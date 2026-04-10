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"Die 12 - rbb Bürgerrat": neues Diskussionsformat im rbb Fernsehen

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Berlin (ots)

"Raus aus der Bubble, rein in die 12!" Der Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) baut sein Dialogangebot im Programm weiter aus. In der neuen Sendung "Die 12 - rbb Bürgerrat" sprechen zwölf Bürgerinnen und Bürger aus der Region über ein aktuelles Thema, das polarisiert. Das Besondere: Hier debattieren keine Politikerinnen oder Prominente, sondern Menschen aus Berlin und Brandenburg mit unterschiedlichen Lebensrealitäten - Arbeitnehmerinnen, Studierende, Rentner, Eltern und Auszubildende. Ihre Sichtweisen und Erfahrungen prägen die Diskussion. In einem mehrstufigen Bewerbungsverfahren wurden aus mehr als 1.200 Bewerberinnen und Bewerbern schließlich 100 Teilnehmende ausgewählt, die den rbb Bürgerrat bilden.

Die erste Sendung wird am Dienstag, dem 21. April um 20.15 Uhr im rbb Fernsehen ausgestrahlt und ist im Anschluss in der ARD Mediathek verfügbar. In Zukunft gibt es "Die 12" regelmäßig im Programm zu sehen.

Demokratie braucht Räume des Austauschs

rbb-Programmdirektor Robert Skuppin: "Die zahlreichen und vielfältigen Bewerbungen für den rbb Bürgerrat haben uns sehr gefreut. Nun sind wir gespannt auf den Start des neuen Formats im rbb Fernsehen: Es macht Entscheidungsprozesse sichtbar und trägt zu einer gemeinsamen Konfliktkultur bei. 'Die 12 - rbb Bürgerrat' ist eine Plattform für gesellschaftliche Debatten und erfüllt damit den öffentlich-rechtlichen Auftrag im Kern."

Projektleiter und Ideengeber Justus Kliss (rbb): "Demokratie lebt vom Austausch und von verschiedenen Sichtweisen. Es werden Orte benötigt, an denen Menschen jeden Alters und Hintergrunds fair miteinander diskutieren können. Wir bringen Leute zusammen, die in ihrem Lebensalltag wahrscheinlich so nicht ins Gespräch kommen würden, und ermöglichen echten Dialog, konstruktiv und respektvoll."

Zuhören, kennenlernen, Lösungen finden

An jeder Sendung können sich aus dem Kreis des 100-köpfigen Bürgerrats jeweils zwölf Personen beteiligen. Dadurch verändert sich die Zusammensetzung der Diskussionsrunde jedes Mal aufs Neue, auch das trägt zur Vielfalt bei. Die Diskutanten bringen Interesse, Expertise oder einen besonderen Bezug zu bestimmten Themengebieten mit, diese reichen von Social-Media-Verbot über Videoüberwachung im öffentlichen Raum bis hin zum Böllerverbot an Silvester.

Die Sendung kommt ohne klassische Moderation aus. Stattdessen wird die Debatte strukturiert begleitet: Projektleiter Justus Kliss (rbb) liefert Kontext und sorgt für einen fairen Umgang miteinander. Als "Lotse" achtet er darauf, dass alle Teilnehmenden zu Wort kommen und die vereinbarten Gesprächsregeln eingehalten werden. Die Inhalte und Argumente entstehen aus der Gruppe selbst - die Redaktion unterstützt lediglich mit dem Angebot einer Gesprächsstruktur.

Thema der ersten Ausgabe: Social-Media-Verbot bis 14 Jahre?

Zum Auftakt am 21. April diskutieren "Die 12" eine Frage, die viele Familien bewegt: Brauchen wir ein gesetzliches Social-Media-Verbot für Kinder und Jugendliche bis 14 Jahre? Im Studio treffen unterschiedliche Perspektiven und Erfahrungen aufeinander. Kein TikTok, kein Instagram - ist das völlig übertrieben oder genau richtig? Schränkt ein Verbot die persönliche Freiheit zu sehr ein oder muss sich der Staat gegen Konzerninteressen durchsetzen? Die Zuschauerinnen und Zuschauer erleben, wie sich im Laufe der 60-minütigen Sendung Standpunkte durch die Diskussion verändern. Am Ende stimmt die Runde ab: Welche Argumente finden eine Mehrheit?

rbb Bürgerrat

"Die 12 - rbb Bürgerrat" ist Teil eines größeren Projekts des Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), bei dem Bürgerinnen und Bürger aus der Region schrittweise in einen gemeinsamen Beratungs- und Diskussionsprozess eingebunden werden - von der Bewerbung über einen gemeinsamen Workshop-Tag bis hin zur Teilnahme an der Sendung im Fernsehen. Die Bewerbungsphase für die Teilnahme am rbb Bürgerrat lief im Februar 2026. Mehr als 1.200 Menschen hatten sich beworben, ihre pseudonymisierten Daten bildeten die Grundlage für die Auswahl der 100 Teilnehmenden. Kriterien waren u. a. Alter, Geschlecht, Wohnort, Bildungsabschluss, Beruf, Beschäftigungsstatus, Familienhintergrund und politische Neigung. Die jüngste Teilnehmerin ist 17, der älteste Teilnehmer 81 Jahre alt.

Interview-Angebot und Video zur Ansicht

Ab dem 14. April steht im Video-Bereich des rbb-Presseportals die erste Sendung für angemeldete Nutzerinnen und Nutzer zur Ansicht bereit. Fotos sind honorarfrei unter www.ard-foto.de abrufbar. Bei Interesse vermitteln wir gern Interviews mit Projektleiter und Ideengeber Justus Kliss.

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