PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Storys
Folgen
Keine Story von rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg

Brandenburgs SPD-Fraktionschef Lüttmann rechnet bald mit Koalitionsgesprächen mit der CDU

Berlin (ots)

Die SPD in Brandenburg will nach dem Bruch der Koalition mit dem BSW noch in dieser Woche erste Gespräche mit der CDU führen.

Das hat SPD-Fraktionschef Björn Lüttmann am Dienstag im rbb24 Inforadio gesagt. Wenn dann der Landesvorstand zustimme, würden sehr schnell auch Koalitionsverhandlungen beginnen. Lüttmann äußerte sich zuversichtlich, dass die Gespräche zügig geführt werden. Man werde sich aber so viel Zeit nehmen, wie nötig.

Lüttmann sagte: "Man muss ja schon in Ruhe darüber sprechen, welche unterschiedlichen Vorstellungen man hat. Es sind zwei unterschiedliche Parteien. Wir haben auch in Nuancen unterschiedliche Schwerpunkte und da muss man sich die Zeit schon nehmen." Dennoch sei klar, dass die Menschen nach den turbulenten Wochen jetzt erwarteten, dass es wieder eine stabile Mehrheit im Landtag gebe, so der Fraktionschef. Daran wolle man in den nächsten Tagen arbeiten.

Laut Lüttmann hat die SPD schon mit der CDU über einzelne Gesetzesvorhaben gesprochen. "Da geht es zum Beispiel um das Entlastungspaket für Lehrerinnen und Lehrer, was ja jetzt im Januar sogar in der letzten Abstimmung ist. Und da bin ich ganz zuversichtlich, dass wir das gemeinsam auch dann schon mit einem potenziellen neuen Koalitionspartner über die Bühne bringen."

Seit dem Bruch der Koalition mit dem BSW gibt es in Brandenburg eine SPD-Minderheitsregierung, die auf wechselnde Mehrheiten setzt. Die bisherigen BSW-Minister gehören als Parteilose weiter der Regierung an.

Pressekontakt:

Rundfunk Berlin-Brandenburg
rbb24 Inforadio
Chef/Chefin vom Dienst
Tel.: 030 - 97993 - 37400
Mail: info@inforadio.de

Original-Content von: rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Storys
Folgen
Keine Story von rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Story
Themen in dieser Story
Weitere Storys: rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg
Weitere Storys: rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg
Alle Storys Alle
  • 05.01.2026 – 10:48

    Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses begrüßt EU-Erklärung zu Venezuela

    Berlin (ots) - Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses, Armin Laschet (CDU), hat die Erklärung der EU zur US-Intervention in Venezuela gelobt. Im rbb24Inforadio sagte Laschet am Montag: "Ich finde die 26 Außenminister haben gestern sehr klug reagiert und angemahnt, was jetzt für die Zukunft zu erfolgen hat. (...) Man darf nicht vergessen, wir sind weiterhin ...

    mehr
  • 02.01.2026 – 08:57

    Jendro (GdP): Zustände wie an Silvester dürfen niemals Normalität werden

    Berlin (ots) - Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) in Berlin fordert nach Silvester, dass sich die Rahmenbedingungen für privates Feuerwerk ändern. Auch wenn es weniger Brände und keine massive Ausschreitung gegeben habe, sei es keine friedliche Silvesternacht gewesen, sagte GdP-Sprecher Benjamin Jendro am Freitag im rbb24 Inforadio. Die Zustände dürften niemals ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren