sportliche Rennrad-Einheit, Bikepark-Action auf dem Mountainbike oder Bikepacking-Tour mit dem Gravel: das Dienstrad ist eine Mobilitätslösung für alles und jeden. Fahrradtaschen oder -anhänger können dank Zubehör-Leasing ebenfalls direkt mitgeleast werden. Ärger über Stau und Parkplatzsuche gehören mit dem Dienstrad der Vergangenheit an. Stattdessen gibt es mehr Bewegung, weniger Stress und positive Auswirkungen auf das eigene Wohlbefinden und die Gesundheit.

Unternehmen und ihre Mitarbeitenden können sich auf www.bikeleasing.de/firmen-wagen von der Kampagne inspirieren lassen, über die Details zum Dienstrad-Leasing mit dem Bikeleasing-Service informieren und direkt umsteigen.

Über den Bikeleasing-Service

Seit 2015 gehört der Bikeleasing-Service zu den führenden Anbietern im Bereich Dienstrad-Leasing. Das Unternehmen sticht im Wettbewerb nicht nur durch das reine Leasing von Fahrrädern hervor, sondern beeindruckt vor allem mit einem umfassenden Servicepaket. Besonders die hausinterne Schadensabteilung und der weitreichende Versicherungsschutz setzen neue Standards im Kundenservice.

Dieses Konzept findet großen Anklang: Über 75.000 Unternehmen mit mehr als 3,6 Millionen Mitarbeitern im deutschsprachigen Raum setzen bereits auf die Leistungen des Bikeleasing-Service. Dank eines beständig wachsenden Netzwerks von mittlerweile 8.000 lokalen Bikeleasing-Partnerhändlern und ausgewählten Onlinehändlern können Kunden ihr persönliches Dienstrad bequem auswählen.

An den Unternehmensstandorten in Uslar, Vellmar, Berlin, München, Freiburg, Landshut und Innsbruck sind zurzeit rund 400 Dienstrad-Begeisterte beschäftigt.

Original-Content von: Bikeleasing-Service GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell