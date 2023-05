Deutscher Feuerwehrverband e. V. (DFV)

11. Deutscher Diversity-Tag: Feuerwehr-Engagement ist vielfältig!

Deutscher Feuerwehrverband veröffentlicht Videostatements und neue Broschüre zum interkulturellen Dialog

Berlin (ots)

Das Engagement in der Feuerwehr ist vielfältig und breit gefächert. Feuerwehr - das ist nicht nur Brand- und Katastrophenschutz, sondern auch Rettungsdienst, Sport, Kinder- und Jugendbetreuung, gelebte Traditionspflege etwa in den Musikzügen und vieles mehr. So unterschiedlich der Feuerwehralltag ist, so vielfältig sind auch die Menschen, die ehren- und hauptamtlich in der Feuerwehr tätig sind.

Anlässlich des 11. Deutschen Diversity-Tages der Initiative "Charta der Vielfalt" geben fünf Personen einen Einblick in die Arbeit im und mit dem Deutschen Feuerwehrverband (DFV) und beziehen Position zur Vielfalt:

Karl-Heinz Banse, Präsident des Deutschen Feuerwehrverbandes

Birgit Kill, Leiterin des DFV-Fachbereichs Frauen

Sven Lehmann, Parlamentarischer Staatssekretär bei der Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend sowie Beauftragter der Bundesregierung für die Akzeptanz sexueller und geschlechtlicher Vielfalt

Aiman Mazyek, Vorsitzender des Zentralrats der Muslime in Deutschland

Christian Patzelt, Bundesjugendleiter der Deutschen Jugendfeuerwehr

Die Videos sind unter https://www.feuerwehrverband.de/kampagnen/vielfalt/ sowie auf den Social-Media-Kanälen des Deutschen Feuerwehrverbandes online. Der DFV ist seit 2010 Unterzeichner der "Charta der Vielfalt".

Zum Deutschen Diversity-Tag veröffentlicht der Deutsche Feuerwehrverband zusätzlich die Broschüre "Weiter gemeinsam voran", die Praxistipps aus ganz Deutschland für den interkulturellen Dialog aufzeigt. Zudem werden das Potential von Kindergruppen zur Integration von Menschen mit Migrationshintergrund beleuchtet und Strategien im Umgang mit Rassismus in den sozialen Medien dargestellt. Dazu kommen weitere nützliche Informationen und Kontakte. Die Broschüre und weitere Materialien zum Thema Integration gibt es unter https://www.feuerwehrverband.de/kampagnen/integration/.

Seit Jahren sind für die Integration möglichst vieler Menschen in der Feuerwehr zudem die Projekte im Bundesprogramm "Zusammenhalt durch Teilhabe" im Einsatz. Bereits elf Landesfeuerwehrverbände sind mit eigenen Projekten engagiert. Eine Übersicht und Informationen stehen unter https://www.feuerwehrverband.de/kampagnen/faktor-112/ online.

