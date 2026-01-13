rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg

Wolfgang Krüger zum Vorsitzenden des rbb-Verwaltungsrates wiedergewählt

Berlin (ots)

Dr. Wolfgang Krüger (75) wurde heute (Dienstag, 13. Januar 2026) in Berlin zum Vorsitzenden des neuen rbb-Verwaltungsrates gewählt. Das Ergebnis fiel einstimmig aus. Krüger leitete bereits das Vorgängergremium seit September 2024.

Der gebürtige Hennigsdorfer ist gelernter Journalist und war u. a. Fernsehdirektor von RIAS TV und der Deutschen Welle, bevor er Staatssekretär im brandenburgischen Wirtschaftsministerium wurde. 2008 wechselte er als Hauptgeschäftsführer zur Industrie- und Handelskammer Cottbus.

Zur stellvertretenden Vorsitzenden wurde, ebenfalls einstimmig, Ulrike Meier gewählt. Ulrike Meierist Medienunternehmerin und seit vielen Jahren in der strategischen Beratung tätig. Nach ihrer Zeit bei McKinsey gründete sie ein eigenes Consulting-Unternehmen, das sich mit Transformationsprozessen und der Weiterentwicklung organisatorischer Abläufe befasst. Meier lebt in Berlin.

Die heutige Sitzung war zugleich die konstituierende Sitzung des neu gewählten Verwaltungsrates und markiert den Start einer neuen Phase der Aufsicht beim rbb. Mit der Konstituierung greifen sämtliche Neuerungen des rbb-Staatsvertrags, die die Kompetenzen zwischen Rundfunkrat und Verwaltungsrat neu ordnen und die Rolle des Verwaltungsrates als wirtschaftliches Aufsichtsgremium stärken. So ist er nunmehr für die Feststellung des Wirtschaftsplans und des Jahresabschlusses sowie für die Auswahl des Abschlussprüfers zuständig.

Dem Verwaltungsrat gehören neben Dr. Wolfgang Krüger die Medienrechtlerin und Hochschulprofessorin Prof. Dr. Katharina de la Durantaye, der Berliner Wirtschaftsprüfer Olaf Köppe, der Cottbuser Rechtsanwalt Benjamin Ehlers, die Medienunternehmerin Ulrike Meier, die Social-Media-Expertin Fränzi Kühne und die Journalistin Dr. Ursula Weidenfeld an. Für den rbb-Personalrat wurde Christoph Reinhardt entsandt. Die sieben sachverständigen Mitglieder führen ihre Gremientätigkeit ab sofort im Nebenamt aus - ein Novum in der ARD.

Original-Content von: rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg, übermittelt durch news aktuell