XDI lanciert XDI Climate Risk Hub: neue Plattform für die physische Klima-Risikoanalyse „on demand"

Von Regulierungsbehörden und Banken getestete Technologie jetzt für alle Sektoren verfügbar

XDI (Cross Dependency Initiative) stellt heute auf der New Yorker Klimawoche den XDI Climate Risk Hub vor, eine innovative Plattform, die Finanzinstituten, Unternehmen und Regierungen weltweit eine physische Klimarisikoanalyse auf Abruf bietet.

„Die neue Plattform ermöglicht es den Nutzern, eine Echtzeitbewertung von Vermögenswerten an jedem Ort der Welt nach einer einzigen, überprüfbaren Methodik durchzuführen. Sie ist eine Antwort auf die wachsende Nachfrage nach genauen, vergleichbaren Klimarisikoanalysen zur Unterstützung der Entscheidungsfindung in verschiedenen Branchen und Rechtssystemen", sagt Dr. Karl Mallon, Mitbegründer und Head of Science and Technology, XDI (Cross Dependency Initiative).

Die XDI Climate Risk Hub-Technologie wurde erstmals im Mai dieses Jahres über eine neue Plattform eingeführt, die gemeinsam mit der Hong Kong Monetary Authority (HKMA) – der Zentralbank von Hongkong – entwickelt wurde. Die HKMA Physical Risk Assessment Platform , die derzeit schrittweise eingeführt wird, bietet allen Banken in Hongkong kostenlosen Zugang zu einer sofortigen und sicheren physischen Klima-Risikoanalyse. Es ist die erste Initiative dieser Art im internationalen Bankensektor.

Mit seiner neuen Version erweitert der XDI Climate Risk Hub nun seine Reichweite, um die Bedürfnisse von Kunden aus allen Sektoren und mit Vermögenswerten überall auf der Welt zu erfüllen.

Der XDI Climate Risk Hub bietet weltweit führende physische Klimarisikoanalysen auf Knopfdruck, vom Screening eines einzelnen Vermögenswerts oder eines Portfolios mit Zehntausenden von Vermögenswerten bis hin zur Durchführung eingehender Analysen für Due-Diligence-Prüfungen und Anpassungsplanung. Nutzer können die Plattform für ein breites Spektrum von Anwendungen heranziehen, darunter die Analyse von Gegenparteirisiken, die Bewertung von Infrastrukturrisiken, die Bewertung von Betriebsrisiken und die Planung von Anpassungen. Außerdem können Nutzer neue Standorte auf Klimarisiken prüfen, Teilmengen von Anlagen mit hohem Risiko genauer untersuchen und Compliance- und Offenlegungspflichten erfüllen.

Der XDI Climate Risk Hub bietet drei Risikobewertungsstufen und eine Reihe finanzieller Risikokennzahlen für neun Klimagefahren, vier Klimaszenarien, Fünf-Jahres-Zeitschritte für die Analyse bis zum Jahr 2100 und eine räumliche Auflösung von bis zu 5 x 5 Metern.

XDI betrachtet den Start des XDI Climate Risk Hub als einen entscheidenden Schritt in seiner Mission, qualitativ hochwertige Klimadaten für so viele Entscheidungsträger wie möglich zugänglich zu machen. Der zunehmende Fokus auf Anpassung in der Plattform, mit neuen Funktionen, die im Laufe des Jahres eingeführt werden, ist Teil des Engagements, Banken, Unternehmen und Regierungen dabei zu unterstützen, vom Risiko zur Resilienz zu gelangen.

Informationen zu XDI

Das Team hinter XDI (Cross Dependency Initiative) wurde 2007 zusammengestellt; damit ist die Gruppe der weltweit am längsten bestehende unabhängige Spezialist für physische Klimarisiko- und Anpassungsanalysen. Heute ist XDI der weltweit größte Anbieter von physischen Klimarisikoanalysen für Banken. XDI ist Teil der The Climate Risk Group.

