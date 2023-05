Deutscher Feuerwehrverband e. V. (DFV)

Fachsymposium zu dynamischen Schadenslagen in Welzow

Von Assessment nach Naturkatastrophen bis Vegetationsbrandbekämpfung: Drei Tage Fortbildung im Rahmen der FIREmobil

Berlin/Welzow (ots)

Dynamische Schadenslagen stehen im Mittelpunkt einer dreitägigen Fachveranstaltung im Rahmen der Leistungsschau FIREmobil vom 14. bis 16. September 2023 im brandenburgischen Welzow. Expertise aus der Wissenschaft und Erfahrungswerte aus der Praxis zu Themen vom Assessment nach Naturkatastrophen über Technische Hilfe bei Elektromobilität bis hin zu verschiedensten Aspekten der Vegetationsbrandbekämpfung stehen auf dem Programm der Fortbildung an drei Kongresstagen, die jeweils einzeln gebucht werden können. "Ich bin gespannt auf die Erkenntnisse der Experten, die hier mit hohem Praxisbezug vermittelt werden - wie die komplette Leistungsschau ist auch hier der Nutzen für die Arbeit der Feuerwehren vor Ort sehr hoch", wirbt Karl-Heinz Banse, Präsident des Deutschen Feuerwehrverbandes (DFV), für das Fachsymposium, das in Kooperation mit dem DFV durch die Defensio Ignis GmbH veranstaltet wird. Der Deutsche Feuerwehrverband ist ideeller Partner der FIREmobil.

Das umfangreiche Programm mit hohem Praxisbezug sieht folgende Themen vor:

Donnerstag, 14. September 2023

Lessons Learned - Erfahrungen aus Großwaldbränden in Europa und Deutschland aus Sicht einer NGO (Dipl.-Ing. (GH) Jan Südmersen)

Dynamische Schadenslagen - Beispiele, Besonderheiten, Bewältigung (Dr. Ulrich Cimolino)

Elektromobilität/Technische Hilfeleistung (Marcel Hommens)

Erfahrungsberichte Nordmazedonien 2021 (Tadej Devetak)

Löschmittel im Vegetationsbrand, taktische und ökologische Bewertungskriterien (Martin Gorski)

Freitag, 15. September 2023

"Niemand muss von Wetter überrascht werden!" - Nutzung und Anwendung meteorologischer Daten (Jens Motsch)

"Assessment": Lageerkundung, -beurteilung und -darstellung nach Naturkatastrophen (Irakli West)

Elektromobilität/Technische Hilfeleistung (Marcel Hommens)

Wildland Urban Interface (Jens Kläber, Dr. Ulrich Cimolino)

Vorstellung und Fähigkeiten eines Flughelfersystems (Stephan Brust)

Samstag, 16. September 2023

Anforderung von Luftfahrzeugen - Wunsch & Wirklichkeit (Dr. Ulrich Cimolino)

Aufgaben und Organisation des Einsatzabschnittes Luft - Erfahrungsbericht aus der Sächsischen Schweiz 2022 (Dr. Martin Schmid)

Elektromobilität/Technische Hilfeleistung (Marcel Hommens)

Einsätze auf Munitionsverdachtsflächen (Dr. Ulrich Cimolino)

Lagedarstellung Waldbrand Gohrischheide 2022 (Marco Bretschneider)

Veranstaltungsort ist der Flugzeug-Hangar in Welzow (Zum Verkehrslandeplatz 1, 03119 Welzow). Vor dem Gelände steht eine begrenzte Anzahl an Parkplätzen kostenfrei zur Verfügung. Tickets zum Fachsymposium kosten pro Person pro Tag 129 Euro und sind unter https://www.feuerwehrverband.de/veranstaltungen/firemobil/ erhältlich. Die Tagungspauschale beinhaltet die Teilnahme in Präsenz, ein Teilnahmezertifikat, Tagungsgetränke und einen Mittagsimbiss. Die Teilnahme zum Kongress ist begrenzt und erfolgt nach Reihenfolge der Anmeldungen. Bitte unbedingt beachten: Ein Ticket zur FIREmobil 2023 muss unter https://neue-messe-fulda.de/events/firemobil separat erworben werden.

Bei Rückfragen steht das Tagungsbüro des Veranstalters unter folgenden Kontaktdaten zur Verfügung: Defensio Ignis GmbH, Annika Bongs (Assistenz der Geschäftsführung), Telefon +49 (0) 2462 9011690, E-Mail annika.bongs@defensio-ignis.de.

Original-Content von: Deutscher Feuerwehrverband e. V. (DFV), übermittelt durch news aktuell