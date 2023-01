30.1.2023: Inbetriebnahme VERBUND-Batteriespeicher Nordbayern durch Staatsminister Hubert Aiwanger

Wien, Essen (ots) - E-world energy & water 2022 Mit Full-Service-Paketen für Elektromobilitätsinfrastruktur bietet VERBUND Unternehmen jetzt die perfekte Lösung für den Einstieg in die E-Mobilität. Damit unterstützt VERBUND Organisationen auf dem Weg in die emissionsfreie Mobilität und leistet einen wesentlichen Beitrag zur Energiewende. Der Anteil der Elektroautos am Pkw-Bestand stieg in den vergangenen Jahren ...

