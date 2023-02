VERBUND AG

VERBUND und Masdar unterzeichnen MoU zu grünem Wasserstoff

Abu Dhabi, Wien (ots)

Memorandum of Understanding, um die Produktion von grünem Wasserstoff für den mitteleuropäischen Markt zu erproben.

Masdar, eines der weltweit am schnellsten wachsenden Unternehmen im Bereich saubere Energie, und VERBUND, Österreichs führendes Energie-Unternehmen und einer der größten Wasserkrafterzeuger in Europa, unterzeichneten eine Absichtserklärung, um gemeinsam die Produktion von grünem Wasserstoff für den mitteleuropäischen Markt zu erproben.

Die beiden Partner unterzeichneten die Absichtserklärung anlässlich der Nachhaltigkeitswoche 2023 in Abu Dhabi (Abu Dhabi Sustainability Week; ADSW), der führenden Plattform für die Beschleunigung der globalen nachhaltigen Entwicklung. Die Vereinbarung wurde von Michael Strugl, CEO VERBUND, und Mohammad Abdelqader El Ramahi, Executive Director, Green Hydrogen, Masdar unterzeichnet. Vereinbarungsgemäß werden die beiden Unternehmen bei der Entwicklung von Verfahren zur Erzeugung und zum Export von grünem Wasserstoff nach Mitteleuropa, insbesondere Österreich und Süddeutschland, zusammenarbeiten.

Mohamed Jameel Ramahi, CEO Masdar, erklärte: „Masdar leistet seit langem Pionierarbeit für grünen Wasserstoff als Energiequelle der Zukunft – das ist der Beginn der Energiezukunft. Wir sind fest entschlossen, unseren Geschäftsbereich für grünen Wasserstoff weiterzuentwickeln, da wir der Meinung sind, dass er eine tragende Rolle für die weltweite Energiewende spielen wird. Wir freuen uns, Partnerschaften mit gleichgesinnten Unternehmen wie VERBUND schließen zu können, um Investitionen in diesen Sektor zu beschleunigen und die wachsende Nachfrage in Europe zu decken.“

Im Vorjahr verkündete Masdar die Einrichtung seines neuen Geschäftsbereichs für grünen Wasserstoff, mit dem Ziel, bis 2030 jährlich 1 Million Tonnen grünen Wasserstoff zu erzeugen.

„Grüner Wasserstoff wird die Spielregeln für ein nachhaltiges Energiesystem verändern und uns einen Schritt näher an die Klimaneutralität bringen. Als ein führendes Unternehmen im Bereich erneuerbare Energie arbeitet VERBUND an der Entwicklung und Ausweitung der örtlichen Wasserstofferzeugung sowie an langfristigen Import-Lösungen“, so Michael Strugl, CEO VERBUND. „Wir freuen uns sehr über die Kooperationsvereinbarung mit Masdar, die wir heute unterzeichnet haben. Nur mit globalen Partnerschaften wie dieser werden wir in der Lage sein, das Ziel einer erfolgreichen nachhaltigen Energiewende zu erreichen.“

VERBUND erzeugt fast 100 Prozent seines Stroms aus klimafreundlicher, erneuerbarer Energie – hauptsächlich Wasserkraft, ergänzt durch Wind- und Solarenergie – und ist ebenfalls im Bereich Energieübertragung und im internationalen Handel tätig. Das Unternehmen ist der Überzeugung, dass grüner Wasserstoff zu einem entscheidenden Grundstein für die Dekarbonisierung des Industrie- und Transportsektors in Europa werden wird, und hat bereits mehrere Vorzeigeprojekte gestartet, um seine Wertschöpfungskette auf grünen Wasserstoff auszuweiten.

Bei grünem Wasserstoff handelt es sich in der Regel um Wasserstoff, der durch Wasserelektrolyse mit erneuerbarem Strom hergestellt wird. Der erzeugte Energieträger kann für viele Energieanwendungen eingesetzt werden. Es kann entweder in der Form von Wasserstoff oder weiterverarbeitet zu anderen Derivaten in den Bereichen Industrie, Energie oder Transport eingesetzt werden und somit die Dekarbonisierung von schwer abbaubaren Sektoren wie der Schwerindustrie, dem Güterfernverkehr, der Schiff- und Luftfahrt unterstützen.

Mit einer großen Bandbreite an voraussichtlichen Einsatzmöglichkeiten wird die weltweite Nachfrage nach grünem Wasserstoff bis 2030 auf jährlich 30 Millionen Tonnen geschätzt.

Über Masdar

Die Abu Dhabi Future Energy Company (auch bekannt als Masdar) ist DER Verfechter sauberer Energie in den VAE und zählt zu den weltweit größten Unternehmen seiner Art. Das Unternehmen treibt die Entwicklung und Verwendung erneuerbarer Energie und grüner Wasserstofftechnologien voran, um globalen Nachhaltigkeitsherausforderungen zu begegnen. Das 2006 gegründete Unternehmen ist heute in über 40 Ländern tätig und unterstützt diese dabei, ihre Ziele im Bereich saubere Energie zu erreichen sowie nachhaltige Entwicklung voranzutreiben. Masdar steht im gemeinsamen Eigentum der Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC), Mubadala Investment Company (Mubadala) und Abu Dhabi National Energy Company (TAQA). Unter dieser Eigentümerschaft strebt das Unternehmen bis 2030 eine Portfoliokapazität an erneuerbarer Energie von mindestens 100 Gigawatt (GW) sowie eine jährliche Produktionskapazität für grünen Wasserstoff von bis zu 1 Million Tonnen an.

Über VERBUND

VERBUND ist Österreichs führendes Energieversorgungsunternehmen und einer der größten Wasserkraftstromerzeuger in Europa. Der Konzern erzeugt zirka 97 % seines Stroms aus erneuerbarer Energie, hauptsächlich aus Wasserkraft. VERBUND handelt in 12 Ländern mit Strom und erzielte im Jahr 2021 mit einer Belegschaft von zirka 3.200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ein Konzernergebnis von zirka 874 Millionen € und ein EBITA von 1.579 Millionen €. Mit seinen Tochter- und Partnerunternehmen ist VERBUND in den Bereichen Stromerzeugung und Übertragung sowie im internationalen Handel und Verkauf tätig. VERBUND ist seit 1988 an der Wiener Börse notiert, wobei die Republik Österreich 51 % seines Aktienkapitals hält.

VERBUND ist der entscheidende Player für eine erfolgreiche Energiewende in Österreich. Die bevorstehenden Herausforderungen erfordern einen neuen Unternehmensgeist, den VERBUND mit seiner Mission V vorantreibt. Mission V ist ein langfristiges und umfassendes Transformationsprogramm, das den Willen verkörpert, der Klimakrise als treibende Kraft für Veränderung zu begegnen. Dieses Programm beruht auf der VERBUND-Strategie 2030 mit ihren drei Stoßrichtungen: der Stärkung des integrierten Heimmarkts, dem Ausbau erneuerbarer Energien in Europa und der Etablierung als europäischer Wasserstoffplayer. Mit Mission V beschleunigt VERBUND die Erreichung der strategischen Ziele 2030 und stellt deren Umsetzung sicher. Weitere Informationen auf: www.verbund.com

