Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses begrüßt EU-Erklärung zu Venezuela

Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses, Armin Laschet (CDU), hat die Erklärung der EU zur US-Intervention in Venezuela gelobt.

Im rbb24Inforadio sagte Laschet am Montag: "Ich finde die 26 Außenminister haben gestern sehr klug reagiert und angemahnt, was jetzt für die Zukunft zu erfolgen hat. (...) Man darf nicht vergessen, wir sind weiterhin engagiert in der Ukraine. (...) Die Frage ist: Wäre es klug, wenn sich die Europäer jetzt zu einer einseitigen Anklage gegen US-Präsident Donald Trump entschließen würden?" Dann verlöre man sicher die Zustimmung für weitere Schritte (in der Ukraine, Anm. d. Red.), betonte Laschet.

Laschet sagte weiter: "Außenpolitik ist kompliziert. Man muss den Realitäten in der Welt Rechnung tragen."

Man müsse mit den USA auf diplomatischen Wegen im Gespräch bleiben und darauf drängen, dass in Venezuela ein Prozess eingeleitet werde, der dem Willen des Volkes entspreche.

