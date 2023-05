Deutscher Feuerwehrverband e. V. (DFV)

"Demokratie, Feuerwehr, Vielfalt" bei RETTmobil International

DFV-Vizepräsident Hermann Schreck: "Messe zeigt, was Feuerwehrangehörige benötigen"

Berlin/Fulda (ots)

"Die RETTmobil International ist wieder ein Anziehungsmagnet für alle Einsatzkräfte. Die Messe ist eine Ausstellung, die zeigt, was die Feuerwehrangehörigen benötigen", resümierte Hermann Schreck, Vizepräsident des Deutschen Feuerwehrverbandes (DFV), bei der Eröffnung der RETTmobil International in Fulda. Er appellierte dazu, sich in allen Bereichen der Gefahrenabwehr weiterzuentwickeln, um auch weiterhin zukunftsfähig zu sein. Schreck beschrieb die enge Verbindung zur Messe in Fulda - dem Ort, an dem der Deutsche Feuerwehrverband nach dem Zweiten Weltkrieg wiedergegründet wurde und an dem mit dem Deutschen Feuerwehr-Museum auch heute noch Geschichte geschrieben wird. Der DFV-Vizepräsident stellte die Verbandsposition zur Messe dar: Wir stehen zur RETTmobil, die wir auch in Zukunft unterstützen. Mit der neuen Leistungsschau FIREmobil wird diese sinnvoll ergänzt: Bei der RETTmobil sieht man das, was man bei der FIREmobil ausprobieren kann. Das ist ein Gewinn für alle Beteiligten!", erklärte er abschließend.

Vom 10. bis 12. Mai 2023 stellt der Deutsche Feuerwehrverband an seinem Stand (Halle F, Stand 1205) auf der Messe RETTmobil International in Fulda die elf Projekte der Landesfeuerwehrverbände im Rahmen des Bundesprogramms "Zusammenhalt durch Teilhabe" vor. Demokratie, Feuerwehr, Vielfalt: Die ZdT-Projekte bieten Extremismusprävention, Konfliktberatung oder auch Integration von Menschen mit Migrationshintergrund in die Feuerwehren. Informationen: https://www.feuerwehrverband.de/kampagnen/faktor-112/.

Unterstützung für DFV-Stiftung "Hilfe für Helfer"

"Wir setzen nach wie vor auf Qualität", hatte Manfred Hommel, Geschäftsführer der RETTmobil International, bei seiner Begrüßung mit Blick auf den Start der Leitmesse für Rettung und Mobilität im Jahr 2001 festgestellt. Er erwartete eine hohe Internationalität der Besucherinnen und Besucher, die sich bei rund 470 Ausstellern über neue Entwicklungen unter anderem in der Digitalisierung und Elektromobilität informieren werden. Hommel lobte die sehr gute Zusammenarbeit mit dem Deutschen Feuerwehrverband und der Stadt Fulda und überreichte DFV-Vizepräsident Hermann Schreck einen Scheck in Höhe von 5.000 Euro zur Unterstützung der DFV-Stiftung "Hilfe für Helfer". Diese beschäftigt sich mit der Psychosozialen Notfallversorgung von Feuerwehrangehörigen und veranstaltet parallel zur Messe am Donnerstag, 11. Mai, ein Fachsymposium.

"Hier kommen Macher und Gestalter zusammen", erklärte Stefan Sauer, Staatssekretär im Hessischen Ministerium des Innern und für Sport. Er bezeichnete die Messe als Wirtschaftsfaktor für die Region. Parallel und noch bis Anfang Oktober findet in Fulda die Hessische Landesgartenschau statt, mit der zahlreiche Menschen in die Barockstadt gelockt werden. Inmitten des Ausstellungsgeländes befindet sich das Deutsche Feuerwehr-Museum, zu dem es unter www.dfm-fulda.de Informationen gibt.

Original-Content von: Deutscher Feuerwehrverband e. V. (DFV), übermittelt durch news aktuell