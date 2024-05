Mitteldeutsche Zeitung

MZ zum Iran

Halle (ots)

Die Gedanken gerecht denkender Europäer sind jetzt bei den zehntausenden Hinterbliebenen von Raisis blutiger Herrschaft. Jahrzehntelang sorgte Raisi für Massenhinrichtungen politisch Missliebiger in einem Ausmaß, das auch unter den Diktaturen dieser Welt selten ist. Schon in den 80er Jahren ließ er Regimekritiker reihenweise aufhängen, erst als Ankläger, dann als Chefrichter. Wie lange noch können die Mullahs auf diese mittelalterliche Art ihre Macht verteidigen? Es ist dem Iran zu wünschen, dass die Neuwahlen, die jetzt in 50 Tagen fällig sind, eine kreative Unruhe ins Land bringen.

Original-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell